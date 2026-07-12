Σημείο «0» στον ΣΥΡΙΖΑ: Πολιτικό γεγονός η συνεδρίαση της ΚΕ, δεν την αναγνωρίζει η Κουμουνδούρου

Προς πλήρη σύγκρουση οδεύει η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ εάν η Κουμουνδούρου επιμείνει στη στάση της μη αναγνώρισης της χθεσινής συνεδρίασης της ΚΕ που συγκλήθηκε παρά την αναβολή της από την αν. Γραμματέα του κόμματος Αναστασία Σαπουνά.



Η συνεδρίαση της ΚΕ την οποία συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση κατάφερε τελικά να συγκεντρώσει την απαιτούμενη απαρτία το μεσημέρι του Σαββάτου και συνήλθε σε σώμα με περίπου 140 μέλη της ΚΕ παρόντα είτε δια ζώσης, είτε μέσω zoom.



Ύστερα από μαραθώνια συνεδρίαση 6 ωρών, η ΚΕ κατέληξε σε απόφαση η οποία προβλέπει:





τη συνέχιση των εργασιών της το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου 2026.





Ακυρώνει την προηγούμενη απόφαση της ΚΕ περί στήριξης της ΕΛΑΣ και μπαίνει σε διαδικασία εκλογικής προετοιμασίας. Συγκεκριμένα, η ΚΕ αναφέρει στην απόφαση ότι «διαπιστώνει ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει, εκ των πραγμάτων, καταστεί κενή περιεχομένου, μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν και όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική».





Καλεί την Πολιτική Γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας.

Διαπιστώνει την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.



Στελέχη που συμμετείχαν στη συνεδρίαση ξεκαθαρίζουν ότι η απόφαση για συνέχιση της διαδικασίας το ερχόμενο ΣΚ αποτελεί ένδειξη της διάθεσης των μελών της ΚΕ να γεφυρωθεί το χάσμα που έχει δημιουργηθεί και οι υπόλοιπες αποφάσεις να ληφθούν ύστερα από συζήτηση με μεγαλύτερο αριθμό μελών της ΚΕ.



Ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι η χθεσινή συνεδρίαση αποτελεί «πολιτικό γεγονός που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, είναι νομικά και κομματικά απολύτως κατοχυρωμένο».





«Δεν έγινε ΚΕ» διαμηνύει η Κουμουνδούρου





Στελέχη της Κουμουνδούρου πάντως ξεκαθαρίζουν ότι οι αποφάσεις της χθεσινής συνεδρίασης είναι ανυπόστατες, καθώς προήλθαν από όργανο το οποίο δεν έχει συγκαλέσει επισήμως το Κόμμα. Παράλληλα τονίζεται ότι η συμμετοχή δεν ήταν επιβεβαιωμένη και ότι αυτή τη διαδικασία την αναλαμβάνουν εργαζόμενοι του κόμματος, οι οποίοι σήμερα δεν ήταν παρόντες στη διαδικασία.



Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι πολλές ώρες μετά το τέλος της συνεδρίασης η πλευρά της αν. Γραμματέα δεν έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση. Στελέχη εξηγούν στο newsbomb.gr ότι δεν υπάρχει λόγος να εκδοθεί ανακοίνωση για μια συζήτηση μελών του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν αντιμετωπίζεται ως συνεδρίαση ΚΕ.



Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν αύριο Δευτέρα, στις 15:00 το απόγευμα κατά τη συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα φανεί αν πράγματι η Κουμουνδούρου θα επιμείνει σε αυτή τη θέση, κάτι που αν συμβεί είναι δεδομένο ότι θα τινάξει στον αέρα κάθε πιθανότητα συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών.



Άλλωστε, στο περιθώριο της σημερινής συνεδρίασης υπήρξαν μεμονωμένες φωνές που πρότειναν να αποφασιστεί μέχρι και η εκλογή νέου ΠΓ, Γραμματέα και Αν. Γραμματέα. Οι σκέψεις αυτές γρήγορα απορρίφθηκαν, με στόχο να μην υπάρξει περαιτέρω όξυνση των αντιπαραθέσεων εντός του κόμματος.





Επιστρέφει ο Πολάκης



Εάν πάντως η ΠΓ της Δευτέρας δεν οδηγήσει σε πλήρη «ανατίναξη» το κόμμα, όλα δείχνουν ότι η επάνοδος του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει πραγματικότητα πολύ σύντομα.



Σε τεχνικό επίπεδο, ο προεδρεύων Θεόφιλος Ξανθόπουλος φαίνεται πως έχει έρθει σε επικοινωνία και με το Προεδρείο της Βουλής ώστε να λυθούν ορισμένα τεχνικά κωλύματα που προκαλούσε το γεγονός ότι δεν υπάρχει επισήμως αρχηγός της ΚΟ μετά την παραίτηση Φάμελλου, ενώ ο κ. Πολάκης έχει εκδηλώσει την πρόθεση αν είναι υποψήφιος για τη θέση.





Η δήλωση του κ. Πολάκη μετά τη χθεσινή συνεδρίαση πάντως, είναι ενδεικτική των διαθέσεών του. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για «ιστορική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία απέτρεψε τη λυσσώδη προσπάθεια της αναπληρώτριας γραμματέως και της υπεύθυνης του οργανωτικού να καταφέρουν να μη γίνει η συνεδρίαση. Η συνεδρίαση έγινε με απαρτία και πρακτικά αποφάσισε την ακύρωση της προηγούμενης καταστροφικής απόφασης της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής».



Παράλληλα υπογράμμισε ότι «διατάσσει την Πολιτική Γραμματεία της Δευτέρας να ορίσει τον οδικό χάρτη για την προετοιμασία του κόμματος για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και βέβαια αποφασίζει την επιστροφή μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι μετά από αυτή την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξανασταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα πόδια του και να αποτελέσει τον κορμό μιας ευρύτερης εκλογικής συμμαχίας, με βαθύ προγραμματικό περιεχόμενο, για τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. […] Θα είμαι βέβαια (υποψήφιος για πρόεδρος)», κατέληξε.





Μπουλέκος: Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει παρών





Τη σύνοψη της χθεσινής συνεδρίασης έκανε με δήλωσή του, αλλά και ανάρτησή του αργότερα ο Γιάννης Μπουλέκος, ο οποίος τόνισε ότι η συνεδρίαση έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρών.



«Παρά τις αντικαταστατικές πρακτικές που επιχειρήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και τις προσπάθειες ακύρωσης της σημερινής συνεδρίασης, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στάθηκαν στο ύψος της ευθύνης τους. Με δημοκρατικό τρόπο, με διάθεση σύνθεσης και με σεβασμό στις συλλογικές μας διαδικασίες απέδειξαν ότι το κόμμα μας έχει τη δύναμη να προχωρήσει ενωμένο».



«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα ενός προσώπου. Είναι μια ιστορική δύναμη της ελληνικής Αριστεράς, με εκλεγμένα όργανα, πολιτική αυτοτέλεια και ξεκάθαρο προοδευτικό προσανατολισμό. Όπως επιβεβαιώθηκε και σήμερα, παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, χωρίς να διαπραγματευόμαστε την αυτονομία και τον ρόλο του κόμματός μας. Δεν περισσεύει κανείς σε αυτή τη μάχη», τονίζει ο Γιάννης Μπουλέκος στην ανάρτησή του και καταλήγει:



«Η επόμενη ημέρα απαιτεί ενότητα, σοβαρότητα και δουλειά. Οφείλουμε να προετοιμάσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ για κάθε πολιτική και εκλογική εξέλιξη και να αποδείξουμε στην κοινωνία ότι υπάρχει μια ισχυρή, αξιόπιστη και ενωτική προοδευτική δύναμη που μπορεί να εκφράσει την ελπίδα και την προοπτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν, είναι και θα παραμείνει παρών».

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