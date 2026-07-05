Σε ελεύθερη πτώση η Εθνική: Έχασε και από την Πορτογαλία (56-71) και τώρα τρέχει...

Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, η Εθνική Ελλάδας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων, γνωρίζοντας νέα ήττα-σοκ, αυτή τη φορά από την Πορτογαλία στη Sunel Arena (56-71) και πλέον μπαίνει για τα καλά σε περιπέτειες όσον αφορά την πρόκριση στο MundoBasket 2027

Newsbomb

Σε ελεύθερη πτώση η Εθνική: Έχασε και από την Πορτογαλία (56-71) και τώρα τρέχει...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Νέα ήττα-σοκ υπέστη η Εθνική Ελλάδας, που μετά τη Ρουμανία, είδε την Πορτογαλία να κερδίζει με 56-71 στη Sunel Arena για την 6η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των ομίλων του MundoBasket 2027.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη ολοκλήρωσε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του, υποχωρώντας στο 3-3, μπαίνοντας πλέον σε σοβαρούς μπελάδες ενόψει της δεύτερης φάσης εκεί όπου θα διασταυρωθεί με το Group A, μεταφέροντας τα αποτελέσματά της.

Το ματς

Η Ελλάδα παρατάχθηκε στο παρκέ της Sunel Arena με τους Μπαζίνα, Μήτρου-Λονγκ, Χαραλαμπόπουλο, Παπανικολάου και Κουζέλογλου.

Η «επίσημη αγαπημένη» ξεκίνησε αρκετά «μουδιασμένα» και άστοχα στην επίθεση, μένοντας συνολικά για πάνω από 4’ χωρίς σκορ, με την Πορτογαλία να τρέχει ένα σερί 6-0 σε αυτό το διάστημα. Η είσοδος του Τολιόπουλου σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού έφερε και το πρώτο καλάθι για τη «γαλανόλευκη», με τον γκαρντ του Άρη να μειώνει σε 6-2. Οι Ίβηρες έκλεισαν ασφυκτικά τη ρακέτα τους, έχοντας συνολικά πέντε κοψίματα στα πρώτα πέντε λεπτά.

Με ένα σερί 5-0 η Εθνική πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ στο 6’ (8-6). Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 15-19, με την Ελλάδα να έχει 2/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα και 3 λάθη.

Αμφότερες οι ομάδες συνέχισαν να αστοχούν στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τα καλάθια των Μωραΐτη και Μίτρου-Λονγκ να ισοφαρίζουν το παιχνίδι στο 15’ (23-23). Η εικόνα της Εθνικής εξακολουθούσε να προβληματίζει, με τον Βασίλη Σπανούλη να ανακατεύει συνεχώς την τράπουλα με αλλαγές.

Το πρώτο μέρος έκλεισε με την Ελλάδα να υπολείπεται πέντε πόντων της Πορτογαλίας (23-28), όντας εκνευριστικά άστοχη.

Με τη συμπλήρωση 26 λεπτών αγώνα, οι Πορτογάλοι τιμώρησαν κάθε λάθος και άστοχη επιλογή της ελληνικής ομάδας, ανεβάζοντας τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (30-41). Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να βρίσκεται πίσω με 42-53, ενώ το ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου αποδείχθηκε καταστροφικό. Οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα αναπάντητο σερί 9-0, εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 20 πόντους (42-62) στο 32'.

Σε εκείνο το σημείο, ο Μωραΐτης προσπάθησε να δώσει το σύνθημα για την αντεπίθεση. Με έξι συνεχόμενους πόντους και ένα κερδισμένο επιθετικό φάουλ από τον Μπρίτο, ανάγκασε τον αντίπαλο τεχνικό να καλέσει εσπευσμένα τάιμ-άουτ.

Αμέσως μετά, ο Περδίσης με 1/2 βολές μείωσε σε 49-62, ενώ περίπου 3,5 λεπτά πριν από τη λήξη, η «γαλανόλευκη» κατάφερε να πλησιάσει στους 10 πόντους (53-63).

Η αντεπίθεση ωστόσο δεν είχε συνέχεια, με το τελικό 56-71 να σφραγίζει τη δεύτερη διαδοχική ήττα της Εθνικής.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς, Σάντσεθ, Γκριγκιόνι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-19, 23-28, 42-53, 56-71

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