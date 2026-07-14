Στην «τρόικα» Πολάκη-Παππά-Δούρου τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ - Προ των πυλών μαζικές αποχωρήσεις

Snapshot Ο έλεγχος του ΣΥΡΙΖΑ περνά στα χέρια των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου, μετά την αναγνώριση των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές, απορρίπτοντας σενάρια μη καθόδου ή στήριξης άλλου πολιτικού φορέα.

Πολλά κορυφαία στελέχη, συμπεριλαμβανομένης της Αναστασίας Σαπουνά, παραιτήθηκαν εκφράζοντας διαφωνία με τις νέες εξελίξεις και την απομάκρυνση από προοδευτικές συνεργασίες.

Αναμένεται εκλογή νέου προέδρου και ηγετικής ομάδας, με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου να διεκδικούν την ηγεσία.

Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο μαζικών ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών, που θα μπορούσαν να αλλάξουν σημαντικά τη σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Snapshot powered by AI

Σε νέα, εξαιρετικά κρίσιμη φάση εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς ο έλεγχος του κόμματος περνά πλέον στο μπλοκ των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου, την ώρα που πληθαίνουν οι πληροφορίες για μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών, ακόμη και εντός των επόμενων ωρών.

Η χθεσινή συνεδρίαση της ΠΓ επιβεβαίωσε τους νέους εσωκομματικούς συσχετισμούς, καθώς αναγνωρίστηκε η εγκυρότητα των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, η οποία είχε πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της πλευράς Πολάκη, Παππά και Δούρου, παρά τις έντονες αντιδράσεις της μέχρι πρότινος ηγετικής ομάδας. Στην απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας τονίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου και απορρίπτοντας το σενάριο μη καθόδου ή στήριξης άλλου πολιτικού φορέα.

Μπαράζ παραιτήσεων πριν από την Πολιτική Γραμματεία

Το νέο σκηνικό διαμορφώθηκε έπειτα από ένα κύμα παραιτήσεων κορυφαίων στελεχών. Λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη πέντε μέλη του οργάνου, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με τις εξελίξεις που είχαν προηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, η κ. Σαπουνά ανακοίνωσε την αποχώρησή της, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί να αναλάβει «την ευθύνη για άλλη μία τετραετία Μητσοτάκη», υποστηρίζοντας πως οι τελευταίες αποφάσεις απομακρύνουν τον ΣΥΡΙΖΑ από την προοπτική ευρύτερων προοδευτικών συνεργασιών.

Οι παραιτήσεις άνοιξαν τον δρόμο ώστε η νέα πλειοψηφία να αποκτήσει ουσιαστικό έλεγχο των κομματικών οργάνων και να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την εκλογή νέας ηγεσίας.

Η επόμενη μέρα και η μάχη της διαδοχής

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εκλογή νέου προέδρου και στη συγκρότηση της νέας ηγετικής ομάδας. Ο Παύλος Πολάκης έχει ήδη δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος, ενώ στο εσωτερικό του κόμματος η Ρένα Δούρου εμφανίζεται επίσης ως βασική διεκδικήτρια της ηγεσίας. Ο Νίκος Παππάς, προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας που θα επιχειρήσει να γεφυρώσει τις διαφορετικές τάσεις της νέας πλειοψηφίας.

Παράλληλα, έχει ήδη ανοίξει η διαδικασία για την εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ αναμένεται και η τυπική επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, μετά τις σχετικές αποφάσεις των κομματικών οργάνων.

Σενάρια για «μεγάλη έξοδο» βουλευτών

Την ίδια στιγμή, η μεγαλύτερη ανησυχία στην Κουμουνδούρου αφορά το ενδεχόμενο νέου κύματος αποχωρήσεων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται από διαφορετικά μέσα ενημέρωσης, σημαντικός αριθμός βουλευτών που διαφωνούν με τη νέα πλειοψηφία εξετάζει ακόμη και την άμεση ανεξαρτητοποίησή του, προκειμένου να μην συμμετάσχει στις επόμενες διαδικασίες εκλογής ηγεσίας. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμη και για διψήφιο αριθμό αποχωρήσεων, γεγονός που θα άλλαζε δραστικά τη σύνθεση της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, Μίλτος Ζαμπάρας, Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Όλγα Γεροβασίλη, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Διονύσης Καλαματιανός, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Κώστας Μπάρκας, Μαρίνα Κοντοτόλη, Καλλιόπη Βέττα, Πόπη Τσαπανίδου εμφανίζονται έτοιμοι να ανακοινώσουν ανεξαρτητοποιήσεις και παραιτήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όλα είναι ανοιχτά και για τον ίδιο τον Σωκράτη Φάμελλο.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, με τις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Κεντρικής Επιτροπής να θεωρούνται καθοριστικές τόσο για τη διατήρηση της κοινοβουλευτικής συνοχής όσο και για το μέλλον του κόμματος.

Με τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται σε μία από τις πιο βαθιές εσωκομματικές κρίσεις της ιστορίας του, η νέα ηγετική τριάδα καλείται πλέον όχι μόνο να οργανώσει τη διαδικασία διαδοχής, αλλά και να αποτρέψει μια νέα διάσπαση που θα μπορούσε να αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο το κόμμα σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημοσκοπικές του επιδόσεις βρίσκονται ήδη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Πώς θα επανενταχθεί ο Πολάκης

Στη συνεδρίαση φαίνεται πως τα στελέχη του κόμματος κατέληξαν στον τρόπο που θα γίνει η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ, από την οποία τον είχε διαγράψει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα, είτε την Τετάρτη, είτε την Πέμπτη, αναμένεται να συνεδριάσει η ΚΟ του κόμματος και να εκλέξει έναν βουλευτή στη θέση του Γραμματέα της ΚΟ. Ο Γραμματέας θα αναλάβει να στείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία θα ανακοινώνει την επανεισδοχή του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ.

Πιθανότατα την επόμενη μέρα, ή εντός μικρού χρονικού διαστήματος, η ΚΟ θα συνεδριάσει εκ νέου προκειμένου να εκλέξει πρόεδρο, μια διαδικασία στην οποία ο Παύλος Πολάκης έχει δηλώσει παρών.

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