Σε κλίμα συγκίνησης η αποχώρηση Σαπουνά: «Δεν θέλω την ευθύνη για άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη»

Snapshot Η Αναστασία Σαπουνά αποχώρησε από τη θέση της αν. Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ λόγω της αδυναμίας να αναλάβει περαιτέρω ευθύνες και της αντίθεσης της στον πολιτικό διχασμό.

Η Σαπουνά εξέφρασε τη διαφωνία της με την πολιτική πορεία και τον ευτελισμό των διαδικασιών στο κόμμα, παραμένοντας όμως ενεργή πολιτικά.

Ο Πάνος Στάχτος Λαμπρινίδης αποχώρησε επίσης, καταγγέλλοντας τη διχοτόμηση και την αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει κυβερνητικό ρόλο.

Ο Λαμπρινίδης τόνισε ότι δεν στηρίζει εσωκομματικές συγκρούσεις και την αποτυχία προώθησης της πρότασης για δημοψήφισμα, επιρρίπτοντας ευθύνες σε όσους επιδιώκουν διαδοχή. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα πολύ έντονης συγκινησιακής φόρτισης, η μέχρι και σήμερα αν. Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά αποχώρησε από τα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την αποχώρησή της, η κ. Σαπουνά, με δάκρυα στα μάτια δήλωσε ότι «δεν μπορώ να σηκώσω άλλο το βάρος. Δεν με φόβησαν οι απειλές που έχω δεχτεί, αλλά δεν θέλω να είμαι μέρος ενός νέου διχασμού».



«Παραμένω ενεργή πολιτικά, αλλά δεν θέλω να δημιουργήσω καθυστερήσεις. Δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτό που πολιτικά έρχεται και τον ευτελισμό των διαδικασιών. Στο μυαλό μου είχα τον σεβασμό των οργάνων».



Η Αναστασία Σαπουνά ευχαρίστησε και τον Σωκράτη Φάμελλο που, όπως είπε, «μετέτρεψε έναν απλό στρατιώτη στο σκάκι, σε αξιωματικό».



«Είναι το τιμιότερο. Δεν θέλω να έχω την ευθύνη για άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη», κατέληξε η Αναστασία Σαπουνά.

Λαμπρινίδης: Δε μπήκα μπροστά για να ρίξουμε τον Κασσελάκη για να ανέβει ο Πολάκης

Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε ο Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Στάχτος Λαμπρινίδης, ο οποίος επίσης σε κλίμα έντονης συγκίνησης, αποχώρησε από το κτήριο αφήνοντας πολύ σκληρές αιχμές για τα στελέχη που συνεχίζουν τη λειτουργία του κόμματος.

«Δεν μας αξίζει ένας ΣΥΡΙΖΑ αδύναμος που δε βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Η αριστερά πρέπει να είναι κυβερνώσα. Δεν μπήκα μπροστά για να ρίξουμε τον Κασσελάκη για να ανέβει ο Πολάκης. Δεν αναγνωρίζω κανέναν που σηκώνει χέρι και αμφισβητεί τη συλλογικότητα. Δεν μπορώ να στηρίξω την κατάντια».



«Στεναχωριέμαι που αποχωρώ από τη θέση ευθύνης. Δεν είμαι βαλτός για να καταστρέψω το κόμμα. Το κόμμα το κατέστρεψαν αυτοί που το ήθελαν διχοτομημένο για να το ελέγξουν. Δεν θα περάσει η πρότασή μας για το δημοψήφισμα προτιμάνε να μπουν σε μια κούρσα διαδοχής».

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