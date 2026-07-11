ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Πληροφορίες για τριπλή απόφαση - Επανέρχεται ο Πολάκης στην ΚΟ

Σε καλό κλίμα η συζήτηση μετά τα εμπόδια

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Πληροφορίες για τριπλή απόφαση - Επανέρχεται ο Πολάκης στην ΚΟ
Newsbomb - Χάρης Γκίκας
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  • Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε απαρτία παρά την αντίθεση της Αναστασίας Σαπουνά.
  • Η συνεδρίαση θα διακοπεί και θα συνεχιστεί το Σάββατο 18/7 με τη συμμετοχή όλων των μελών.
  • Αναμένεται τριπλή απόφαση που περιλαμβάνει την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.
  • Η προηγούμενη απόφαση στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ θεωρείται άνευ περιεχομένου λόγω πολιτικών αλλαγών.
  • Ο τρόπος επανόδου του Πολάκη θα καθοριστεί με τη βοήθεια νομικών και του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής.
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Ολοκληρώθηκη λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, η συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία τελικά κατάφερε να συγκεντρώσει την απαρτία παρά την αντίθεση της αν. Γραμματέως του κόμματος Αναστασίας Σαπουνά.

Η συνεδρίαση, η οποία διεξήχθη σε καλό κλίμα, φαίνεται ότι εντός των επόμενων ωρών θα διακόψει τη συνεδρίαση προκειμένου να συνεχιστεί το επόμενο Σάββατο 18/7 με τη συμμετοχή όλων των μελών της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τη διακοπή της συνεδρίασης αναμένεται να ληφθεί τριπλή απόφαση με τα εξής σημεία:

1. Θα δηλώσει την αναγκαιότητα επανόδου του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ
2. Θα δηλώσει ότι η προηγούμενη απόφαση της ΚΕ περί στήριξης του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ καθίσταται πλέον άνευ περιεχομένου λόγω των πολιτικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί
3. Θα διακόπτει για το άλλο Σάββατο, χωρίς αναβολή, ώστε να νομιμοποιηθεί και σε κομματικό επίπεδο η σημερινή συνεδρίαση

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Σε ό,τι αφορά το τυπικό μέρος της επανόδου του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ, στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι ο ακριβής τρόπος που θα γίνει αυτό, θα διακριβωθεί με τη βοήθεια νομικών, αλλά και του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής προκειμένου να μην υπάρξει αμφισβήτηση λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει εκλεγεί νέος πρόεδρος της ΚΟ μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

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