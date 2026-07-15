Αμανατίδης: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα παραμείνει παρών

Snapshot Ο Γιάννης Αμανατίδης εκλέχθηκε ομόφωνα Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ από 7 βουλευτές που συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

Σε δήλωσή του, τόνισε την ανάγκη ενότητας και συλλογικής συνείδησης για την αντιμετώπιση πολιτικών που επιδεινώνουν την ακρίβεια, τη διαφθορά και την υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους.

Σήμερα θα γνωστοποιηθεί επίσημα η εκλογή Αμανατίδη στον Νικήτα Κακλαμάνη και θα υποβληθεί το αίτημα επανένταξης του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ, με την επίσημη επανένταξη να ανακοινώνεται αύριο στην Ολομέλεια. Snapshot powered by AI

Ενωτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις έστειλε με την πρώτη του δήλωση ως Γραμματέας της ΚΟ, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος νωρίτερα εκλέχθηκε στη συγκεκριμένη θέση από 7 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μετείχαν στη συνεδρίαση.

Στη δήλωσή του, ο Γιάννης Αμαντίδης τόνισε ότι η ανάληψη της θέσης του Γραμματέα της ΚΟ «συνοδεύεται από τη βαριά ευθύνη η Κοινοβουλευτική Ομάδα να συνεχίσει με ενότητα, σοβαρότητα και συλλογική συνείδηση, να δίνει αποτελεσματικά τις μάχες στο Κοινοβούλιο απέναντι στις πολιτικές που γεννούν την ακρίβεια, τη διαφθορά, την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, την απαξίωση των θεσμών και της δημοκρατίας και που τελικά κάνουν τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι παρών και θα παραμείνει παρών με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας. Με ενότητα απέναντι στις δυσκολίες και με καθαρή δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό, προχωράμε μπροστά», διαμήνυσε ο κ. Αμανατίδης.

Ο νέος Γραμματέας της ΚΟ εξελέγη ομόφωνα από τους βουλευτές Νίκο Παππά, Ρένα Δούρου, Έλενα Ακρίτα, Γιώργο Παπαηλιού, Χρήστο Γιαννούλη και Θεόφιλο Ξανθόπουλο, ενώ οι υπόλοιποι βουλευτές που παραμένουν στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση.

Πλέον η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι εντός της ημέρας ο κ. Ξανθόπουλος να γνωστοποιήσει επισήμως στον Νικήτα Κακλαμάνη την εκλογή του Γιάννη Αμανατίδη και στη συνέχεια, ο κ. Αμανατίδης να αποστείλει το αίτημα της ΚΟ για επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ.

Η επανένταξη πάντως θα γίνει επισήμως αύριο, όταν ανακοινωθεί από το προεδρείο της Βουλής στην Ολομέλεια.

Η ΚΟ αποφάσισε επίσης ότι η εκλογή προέδρου της ΚΟ θα γίνει στις 9:00 το πρωί του Σαββάτου στη Βουλή. Συγκεκριμένα θα στηθεί κάλπη, αλλά δεν θα υπάρξει συνεδρίαση. Αμέσως μετά την εκλογή Προέδρου ΚΟ είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνεδρίαση της ΚΕ θα ξεκινήσει μόνο μετά το κλείσιμο της κάλπης και την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

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