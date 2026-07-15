ΣΥΡΙΖΑ: Σήμερα επανεντάσσεται στην ΚΟ ο Πολάκης, συνεχίζονται οι αποχωρήσεις

Snapshot Ο Παύλος Πολάκης επανεντάσσεται σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η ΚΟ θα συνεδριάσει για να εκλέξει Γραμματέα, πιθανότατα τον Γιάννη Αμανατίδη.

Μετά την επανένταξη Πολάκη, η ΚΟ θα συνεδριάσει ξανά για την εκλογή προέδρου, με υποψηφιότητες του Παύλου Πολάκη και Ρένας Δούρου. Snapshot powered by AI

Σήμερα στις 13:00 θα συνεδριάσει τελικά η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει τον Γραμματέα της, ο οποίος θα έχει ως πρώτη «αποστολή» να επανεντάξει στην ΚΟ τον Παύλο Πολάκη.

Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, φαβορί για την εκλογή στη θέση του Γραμματέα είναι ο Γιάννης Αμανατίδης. Είχε συζητηθεί και η περίπτωση του Θεόφιλου Ξανθόπουλου, ο οποίος σήμερα λειτουργεί τύποις ως πρόεδρος της ΚΟ καθώς είναι ο πρώτος τη τάξει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ωστόσο φαίνεται ότι και ο ίδιος δεν εξέφρασε ενδιαφέρον για μια τέτοια προοπτική.

Μετά την επανένταξη του Παύλου Πολάκη, η ΚΟ αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου εντός των επόμενων ημερών (Παρασκευή ή Δευτέρα), προκειμένου να εκλέξει πρόεδρο, μεταξύ των στελεχών Πολάκη και Δούρου.

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι ήδη από τις πρωινές ώρες της ημέρας θα αρχίσουν να καταφτάνουν στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής και άλλες επιστολές παραίτησης ή ανεξαρτητοποίησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Τις τελευταίες 48 ώρες έχουν ήδη ανακοινώσει τις ανεξαρτητοποιήσεις τους ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Νίκος Γαβρήλος και ο Γιώργος Ψυχογιός, ενώ και ο Συμεών Κεδίκογλου έχει ανακοινώσει ότι παραιτείται της βουλευτικής του έδρας. Οι αποχωρήσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις παραιτήσεις του Γιώργου Καραμέρου και της Κατερίνας Νοτοπούλου που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα.

Μάλιστα, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος αναμένεται σήμερα να εκλεγεί Γραμματέας της ΚΟ, είναι ο βουλευτής που κλήθηκε να αντικαταστήσει την Κατερίνα Νοτοπούλου μετά την παραίτησή της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΥΡΙΖΑ πριν την επανένταξη του Παύλου Πολάκη μετρά πλέον 20 βουλευτές, αριθμός που τον υποβιβάζει στην 4η θέση των κοινοβουλευτικών δυνάμεων, αμέσως μετά το ΚΚΕ που έχει 21 βουλευτές.

Η τάση αποχωρήσεων πάντως, αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή. Συνολικά αναμένεται οι αποχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινών, να φτάσουν ακόμη και τις 14 σε βάθος χρόνου. Συνυπολογίζοντας τις πληροφορίες για το ποιοι θα επιλέξουν να ανεξαρτητοποιηθούν και ποιοι να παραιτηθούν, ενδέχεται στο τέλος αυτής της διαδικασίας ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει με περίπου 9 βουλευτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σωκράτης Φάμελλος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παραίτησης, ωστόσο δεν είναι σαφές αν την αφορμή θα τη δώσει η επανένταξη Πολάκη, ή αν θα την πραγματοποιήσει σε δεύτερο χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση, για τη θέση του προέδρου της ΚΟ, ακούγεται έντονα ότι η Ρένα Δούρου διαθέτει πολλές περισσότερες πιθανότητες να επικρατήσει. Ωστόσο, στην Κουμουνδούρου γίνονται συνεχείς συζητήσεις σχετικά με την πρόταση του Νίκου Παππά περί συλλογικής ηγεσίας, μια διαδικασία στην οποία θέσεις σημαντικής ευθύνης θα μπορούσαν να μοιραστούν μεταξύ κεντρικών στελεχών, έτσι ώστε το κόμμα να οδηγηθεί ήπια μέχρι τις εκλογές και στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί το Συνέδριο και η εκλογή νέου προέδρου από τη Βάση.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσε ένα στέλεχος να αναλάβει την προεδρία της ΚΟ, άλλος την ηγεσία στον προεκλογικό αγώνα (κεντρική προεκλογική ομιλία και συμμετοχή στο debate), και άλλος την τυπική ηγεσία καταθέτοντας το καταστατικό και τα ψηφοδέλτια στον Άρειο Πάγο και την είσοδο (εάν τα καταφέρουν) στη Βουλή μετά τις εκλογές ως πρόεδρος ΚΟ. Ωστόσο, αυτό το σενάριο δεν φαίνεται να προτιμάται, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας ανοιχτής σύγκρουσης μεταξύ Πολάκη - Δούρου στην προσπάθεια της ανάληψης της ηγεσίας του κόμματος ενόψει των εκλογών.

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