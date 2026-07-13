ΣΥΡΙΖΑ: Στην «τρόικα» Πολάκη, Παππά, Δούρου η ηγεσία του κόμματος

Ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου σε παλαιότερη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ περνά στα χέρια της «τρόικας» Πολάκη, Παππά και Δούρου μετά από τις παραιτήσεις μελών της Πολιτικής Γραμματείας.

Η Πολιτική Γραμματεία αναγνώρισε επίσημα την Κεντρική Επιτροπή του περασμένου Σαββάτου, χαρακτηρίζοντάς την «τομή» στην πορεία του κόμματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να συμμετάσχει στην εκλογική μάχη με βάση τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου και το προγραμματικό πλαίσιο της σύγχρονης Αριστεράς.

Η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσω συνεδριάσεων και εκλογής νέου Γραμματέα της ΚΟ.

Αναμένονται νέες παραιτήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις που μπορεί να φτάσουν τις 11, επηρεάζοντας τη σύνθεση και τις διαδικασίες στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της λεγόμενης τρόικας (Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου) που μέχρι και σήμερα θεωρούνταν μειοψηφία, πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο στην πορεία του.

Μετά τις έξι παραιτήσεις μελών της Πολιτικής Γραμματείας, οι οποίες έγιναν στην αρχή της συνεδρίασης, ουσιαστικά το κόμμα μπήκε σε μια διαδικασία σχετικά ομαλής μετάβασης στην νέα κατάσταση, τον έλεγχο της οποίας έχουν πλέον τα τρία στελέχη.

Η ΠΓ, έχοντας πλέον περάσει στην επιρροή της νέας πλειοψηφίας συνέχισε τη συνεδρίαση και κατέληξε σε απόφαση που αναγνωρίζει και τυπικά την ΚΕ του περασμένου Σαββάτου, την οποία χαρακτηρίζει «τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας».

Στην απόφαση της ΠΓ τονίζεται ότι «θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 - 2019.

Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων», τονίζει η απόφαση, και καταλήγει:

«Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Διευκόλυναν οι παραιτήσεις

Οι έξι παραιτήσεις που προηγήθηκαν, με κυριότερη αυτή της μέχρι πρότινος αν. Γραμματέα Αναστασίας Σαπουνά, φαίνεται πως διευκόλυναν τη διαδικασία ώστε να μην οδηγηθεί σε κατάσταση πλήρους ρήξης.

Συνολικά οι παραιτήσεις που υποβλήθηκαν είναι οι εξής:

Αναστασία Σαπουνά,

Ελένη Συμεωνίδου,

Σταματία Τσουμέα,

Πάνος-Στάχτος Λαμπρινίδης,

Αγγελική Βισβίκη,

Δέσποινα Σίνου

Πώς θα επανενταχθεί ο Πολάκης

Στη συνεδρίαση φαίνεται πως τα στελέχη του κόμματος κατέληξαν στον τρόπο που θα γίνει η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ, από την οποία τον είχε διαγράψει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Συγκεκριμένα, είτε την Τετάρτη, είτε την Πέμπτη, αναμένεται να συνεδριάσει η ΚΟ του κόμματος και να εκλέξει έναν βουλευτή στη θέση του Γραμματέα της ΚΟ. Ο Γραμματέας θα αναλάβει να στείλει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία θα ανακοινώνει την επανεισδοχή του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ.

Πιθανότατα την επόμενη μέρα, ή εντός μικρού χρονικού διαστήματος, η ΚΟ θα συνεδριάσει εκ νέου προκειμένου να εκλέξει πρόεδρο, μια διαδικασία στην οποία ο Παύλος Πολάκης έχει δηλώσει παρών.

Νέες παραιτήσεις/ανεξαρτητοποιήσεις

Στη σημερινή παραίτηση του Συμεών Κεδίκογλου από τη Βουλή αναμένεται να προστεθούν κι άλλες, εντός των επόμενων ημερών. Συγκεκριμένα ο αριθμός των παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τις 11 μέσα στις επόμενες ώρες.

Αυτή η συνθήκη δημιουργεί νέα δεδομένα στην ΚΟ καθώς στην εκλογή νέου Προέδρου, είναι πιθανό να υπάρξουν νέες αντιθετικές γραμμές, ανάλογα με το πόσοι θα έχουν μείνει στην ΚΟ, αλλά και το ποιοι θα είναι οι βουλευτές που θα αντικαταστήσουν τους παραιτηθέντες.

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