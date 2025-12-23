Υπουργικό: Τι θα πει ο Μητσοτάκης στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων

Η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού για το 2025 θα ξεκινήσει με εισήγηση από τους Κωστή Χατζηδάκη και Άκη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής του 2026. Αναλυτικά το Σχέδιο θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη Τύπου στις αρχές της νέας χρονιάς.

Στη συνέχεια οι Γιώργος Φλωρίδης και Γιάννης Μπούγας θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο του Δικαιοσύνης για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς και θα ακολουθήσει η παρουσίαση από τον Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Τέλος θα υπάρξει εισήγηση από τον Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός θα έχει μια αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στο αγροτικό, με το βλέμμα στην κοινωνία και στις γιορτές που δεν πρέπει να διαταραχθούν οι μεταφορές, οι ταξιδιώτες και το εμπόριο.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για τη νέα χρονιά, θα παρουσιάσει βήμα-βήμα τις κυβερνητικές προτεραιότητες του 2026, το οποίο θα είναι ένα πλήρες κυβερνητικό έτος, πριν μπούμε στο 2027, το οποίο εξ αντικειμένου θα είναι ένα προεκλογικό έτος.

Την ίδια ώρα από το Μέγαρο Μαξίμου περνούν στην αντεπίθεση για τις έρευνες για παράνομες επιδοτήσεις αγροτοσυνδικαλιστών ξεκαθαρίζοντας ότι τις όποιες διώξεις ή τους όποιους ελέγχους δεν τους κάνει η Κυβέρνηση.

Γίνονται από τις αρμόδιες αρχές: από την Εισαγγελία, από τη Δικαιοσύνη και οι έλεγχοι διενεργούνται από την Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες.

Το μόνο το οποίο υπάρχει είναι μια ξεκάθαρη εντολή, ως προς το θέμα των ελέγχων: να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα και να μην παίρνουν παραπάνω όσοι δεν δικαιούνται. Και αυτό εφαρμόζεται.

«Κάποιοι φωνάζουν γιατί τελείωσε το πάρτι»

Μάλιστα από την κυβέρνηση τονίζουν ότι «Τώρα λοιπόν, είναι η φάση των ελέγχων και αυτός είναι και ο λόγος που κάποιοι εξεγείρονται και φωνάζουν από τον πρωτογενή τομέα, μια μειοψηφία, και όχι το σύνολο των αγροτών. Μαζί με τους πολλούς έντιμους αγρότες παρεισφρύουν και κάποιοι λίγοι αγρότες που φωνάζουν γιατί... τελειώνει το πάρτι».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «κάποιοι φωνάζουν γιατί τώρα η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τα πάντα, άλλωστε κορωνίδα της μεταρρύθμισης είναι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Άρα, δεν θα πρέπει να αγχώνονται, όσοι δεν έχουν πρόβλημα».

Περί γαλάζιου Ανεστίδη

Ειδικά για τον αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη από το Μαξίμου επιμένουν ότι οι έλεγχοι αυτοί δεν είναι από την κυβέρνηση κεντρικά, δεν μπορεί η κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο, είναι από τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Για τον συγκεκριμένο, ούτε έχουμε πρόσβαση στις έρευνες, ούτε υπάρχει κάτι εκδικητικό» τονίζουν.

Για τα όσα ισχυρίζεται ο κ. Ανεστίδης απαντούν: Το «με πήρε κάποιος από το Μαξίμου» του κ. Ανεστίδη μπορεί να το λέει ο οποιοσδήποτε, και ειδικά το Μαξίμου είναι μια έννοια στην οποία κατά καιρούς γίνεται κατάχρηση.

Διεξάγονται έλεγχοι σε δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις επιδοτήσεων που ένα ποσοστό αυτών χτύπησαν ως κόκκινες ή προβληματικές σε όλη την Ελλάδα και κάθε εβδομάδα βγαίνουν διάφορα πορίσματα και κάθε 1-1,5 μήνα βγαίνει το σύνολο των πορισμάτων αυτών».

Από την άλλη μεριά η κυβέρνηση επιμένει ακόμα και τώρα στον ειλικρινή διάλογο: «Στόχος είναι να συναντηθούμε με μια αντιπροσωπεία, η οποία να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών και κατ’ επέκταση και αυτών που είναι στους δρόμους. Αυτό το έχουμε εκφράσει ως Κυβέρνηση, το έχει εκφράσει ο Πρωθυπουργός.

Είναι στο χέρι των αγροτών να καταλάβουν ότι με αυτόν τον τρόπο που κάνουν κινητοποιήσεις, ταλαιπωρούν την κοινωνία και στο τέλος της ημέρας βγαίνουν όλοι χαμένοι, και οι ίδιοι. Ασχέτως του τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τις οποίες σεβόμαστε απολύτως και είναι και πολύ λογικά και τα ευρήματά τους, λογικό είναι κάποιος να είναι υπέρ των αγροτών, αλλά είναι λογικό να εξοργίζεται όταν ταλαιπωρείται».

Κάτω οι μπάρες…

Επίσης κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις σε όσους σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων:

«Όσοι σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια ταυτοποιούνται και θα ακολουθηθούν τα περαιτέρω νόμιμα, ποινικά και αστικά. Ποινικά, δηλαδή, όλα αυτά θα διαβιβαστούν στη δικαιοσύνη και εκείνη θα κρίνει ποια αδικήματα τελούνται και αστικά - διοικητικά». Τις περισσότερες φορές η Αστυνομία κατάφερε, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να μαζέψει αυτή την κατάσταση και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

Μπορεί κάποιοι να θεωρούν μια πράξη ηρωισμού, ακτιβισμού, το σήκωμα των διοδίων.

Δεν το πληρώνουν όμως από την τσέπη τους , όλοι οι υπόλοιποι το πληρώνουμε. Δεν μπορεί να πληρώνουμε όλοι για τους λίγους.

Ήδη, οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας προχωρούν σε ταυτοποιήσεις των προσώπων αυτών. Στις μεμονωμένες περιπτώσεις που προχώρησαν σε σήκωμα των διοδίων, να έχουμε και τα περαιτέρω νόμιμα. Ακόμη, όπως λένε από την κυβέρνηση δημιουργούνται ζητήματα ασφάλειας στους δρόμους με αυτόν τον τρόπο που γίνονται οι κινητοποιήσεις, ακόμα και με τα δύο ρεύματα, τρία ρεύματα. Δεν είναι ασφαλής ένας δρόμος όπου στη μία του άκρη ή στο ένα του τρίτο είναι παρκαρισμένα τρακτέρ. Και αυτά όλα τα βλέπει η Τροχαία.

Διαβάστε επίσης