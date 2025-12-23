Συνεδριάζει το πρωί της Πέμπτης το Υπουργικό Συμβούλιο - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου

Υπουργικό Συμβούλιο
Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

  • Εισήγηση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς,
  • Παρουσίαση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών,
  • Εισήγηση από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.
