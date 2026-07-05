Αναστάτωση σε γάμο στο Κορωπί: Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε το μυστήριο και φίλησε τον ιερέα στο στόμα

Κατά την είσοδό της ενημέρωσε τη νύφη ότι ερχόταν από ολονύχτιο γλέντι, υποστηρίζοντας ωστόσο πως μπορούσε κανονικά να ανταποκριθεί στον ρόλο της, ώστε να κυλήσει ομαλά το μυστήριο

Αναστάτωση σε γάμο στο Κορωπί: Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε το μυστήριο και φίλησε τον ιερέα στο στόμα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε γάμο στο Κορωπί, η 31χρονη κουμπάρα προκάλεσε αναστάτωση λόγω μέθης κατά τη διάρκεια της τελετής.
  • Η κουμπάρα διέκοψε το μυστήριο και φίλησε απρόσμενα τον 53χρονο ιερέα στο στόμα.
  • Ο ιερέας διέκοψε προσωρινά το μυστήριο και ζήτησε βοήθεια για να εκτονωθεί η κατάσταση.
  • Η κουμπάρα απομακρύνθηκε από τον ναό και της προσφέρθηκαν νερό και καφές για να ηρεμήσει.
  • Το μυστήριο συνεχίστηκε κανονικά με τη συμμετοχή του δεύτερου κουμπάρου.
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Απρόσμενη τροπή πήρε γαμήλια τελετή στο Κορωπί, όταν η 31χρονη κουμπάρα του ζευγαριού προκάλεσε ένταση μέσα στον ναό, έχοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που παντρεύονταν μια 36χρονη και ένας 41χρονος, παρουσία συγγενών και φίλων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ekklisiaonline, η κουμπάρα έφτασε στην εκκλησία σε ιδιαίτερα ευδιάθετη κατάσταση. Κατά την είσοδό της ενημέρωσε τη νύφη ότι ερχόταν από ολονύχτιο γλέντι, υποστηρίζοντας ωστόσο πως μπορούσε κανονικά να ανταποκριθεί στον ρόλο της, ώστε να κυλήσει ομαλά το μυστήριο.

Η κατάσταση, όμως, εκτροχιάστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους της τελετής, όταν ο 53χρονος ιερέας τελούσε την ανταλλαγή των στεφάνων πάνω στο Ευαγγέλιο. Τη στιγμή εκείνη, η 31χρονη διέκοψε απότομα το μυστήριο, άρχισε να φωνάζει και, μέσα στην αναστάτωση που προκλήθηκε, φίλησε τον ιερέα στο στόμα, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους.

Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες στο ekklisiaonline, ο ιερέας εμφανίστηκε αιφνιδιασμένος και διέκοψε προσωρινά την τελετή, ζητώντας τη βοήθεια των καλεσμένων για να εκτονωθεί η κατάσταση. Η γυναίκα απομακρύνθηκε από τον χώρο του ναού, όπου της προσφέρθηκαν νερό και καφές για να ηρεμήσει, ενώ το μυστήριο συνεχίστηκε κανονικά με την παρουσία του δεύτερου κουμπάρου.

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