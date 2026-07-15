Δύο νέες παραιτήσεις στελεχών στον ΣΥΡΙΖΑ - Αποχωρούν Φοίβος Τσικλιάς και Γιώργος Μπάκης

Τις παραιτήσεις τους από τις θέσεις ευθύνης του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και του Διευθυντή της ΚΟ ανακοίνωσαν οι Φοίβος Τσικλιάς και Γιώργος Μπάκης αντίστοιχα.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Τσικλιάς αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βυθίζεται ξανά στην εσωστρέφεια και επιλέγει την περιχαράκωση».

«Προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες δημιουργούν εντάσεις που κορυφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, υποσκελίζοντας τόσο τον πολιτικό στόχο της ενότητας όσο και το πλούσιο έργο που έχουν παράξει όλα αυτά τα χρόνια ανιδιοτελώς τα χιλιάδες μέλη του κόμματος. Δεν μπορώ να υπερασπιστώ στον δημόσιο διάλογο την εικόνα ευτελισμού του κόμματος και των διαδικασιών του. Δεν μπορώ να υπερασπιστώ ένα πολιτικό σχέδιο που δεν απαντά στις ανάγκες των πολλών, που κοιτάζει προς τα μέσα και όχι προς την κοινωνία. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος ενός νέου διχασμού», τονίζει ο Φοίβος Τσικλιάς και κλείνει την επιστολή του με τη φράση «Θα βρεθούμε ξανά γιατί "όσα είπαμε παλιά ισχύουν"».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιώργος Μπάκης, ο οποίος αναφέρει ότι «το τελευταίο διάστημα επικρατούν στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οι προσωπικές στρατηγικές και όχι η κοινή προσπάθεια. Βλέπουμε συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της Αριστεράς και που απέχουν από τις αρχές του σεβασμού και της συλλογικότητας».

«Το κόμμα που ιστορικά υπερασπίστηκε τη δημοκρατία, τη διαφορετική άποψη και τη συντροφικότητα, δεν μπορεί να ανέχεται συμπεριφορές που προσβάλλουν και απαξιώνουν στελέχη, που ακυρώνουν συλλογικές αποφάσεις και που αντιμετωπίζουν την πολιτική διαφωνία με εχθρότητα. Όλα αυτά απέχουν πολύ από τις αρχές και τις αξίες μου. Και προφανώς, όταν αυτές οι συμπεριφορές τείνουν να γίνουν συνήθεια, δεν μπορώ να υπηρετήσω άλλο τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», τονίζει ο κ. Μπάκης.

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