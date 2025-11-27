Τι σημαίνει η συμφωνία για συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Οι παρεμβάσεις στον προϋπολογισμό 2026

Συνεδρίασε σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2025, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τη νέα κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Ο εκτενής διάλογος μεταξύ Πολιτείας, εκπροσώπων εργαζομένων και εκπροσώπων εργοδοτών, κατέληξε στην υπογραφή της Κοινωνικής Συμφωνίας η οποία αποτελεί ιστορικό γεγονός, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία κυβέρνησης με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους τέτοιου εύρους, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Μαξίμου.

Η Συμφωνία σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας εποχής για τις συλλογικές συμβάσεις στην Ελλάδα, καταργώντας μια από τις τελευταίες εναπομείνασες μνημονιακές ρυθμίσεις. Σύντομα, θα καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι, με πολλά και πολύ σημαντικά οφέλη για εκείνους, αλλά και για τις επιχειρήσεις.

Για τους εργαζόμενους, σημαίνει αύξηση μισθών, περισσότερες παροχές, σταθερό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, λιγότερο άγχος, αφού μειώνεται η ανησυχία ότι όλα μπορούν να ανατραπούν. Είναι μια βαθιά ανάσα ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

Για τις επιχειρήσεις, σημαίνει μείωση αντιθέσεων και συγκρούσεων, σταθερότητα, δυνατότητα επένδυσης στους εργαζόμενους, περιβάλλον με ξεκάθαρους κανόνες, που διευκολύνει και ενισχύει την ανάπτυξη και καταπολεμά τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Οι βασικοί άξονες της Κοινωνικής Συμφωνίας είναι:

Πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Πλήρης προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Αθανάσιος Πετραλιάς παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2026-2029

Σημειώνεται ότι ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός συντάσσεται για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον νόμο 5217/2025 (Α’ 120), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία (EE) 2024/1265 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2024 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών-μελών.

Στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο 2024, η εκτίμηση του ρυθμού αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ ανερχόταν σε 2,0% για το 2026, 1,5% για το 2027, 1,3% για το 2028 και 0,4% για το 2029.

Αυτές οι προβλέψεις έχουν αναθεωρηθεί προς τα άνω σε 2,4% (+0,4%) για το 2026, 1,7% (+0,2%) για το 2027, 1,6% (+0,3%) για το 2028 και 1,3% (+0,9%) για το 2029.

Στην ανοδική αναθεώρηση έχουν συνεισφέρει τα μέτρα πολιτικής που ανακοινώθηκαν τόσο στη ΔΕΘ όσο και τον Απρίλιο του 2025 και βρίσκονται σε εφαρμογή, η διάθεση αυξημένων πόρων για το ΑΠΔΕ για τα επόμενα έτη σε σχέση με τις προβλέψεις του ΜΔΣ και η προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αναβαθμίζουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εκτιμήσεις λαμβάνουν υπόψη την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντός του 2026 και δεν περιλαμβάνουν πιθανές νέες παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν για τα έτη 2027-2029.

Αναφορικά με τον πληθωρισμό, αναμένεται να διαμορφωθεί στην περιοχή του 2,2%-2,3% την περίοδο 2026-2029 και η μέση ετήσια ανεργία να υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω του 8% έως το τέλος της περιόδου.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού εκτιμάται σε 2,8% για το 2026 και 2,7% την περίοδο 2027-2029, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η προβλεπόμενη ραγδαία αποκλιμάκωση του χρέους από 145,9% το 2025 σε 119% το 2029.

Οι παρεμβάσεις για το έτος 2026 αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό του 2026, όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ορισμένες από τις παρεμβάσεις που αφορούν τα έτη 2027 και επόμενα περιλαμβάνουν:

Την πλήρη κατάργηση του συμψηφισμού της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά των συνταξιούχων από το 2027,

την πλήρη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους από το 2027,

τη σημαντική μείωση φόρου που θα έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2026 στις δηλώσεις του 2027,

τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα επιπλέον από το 2027 όπως έχει ανακοινωθεί,

τη σημαντική μείωση που θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2026 στις δηλώσεις του 2027 από τη μείωση του φόρου ακινήτων,

την απαλλαγή φόρου εισοδήματος ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων από το φορολογικό έτος 2026 που θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του 2027,

την ετήσια αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, αναλόγως των αυξήσεων του κατώτατου μισθού,

την ετήσια αύξηση των συντάξεων, αναλόγως του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού,

τη σημαντική ετήσια αύξηση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από τα 3,3 δισ. ευρώ το 2026 σε 3,6 δισ. ευρώ το 2027, 3,9 δισ. ευρώ το 2028 και 4,0 δισ. ευρώ το 2029.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2026-2030

Πέντε χρόνια μετά την ενεργοποίηση του ΕΠΑ, των Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.), των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (Π.Π.Α.) και των Ειδικών Προγραμμάτων που αυτό περιλαμβάνει, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην αξιοποίηση και διαχείριση των σταθερά αυξανόμενων διαθέσιμων εθνικών πόρων, με τη χρηματοδότηση κρίσιμων δημοσίων επενδύσεων σε όλη την επικράτεια της χώρας, καθιστώντας το ΕΠΑ καταλύτη για την εδραίωση μιας ισχυρής και βιώσιμης εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.

Το ΕΠΑ της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2026-2030 καλείται να συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, στην αντιμετώπιση διαρθρωτικών προκλήσεων και στην πληρέστερη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, με στόχο την επιτάχυνση της σύγκλισης της Ελλάδας με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τα συστατικά στοιχεία της νέας Προγραμματικής Περιόδου είναι:

Ενισχυμένος προϋπολογισμός : οι πόροι του ΕΠΑ 2026-2030 ανέρχονται σε περίπου 16,627 δισ. € συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης σε ποσοστό 130%

Επαρκείς πόροι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΠΠ 2021-2025: Συμπληρωματικά των ανωτέρω πόρων της ΠΠ 2026-2030, πόροι εκτιμώμενου (κατά τη στιγμή σύνταξης) ύψους 5,8 δισ. € θα διατεθούν για την αποπληρωμή των δεσμεύσεων των έργων της ΠΠ 2021-2025, μέσω διακριτής παρακολούθησης και ειδικών κανόνων με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Νέο, αυτοτελές και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τη ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των Προγραμμάτων που απαρτίζουν το ΕΠΑ και της υλοποίησης και χρηματοδότησης των έργων που εντάσσονται σε αυτά.

Συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Καθοριστική συμβολή στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Έμφαση σε στρατηγικές προτεραιότητες, όπως οι υποδομές και οι μεταφορές, η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε κρίσεις, η κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, καθώς και η συμβολή στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και του δημογραφικού ζητήματος.

Καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία: Επέκταση της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων (εγγυήσεις, δάνεια, συμμετοχές σε κεφάλαιο) και των Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Πενταετής κανονική διάρκεια Προγραμματικής Περιόδου συν δύο έτη για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων.

Το ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλαίσιο του ΕΠΑ 2026-2030 διαρθρώνεται στους ακόλουθους 6+1 Αναπτυξιακούς Στόχους.

Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης Καινοτομία-Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός. Υποστήριξη Προγραμμάτων

Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 ανέρχεται σε 13.157 εκατ. ευρώ και θα αξιοποιηθεί για:

νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε όλη την επικράτεια της χώρας,

την υποδοχή της πενταετούς δαπάνης έργων που ήταν ενταγμένα στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΑΠΔΕ και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους,

τη μεταφορά έργων ενταγμένων στο ΕΠΑ 2021-2025 με μηδενική ή περιορισμένη επιλέξιμη δαπάνη με στόχο την ωρίμανση και την ένταξή τους στο ΕΠΑ 2026-2030.

Η ενδυνάμωση του ρόλου των εθνικών πόρων στη διαρκή προσπάθεια της αναπτυξιακής πολιτικής της Κυβέρνησης και της χώρας, μέσω της υλοποίησης του ΕΠΑ 2026-2030 και του πολυετούς στρατηγικού προγραμματισμού, της χρηματοδότησης και της παρακολούθησης αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε ολόκληρη την επικράτεια, θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και στην εδραίωση μιας κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριος Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαος Ταγαράς παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τη νομοθετική πρωτοβουλία για την καλύτερη οργάνωση του χώρου, την παροχή ενιαίων υπηρεσιών γύρω από το ακίνητο και τον νέο Εθνικό Οργανισμό

Αντικείμενο του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης, μέσω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου κατασκευών από τους ΟΤΑ στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, καθώς και η σύσταση ενιαίων Περιφερειακών και Τοπικών Κέντρων Δόμησης. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας δημόσιας αρχής δόμησης, ενταγμένης σε έναν θεσμικά ισχυρό, εθνικής εμβέλειας φορέα με γεωχωρικές υποδομές και ψηφιακές δυνατότητες, προκειμένου οι διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου των κατασκευών να ασκούνται με ομοιομορφία, διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου σε όλη τη χώρα.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τον δομικό κατακερματισμό του σημερινού συστήματος υπηρεσιών δόμησης, χωρίς να θίγεται η αρμοδιότητα των ΟΤΑ σε ζητήματα σχεδιασμού που έχουν τοπικό χαρακτήρα.

Το 44% των Δήμων δεν διαθέτουν ΥΔΟΜ και εξυπηρετούνται από όμορους Δήμους, ενώ μόνο το 56% (185) στο σύνολο των 332 Δήμων της χώρας διαθέτουν ΥΔΟΜ,

28 Δήμοι με πληθυσμό άνω των 25.000 κατοίκων δεν διαθέτουν Υπηρεσίες Δόμησης (14 άνω και των 40.000 κατοίκων),

Το 35% των υφιστάμενων ΥΔΟΜ λειτουργούν με έως 2 μηχανικούς,

Μεταξύ των Δήμων που διαθέτουν ΥΔΟΜ, παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις σε στελέχωση, ψηφιακά εργαλεία και χρόνους απόκρισης, και κυρίως, άνιση και συχνά αντιφατική εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας,

Ο μέσος χρόνος έκδοσης οικοδομικής άδειας κυμαίνεται στους 6-8 μήνες, ενώ έχουν υπάρξει ακόμα και περιπτώσεις μέγιστου χρόνου έκδοσης που υπερβαίνει τα 5 έτη,

Οι ΥΔΟΜ έλαβαν από τις χαμηλότερες βαθμολογίες ανάμεσα στις υπηρεσίες αυτοδιοίκησης (3,4 / 10) στο πλαίσιο αξιολόγησης των πολιτών.

Η ένταξη στο Κτηματολόγιο —φορέα που διαθέτει εθνικό δίκτυο, ενιαία διοίκηση και ψηφιακές υποδομές— δημιουργεί για πρώτη φορά έναν αξιόπιστο, ομοιόμορφο και λειτουργικά συνεκτικό μηχανισμό αδειοδότησης και ελέγχου.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου

Οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις αφορούν:

α) Την προστασία της πραγματικής βούλησης του διαθέτη, μέσω: α) της θέσης ασφαλιστικών δικλείδων στις ιδιόγραφες διαθήκες, όπως η υποχρεωτική κήρυξη της ιδιόγραφης διαθήκης της ως κυρίας, όταν υπάρχει εγκατάσταση μακρινού συγγενή ή εξωτικού, β) της εισαγωγής στην εθνική έννομη τάξη θεσμών όπως i) της κληρονομικής σύμβασης αιτία θανάτου, στο πλαίσιο της οποίας ο κληρονομούμενος έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει σύμβαση με μελλοντικούς κληρονόμους του, π.χ. με τα παιδιά του, ή με εξωτικό (μη συγγενή) και ii) της κληρονομικής σύμβασης παραίτησης από μελλοντικά δικαιώματα στην κληρονομία.

β) Αλλαγές στην εξ αδιαθέτου διαδοχή. Ενισχύονται η θέση και η συμμετοχή στην κληρονομιαία περιουσία της/του συζύγου ή συντρόφου με βάση σύμφωνο συμβίωσης. Επιπλέον, επιλύεται το ερμηνευτικό ζήτημα ως προς τον αποκλεισμό του εξ αδιαθέτου κληρονομικού δικαιώματος του συζύγου και του συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης στις περιπτώσεις συναινετικής λύσης, ενώ για πρώτη φορά θα μπορεί στην πέμπτη τάξη να κληρονομήσει, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, και ο σύντροφος σε ελεύθερη ένωση.

γ) Μεταβολή του χαρακτήρα της νόμιμης μοίρας από εμπράγματη σε ενοχική, λαμβάνοντας τη μορφή χρηματικής απαίτησης.

δ) Διαχωρισμός της κληρονομιαίας περιουσίας από την ατομική περιουσία του κληρονόμου. Μέχρι τώρα, τα χρέη του κληρονομούμενου επωμίζονταν οι κληρονόμοι, με αποτέλεσμα να αποποιούνται τελικά την κληρονομία, για να τα αποφύγουν. Καλούνταν ακόμη και μακρινότεροι συγγενείς, και τα παιδιά τους, σε ένα καθεστώς ανασφάλειας σχετικά με τον χρόνο έναρξης των διαδοχικών προθεσμιών αποποίησης, για να αποποιηθούν. Αυτά μεταβάλλονται με το νέο σύστημα. Αν υπάρχουν χρέη, πληρώνονται από την κληρονομία και όχι από την ατομική περιουσία του κληρονόμου. Τα βάρη της κληρονομίας δεν επηρεάζουν την ατομική περιουσία του κληρονόμου.

ε) Οριστική επίλυση διαχρονικών, νομολογιακά εριζόμενων ζητημάτων όπως η προθεσμία αποποίησης σε δικαιοπρακτικά ανίκανο πρόσωπο και το κληρονομικό δικαίωμα του ετεροθαλούς αδελφού.

στ) Κατάργηση θεσμών του κληρονομικού δικαίου που είχαν περιπέσει σε αχρησία (π.χ. νέμηση ανιόντος, εκποίηση κληρονομίας, έκτακτες διαθήκες).

Στόχος της προτεινόμενης αναθεώρησης είναι να καταστήσει το Κληρονομικό Δίκαιο πιο λειτουργικό για τους νομικούς επαγγελματίες και τους πολίτες και να προσφέρει πραγματική προστασία σε πρόσωπα, συντρόφους και συζύγους, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της νέας κοινωνικής πραγματικότητας. Η αναθεώρηση αποτελεί το αποτέλεσμα της εργασίας υψηλού κύρους επιτροπής ειδικών στο κληρονομικό δίκαιο, υπό τον Ομότιμο και Επίτιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Απόστολο Γεωργιάδη.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/2661 για τα ευφυή συστήματα μεταφορών

Το αντικείμενο του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου για την ανάπτυξη και χρήση των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS) και η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και σύνδεσης των εγχώριων συστημάτων με τα αντίστοιχα ενωσιακά.

Ορισμός ITS: τα συστήματα, στα οποία εφαρμόζονται τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων της υποδομής, των οχημάτων και των χρηστών και στους τομείς της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της κινητικότητας, καθώς και οι διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς.

Η διασυνοριακή συνεργασία, ώστε τα συστήματα μεταφορών να λειτουργούν ομοιόμορφα και αποτελεσματικά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Η ανάπτυξη προδιαγραφών και προτύπων για τα ITS, ώστε να υπάρχει κοινή τεχνική βάση.

Η παροχή δεδομένων και υπηρεσιών ITS, σύμφωνα με συγκεκριμένα γεωγραφικά κριτήρια που ορίζονται στα Παραρτήματα του νόμου.

Η διασύνδεση των οδικών μεταφορών με άλλα μέσα μεταφοράς, όπως λιμάνια, αεροδρόμια και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συμβάλλουν ώστε να αντιμετωπιστούν:

- Η έλλειψη ενιαίου συστήματος μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο – κάθε χώρα έχει διαφορετικές προσεγγίσεις, γεγονός που δυσκολεύει τη συνεργασία και τη διασύνδεση.

- Η περιορισμένη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, κάτι που εμποδίζει την ανάπτυξη «έξυπνων» υπηρεσιών μετακίνησης.

- Η αναποτελεσματική χρήση ψηφιακών εργαλείων στις μεταφορές, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις και κόστος.

- Η έλλειψη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

- Κλιματικές και περιβαλλοντικές πιέσεις, καθώς απαιτείται άμεση μείωση εκπομπών ρύπων και προώθηση πιο «πράσινων» μεταφορών.

- Η ελλιπής οδική ασφάλεια, καθώς οι υπάρχουσες πολιτικές δεν εξασφαλίζουν την επίτευξη του στόχου «Vision Zero».

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου

Στο Μέρος Α’ αποσκοπούνται ο εκσυγχρονισμός και η απλούστευση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας συγκεκριμένων τουριστικών δραστηριοτήτων, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, σαφές και λειτουργικό πλαίσιο. Καθορίζονται, οι απαιτούμενες διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία τους, οι διοικητικές κυρώσεις καθώς και το αρμόδιο όργανο που επιβάλλει τις κυρώσεις.

Η νομοθετική πρωτοβουλία αφορά συγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες:

α. Θεματικών πάρκων (ειδική τουριστική υποδομή),

β. Γηπέδων γκολφ (ειδική τουριστική υποδομή),

γ. Ολικής εκμίσθωσης Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό μέσω προκράτησης.

Στο Μέρος Β’ θεσπίζεται ένα σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο διοίκησης, ανάπτυξης και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός πιο διαφανούς, αξιόπιστου και ανταγωνιστικού τουριστικού τομέα, με έμφαση στην ποιότητα, τον έλεγχο και την επιτάχυνση των επενδύσεων.

Συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Α’ οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, με αναθεωρήσεις σε άρθρα του βασικού νόμου του Υπουργείου Τουρισμού (ν. 4276/2014). Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, της ασφάλειας, της ποιότητας των υπηρεσιών και η προσαρμογή του τουριστικού κλάδου στις σύγχρονες ανάγκες. Ειδικότερα, επικαιροποιούνται κανόνες για τη λειτουργία ναυλομεσιτικών γραφείων, γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων και επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων, με ενιαίο πλαίσιο ελέγχου και έμφαση στην οδική ασφάλεια και την προστασία των συναλλασσομένων. Επεκτείνεται η δυνατότητα ανέγερσης δωματίων προσωπικού σε επιχειρήσεις camping και glamping για τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής προσωπικού, ενώ τροποποιούνται οι κυρώσεις σχετικά με την υποχρέωση κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων/κλειδιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρακτικές δυσκολίες και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την τουριστική νομοθεσία. Ενισχύεται η ελεγκτική διαδικασία των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού καθώς και οι διατάξεις που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις για μη συμμόρφωση με την τουριστική νομοθεσία.

Στο πεδίο των κτιριακών υποδομών, δίδεται η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων κτιρίων κοντά στον αιγιαλό, υπό προϋποθέσεις, με στόχο την αναβάθμιση και ενεργειακή βελτίωσή τους.

Στο Κεφάλαιο Β’ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη λειτουργική ενοποίηση τουριστικών καταλυμάτων, τη χρηματοδοτική μίσθωση τουριστικών λεωφορείων με επικαιροποίηση των κυρώσεων, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των τουριστικών γραφείων, με έμφαση στις δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής και την υποχρεωτική πιστοποίηση υπευθύνων. Μεταφέρονται επίσης στους δήμους οι αρμοδιότητες επιβολής κυρώσεων για τα Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ), ενώ διασφαλίζεται η συνέχεια του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» έως το 2029.

Στο Κεφάλαιο Γ’, προβλέπεται η ενίσχυση της στελέχωσης της ΕΥΠΑΤΕ. Παράλληλα, παρατείνονται οι προθεσμίες τακτοποίησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα χιονοδρομικά κέντρα και ορειβατικά καταφύγια, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησής τους χωρίς να διακοπεί η λειτουργία τους. Τέλος, απλοποιούνται οι όροι για τα Επισκέψιμα Ζυθοποιεία, με ενοποίηση των κανόνων που ισχύουν για αντίστοιχες τουριστικές υποδομές.

Στο Μέρος Γ’ θεσπίζονται διατάξεις που αφορούν στην ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού, στη βιώσιμη αξιοποίηση φυσικών πόρων, στη βελτίωση της τουριστικής εκπαίδευσης και στη θωράκιση του θεσμικού ρόλου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Συγκεκριμένα στόχο αποτελεί η προώθηση του αγροτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού, η ανάδειξη της ελληνικής υπαίθρου και της γαστρονομικής κληρονομιάς, καθώς και ο συντονισμός δράσεων που στηρίζουν τις τοπικές παραγωγικές κοινότητες. Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο διαχείρισης των ιαματικών φυσικών πόρων, διασφαλίζοντας ξεκάθαρες αρμοδιότητες και βιώσιμες διαδικασίες αξιοποίησης, είτε μέσω διαγωνισμών είτε μέσω παραχώρησης σε ΟΤΑ.

Στο πεδίο της Τουριστικής Εκπαίδευσης, εισάγονται ρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και στις Σχολές Ξεναγών, με απλοποιημένη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού, πρόβλεψη υποτροφιών, δωρεάν σίτιση βάσει κοινωνικών κριτηρίων και επέκταση του στεγαστικού επιδόματος, ώστε οι σπουδαστές των Α.Σ.Τ.Ε. να αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους φοιτητές των Α.Ε.Ι.

Τέλος, ενδυναμώνεται ο ρόλος του Ε.Ο.Τ. στον τομέα των χορηγιών για εκδηλώσεις που προβάλλουν την Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισμό, επιτρέποντάς του να συμμετέχει σε σημαντικές διοργανώσεις με διαφανείς και τεκμηριωμένες διαδικασίες. Ταυτόχρονα, διευθετούνται ζητήματα που αφορούν συντελεσμένες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που πραγματοποιήθηκαν υπέρ του Ε.Ο.Τ., αποσαφηνίζοντας τις αρμοδιότητες, ώστε να διασφαλίζεται η νόμιμη και ομαλή διαδικασία καθορισμού αποζημιώσεων.

