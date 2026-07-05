Βρετανία: Στο στόχαστρο νέων κατηγοριών ο Φάρατζ για αδήλωτες παροχές που έλαβε

Μετά τις αποκαλύψεις ο Φάρατζ παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας του βρετανικού κοινοβουλίου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Βρετανία: Στο στόχαστρο νέων κατηγοριών ο Φάρατζ για αδήλωτες παροχές που έλαβε
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Νάιτζελ Φάρατζ παραπέμπεται στην επιτροπή δεοντολογίας του βρετανικού κοινοβουλίου για αδήλωτες παροχές σε είδος που έλαβε πριν από την εκλογή του το 2024.
  • Φάρατζ φέρεται να επωφελήθηκε από υπηρεσίες ασφαλείας, στέγαση και διαχείριση επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρηματοδοτούμενα από τον Τζορτζ Κότρελ.
  • Ο Τζορτζ Κότρελ, επιχειρηματίας κρυπτονομισμάτων, έχει καταδικαστεί για απάτη στις ΗΠΑ το 2017.
  • Η επιτροπή δεοντολογίας ερευνά επίσης τη μη δήλωση δωρεάς 5 εκατομμυρίων στερλινών που έλαβε ο Φάρατζ πριν τις βουλευτικές εκλογές του 2024.
  • Το κόμμα Reform UK αρνείται παραβίαση κανόνων και χαρακτηρίζει τον Κότρελ ως παλιό φίλο του Φάρατζ.
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Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο ηγέτης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας του βρετανικού κοινοβουλίου μετά τις αποκαλύψεις σήμερα, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να παρέλειψε να δηλώσει αρκετές παροχές σε είδος που έλαβε πριν από την εκλογή του.

Ο πρωτεργάτης του Brexit, ο οποίος είχε ηγηθεί της εκστρατείας υπέρ της εξόδου της χώρας από την ΕΕ, ερευνάται ήδη από αυτόν τον οργανισμό εποπτείας καθώς δεν δήλωσε ένα δώρο 5 εκατομμυρίων στερλινών (5,7 εκατομμυρίων ευρώ) που έλαβε λίγους μήνες πριν θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές του 2024.

Στην κυριακάτικη έκδοσή της, η εφημερίδα Sunday Times γράφει ότι ο Φάρατζ φέρεται να επωφελήθηκε, κατά τη διάρκεια του έτους που προηγήθηκε της εκλογής του ως βουλευτής το 2024, από υπηρεσίες ασφαλείας, στέγαση καθώς και τη διαχείριση της επικοινωνίας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα χρηματοδοτούμενα από τον Τζορτζ Κότρελ.

Αυτός ο 32χρονος αριστοκράτης, επιχειρηματίας στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, φέρεται να καταδικάστηκε για απάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2017, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Βάσει των κανόνων του κοινοβουλίου, οι νέοι βουλευτές είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα δώρα, συμπεριλαμβανομένων των παροχών σε είδος, που έλαβαν κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που προηγήθηκαν της εκλογής τους.

Ο Φάρατζ δήλωσε μόνο ότι ο Κότρελ είχε χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή του σε ένα συνέδριο.

Μετά τις αποκαλύψεις αυτές, ένας βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, ο Τζος Μπάμπαριντ, ανακοίνωσε ότι έγραψε στην επιτροπή δεοντολογίας ζητώντας τη διενέργεια έρευνας σε σχέση με αυτές τις νέες καταγγελίες.

«Λαμβάνοντας υπόψη την αξία και τη φύση της υποστήριξης που περιγράφεται, τίθεται σοβαρά το ερώτημα εάν ο Νάιτζελ Φάρατζ τήρησε τις υποχρεώσεις του», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες αυτές.

«Δεν έχει παραβιαστεί απολύτως κανένας κανόνας», δήλωσε στο BBC ο Ρόμπερτ Τζένρικ του κόμματος Reform UK, περιγράφοντας τον Κότρελ ως "έναν παλιό φίλο" του Νάιτζελ Φάρατζ.

Τον Μάιο, η επιτροπή δεοντολογίας του κοινοβουλίου είχε ανακοινώσει την έναρξη έρευνας για την μη δήλωση από τον Φάρατζ μιας δωρεάς 5 εκατομμυρίων στερλινών (5,7 εκατομμυρίων ευρώ) που έλαβε λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 2024.

Ο Φάρατζ και το Reform UK δήλωσαν στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ότι το ποσό αυτό δεν είχε δηλωθεί καθώς επρόκειτο για προσωπική δωρεά που προοριζόταν για τη χρηματοδότηση της ιδιωτικής του ασφάλειας.

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK κέρδισε κοντά 1.500 έδρες στις τοπικές εκλογές στην Αγγλία τον Μάιο.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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