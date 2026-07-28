Κοντοσούβλι: Το καλύτερο χοιρινό γεύμα στον κόσμο σύμφωνα με το Taste Atlas

Snapshot Το ελληνικό κοντοσούβλι αναδείχθηκε πρώτο στη λίστα των καλύτερων πιάτων με χοιρινό του Taste Atlas για τον Ιούλιο 2026.

Το κοντοσούβλι αποτελείται από μεγάλα κομμάτια χοιρινού κρέατος μαριναρισμένα με αυθεντικά ελληνικά βότανα και μπαχαρικά και ψήνεται αργά στα κάρβουνα.

Η μαρινάδα περιλαμβάνει σκόρδο, ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, πάπρικα, ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού και κόκκινο κρασί για πλούσια γεύση και ζουμερό κρέας.

Η μαρινάδα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 12 ώρες για καλύτερο μαλάκωμα και γεύση, ενώ το ψήσιμο σε χαμηλή φωτιά εξασφαλίζει ομοιόμορφο ψήσιμο.

Εκτός από το χοιρινό, το κοντοσούβλι μπορεί να παρασκευαστεί και με άλλα κρέατα, όπως μοσχάρι, κοτόπουλο, αρνί ή κατσίκι, και να συνοδευτεί με λαχανικά, πατάτες και κρασί ή μπύρα. Snapshot powered by AI

Πρώτο στη λίστα παγκόσμιας γαστρονομίας του Taste Atlas αναδείχθηκε το ελληνικό κοντοσούβλι, ανάμεσα στα καλύτερα πιάτα με χοιρινό για τον Ιούλιο 2026.

Το κοντοσούβλι περιγράφεται ως ένα παραδοσιακό πιάτο που αποτελείται από μεγάλα κομμάτια χοιρινού κρέατος μαριναρισμένα σε μείγμα βοτάνων και μπαχαρικών, τα οποία περνιούνται σε σούβλα και ψήνονται αργά στα κάρβουνα.

Με τη μαρινάδα τους να περιλαμβάνει αυθεντικά ελληνικά συστατικά όπως σκόρδο, ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, πάπρικα, ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού και κόκκινο κρασί, δημιουργεί μία πλούσια γεύση με ζουμερό κρέας και τραγανή κρούστα.

Παρόλο που το κοντοσούβλι είναι συνδυασμένο με τα εορταστικά πιάτα του Πάσχα, μπορεί να βρεθεί σε ταβέρνες και ψητοπωλεία όλο το χρόνο και αποτελεί αγαπημένη επιλογή όλων των Ελλήνων.

Τα μυστικά για το πιο νόστιμο αποτέλεσμα

Η αυθεντική συνταγή για να μαγειρέψει κανείς το κοντοσούβλι είναι ίσως η πιο γευστική, παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετοί ακόμη τρόποι να το απολαύσουμε. Εκτός από χοιρινό, μπορεί να παρασκευαστεί με μοσχάρι, κοτόπουλο, αρνί ή και κατσίκι και να μαγειρευτεί σε σούβλα στα κάρβουνα, στο φούρνο μέσα σε λαδόκολλα ή ακόμα και στη γαστρά.

Η προετοιμασία είναι αρκετά απλή, με το κρέας να κόβεται σε μεγάλα ή και μικρά κομμάτια στα οποία πρέπει να περιέχεται και καλή ποσότητα λίπους, για να μη στεγνώσει γρήγορα. Για το πιο ζουμερό αποτέλεσμα, το κρέας πρέπει να μείνει στη μαρινάδα για τουλάχιστον 12 ώρες ώστε να μαλακώσει και να πάρει τις γεύσεις και τα αρώματα.

Σημαντικό για την πιο επιτυχημένη μαρινάδα είναι το όξινο στοιχείο (κρασί, χυμός λεμονιού και πορτοκαλιού, ξίδι, γιαούρτι κλπ), αφού επιδρά κατευθείαν στις ίνες του κρέατος. Όσο για τη διαδικασία σουβλίσματος, η λεπτή και μακριά βέργα είναι η καλύτερη, με τα κομμάτια κρέατος να τοποθετούνται αρκετά σφιχτά, χωρίς να διαλυθούν και να τυλίγονται με λαδόκολλα ή αλουμινόχαρτο για να διατηρήσουν τα ζουμιά τους.

Το σωστό ψήσιμο είναι η χαμηλή φωτιά που αργοψήνει το κρέας μέχρι το εσωτερικό του, είτε μαγειρεύεται στη σούβλα, στα κάρβουνα ή στο φούρνο. Τέλος, μπορεί να συνδυαστεί με λαχανικά ψητά ή σε σαλάτα, πατάτες, αλοιφές και βέβαια κόκκινο κρασί ή μπύρα.

Από τις υπόλοιπες ελληνικές συνταγές, στη λίστα του Tate Atlas βρίσκεται και η γουρουνοπούλα στη θέση 44 από τα 50 καλύτερα χοιρινά πιάτα στον κόσμο.

Διαβάστε επίσης