Θεσσαλονίκη: Σφίγγει ο κλοιός για τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης με τα γκαζάκια

Σε έναν κλειστό κύκλο, τριών-τεσσάρων υπόπτων, έχουν στρέψει τις έρευνές τους οι Αρχές, για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

Από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συγκεντρώσει, εξετάζουν καρέ-καρέ πώς προσέγγισαν τις πολυκατοικίες όπου τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, αλλά και την οδό διαφυγής τους, ενώ από τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων θα εξετάσουν εάν είχαν κάποια επικοινωνία αυτά τα 17 λεπτά, που διήρκεσαν συνολικά οι επιθέσεις τους.

Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής, που έχουν αναλάβει την έρευνα μετά την τραγική κατάληξη της επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, επιχειρούν να συνθέσουν βήμα προς βήμα τις κινήσεις των δραστών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το μπαράζ των τριών επιθέσεων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο μικροσκόπιο βρίσκονται δεκάδες κάμερες ασφαλείας από τις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις, αλλά και από τους δρόμους διαφυγής που φέρονται να ακολούθησαν οι δράστες.

Οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. επιχειρούν να ταυτοποιήσουν χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων, τη διαδρομή που ακολούθησαν, καθώς και τα οχήματα που ενδεχομένως χρησιμοποίησαν. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν στάσεις ή συναντήσεις με άλλα πρόσωπα πριν ή μετά τα χτυπήματα.

Θεωρούν μάλιστα ότι οι δράστες είχαν χωριστεί σε δύο διαφορετικές ομάδες πριν προβούν στην εμπρηστική επίθεση.

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Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Οι Αρχές εξετάζουν τα στίγματα των συσκευών που ενεργοποιήθηκαν στις περιοχές των επιθέσεων το κρίσιμο χρονικό διάστημα, αναζητώντας τυχόν κοινές παρουσίες ή επικοινωνίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να διασταυρωθούν με το βιντεοληπτικό υλικό και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας.

Την ίδια ώρα, καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα εγκληματολογικά ευρήματα από τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς. Οι ειδικοί εξετάζουν υπολείμματα υλικών, μεταξύ των οποίων και μονωτική ταινία που εντοπίστηκε σε έναν από τους μηχανισμούς, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να διατηρεί δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό (DNA). Εφόσον προκύψουν αξιοποιήσιμα ίχνη, θα συγκριθούν με τις βάσεις δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν εάν ο τρόπος δράσης των δραστών παρουσιάζει ομοιότητες με άλλες εμπρηστικές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση με συγκεκριμένες ομάδες ή πρόσωπα. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογούνται τόσο η κατασκευή των μηχανισμών όσο και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την επιλογή και την προσέγγιση των στόχων.

Οι έως τώρα ενδείξεις οδηγούν τις Αρχές στην εκτίμηση ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, ενώ εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο ύπαρξης τέταρτου συνεργού, ο οποίος ενδεχομένως είχε ρόλο υποστήριξης ή επιτήρησης της περιοχής. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές εξακολουθούν να αξιολογούνται και δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις για ταυτοποίηση ή σύλληψη υπόπτων.

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