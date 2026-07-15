Στα εξ ων συνετέθη ο ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Κοντοτόλη, Μαμουλάκης, Μεϊκόπουλος

Την ανεξαρτητοποίηση τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής μετά τον βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και οι Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη.

Μετά και αυτήν την ανεξαρτητοποίηση η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές, γεγονός που αυτομάτως την τοποθετεί στην τέταρτη θέση από άποψη κοινοβουλευτικής δύναμης, μετά την ΚΟ του ΚΚΕ που αριθμεί 21 βουλευτές.

Αναλυτικά στην επιστολή του ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Μαμουλάκης προς τον πρόεδρο της Βουλής αναφέρει:

Η δε βουλευτής Τρικάλων κυρία Κοντοτόλη σημειώνει:

Η Μαρίνα Κοντοτόλη, βουλευτής Τρικάλων Eurokinissi

Την ανεξαρτητοποιησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες ο Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτή Κορινθίας, ο οποίος πλεον είναι ανεξάρτητος και ακολούθησε τους Παναγιωτόπουλο και Γαβρήλο που ανεξαρτητοποιήθηκαν επίσης χθες.

Προχθες παραιτήθηκε ο Συμεών Κεδίκογλου.

Ο Γιώργος Καραμέρος ήταν ο πρώτος βουλευτής (Α' Ανατολικής Αττικής) που άνοιξε την πόρτα της εξόδου, παραιτούμενος από τη βουλευτική του έδρα για να ενταχθεί στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραιτήθηκε από τη βουλευτική της έδρα στη Θεσσαλονίκη εκφράζοντας επίσης τη στήριξή της στον Αλέξη Τσίπρα.

Βέβαια είχε παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα στις 6 Οκτωβρίου 2025, υποβάλλοντας σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής

Παραιτήσεις στελεχών

Τις παραιτήσεις τους από τις θέσεις ευθύνης του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και του Διευθυντή της ΚΟ ανακοίνωσαν επίσης οι Φοίβος Τσικλιάς και Γιώργος Μπάκης αντίστοιχα.

Μέσα σε λίγες μέρες κορυφαία στελέχη της λεγόμενης «προεδρικής ομάδας» παραιτήθηκαν ομαδικά από τα όργανα του κόμματος:

Αναστασία Σαπουνά (Αναπληρώτρια Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ)

Γιάννης Μαντζουράνης (Μέλος ΠΓ και ΚΕ - αποχώρησε συνολικά από το κόμμα)

Πάνος Λαμπρινίδης - Στάχτος (Γραμματέας Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ)

Ελένη Συμεωνίδου (Γραμματέας Οργανωτικού)

Γκέλυ Βισβίκη (Μέλος ΠΓ)

Δέσποινα Σίνου (Μέλος ΠΓ)

Σταματία Τσουμέα (Μέλος ΠΓ)

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