Εκτελέσεων συνέχεια στο Ιράν: Απαγχονίστηκε 29χρονος Κούρδος, που είχε συλληφθεί το 2022

Ο 29χρονος Mehrab Abdollahzadeh, εκτελέστηκε το πρωί της Κυριακής σύμφωνα με το Mizan, το οποίο συνδέεται με το δικαστικό σώμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το κρατικό μέσο ενημέρωσης έγραψε ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο με την κατηγορία της «διαφθοράς στη γη». Ο 29χρονος είχε συλληφθεί στις 22 Οκτωβρίου 2022.

Πρόσφατα, το Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κουρδιστάν ανέφερε ότι ο Abdollahzadeh μεταφέρθηκε στην απομόνωση μετά από λεκτική διαμάχη με έναν αξιωματικό στην αίθουσα επισκέψεων της φυλακής Urmia, κατόπιν εντολής του, επικεφαλής της φυλακής.

Ο Mehrab Abdollahzadeh, συνελήφθη από πράκτορες της Οργάνωσης Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης κατά τη διάρκεια της εξέγερσης της Jina (Mahsa) Amini, γνωστής ως «Γυναίκα, Ζωή της Ελευθερίας» στο χώρο εργασίας του.

Σύμφωνα με το Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κουρδιστάν, αφού κρατήθηκε για 38 ημέρες στο κέντρο κράτησης πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, υποβλήθηκε σε σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια προκειμένου να παραδεχτεί τη συμμετοχή του στις διαδηλώσεις και τη δολοφονία ενός μέλους της Basij.

Ωστόσο, ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ίχνος της παρουσίας του στο βίντεο της σκηνής της δολοφονίας, το οποίο βρίσκεται στην κατοχή των υπηρεσιών ασφαλείας.