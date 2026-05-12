ΗΠΑ: Γυναίκα πέθανε σε πτήση από το Σικάγο προς το Μεξικό - Αναστάτωση στον αέρα

Μία ηλικιωμένη γυναίκα πέθανε ξαφνικά την ώρα που επέβαινε σε αεροπλάνο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Σικάγο προς το Μεξικό. Ο θάνατος της γυναίκας προκάλεσε αναστάτωση στην πτήση, ενώ ανάγκασε το πλήρωμα να προβεί σε αναγκαστική προσγείωση.

Η 72χρονη María Yolanda Guerrero Medina από τη Μορέλια, πέθανε ενώ επέβαινε στην πτήση 7771 της Volaris από το Διεθνές Αεροδρόμιο Midway του Σικάγο προς το Διεθνές Αεροδρόμιο General Francisco Mujica με τον σύζυγό της το Σάββατο.

Ζούσε με νεφρική ανεπάρκεια και διαβήτη για περίπου 12 χρόνια, αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατό της παραμένουν ασαφείς, σύμφωνα με το ισπανόφωνο δίκτυο Univision και την εφημερίδα El Norte.

Η κατάσταση της Medina φέρεται να άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία καθώς το αεροπλάνο εισήλθε στον μεξικανικό εναέριο χώρο λιγότερο από δύο ώρες μετά την έναρξη της πτήσης.

Άλλοι ταξιδιώτες ειδοποίησαν το προσωπικό πτήσης για την κατάστασή της και ο πιλότος επικοινώνησε με τις αρχές και ζήτησε άδεια για μια μη προγραμματισμένη προσγείωση, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μοντερέι στο Μεξικό, σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightAware, όπου ιατρικό προσωπικό και προσωπικό ασφαλείας βρισκόταν ήδη στον διάδρομο εν αναμονή της γυναίκας. Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης διαπίστωσε λίγο μετά την προσγείωση ότι η Medina δεν είχε παλμό, με μια προκαταρκτική έκθεση να υποδεικνύει φυσικές αιτίες θανάτου.

Το ξαφνικό ιατρικό επείγον περιστατικό προκάλεσε έντονη κινητοποίηση στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Μοντερέι που διήρκεσε αρκετά λεπτά, καθώς οι αρχές εφάρμοσαν διαδικασίες και πρωτόκολλα για να ανταποκριθούν στην κατάσταση. Σύμφωνα με το WLS News, το αεροσκάφος αντικαταστάθηκε με άλλο αεροπλάνο, ώστε οι υπόλοιποι επιβάτες να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον προορισμό τους.

