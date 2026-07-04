Θεσσαλονίκη: «Δεν περιμένουμε ανάληψη ευθύνης», λέει η Δημογλίδου για την εμπρηστική επίθεση

Snapshot Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ερευνά τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων ενοίκων.

Η δεύτερη ισχυρή έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από την ανάφλεξη καυσίμων οχήματος και οδήγησε στη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς στο κτίριο.

Η ΕΛ.ΑΣ. δεν αναμένει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση λόγω του θανάτου της Βάγιας Νέστορα, ενώ εκφράζει αισιοδοξία για την εξιχνίαση της υπόθεσης παρά τις καταστροφές από την πυρκαγιά.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση των δραστών και στη σύνδεση της επίθεσης με άλλες πρόσφατες υποθέσεις, με συλλογή μαρτυριών, υλικού από κάμερες και εργαστηριακά ευρήματα.

Μαρτυρίες ενοίκων περιγράφουν τις δραματικές στιγμές των εκρήξεων και της φωτιάς, χωρίς να είχαν αντιληφθεί προειδοποιήσεις ή ύποπτα σημάδια πριν την επίθεση. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τη φονική εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό ενοίκων.

Οι Αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών, να εκτιμήσουν τον αριθμό τους και να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύνδεσης με άλλες πρόσφατες επιθέσεις που τελούν υπό διερεύνηση.

Καθοριστικό στοιχείο για την πορεία της έρευνας αποτελεί η δεύτερη ισχυρή έκρηξη που κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η δεύτερη έκρηξη αποδίδεται πιθανότατα στην ανάφλεξη καυσίμων του οχήματος κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός. Η φωτιά που ακολούθησε επεκτάθηκε ραγδαία στο κτίριο, οδηγώντας στον θάνατο μίας γυναίκας και στον τραυματισμό άλλων ενοίκων.

Η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι, λόγω του θανάτου της Βάγιας Νέστορα, δεν θεωρείται πιθανή η ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Παράλληλα, οι Αρχές εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η υπόθεση θα εξιχνιαστεί, παρά το γεγονός ότι μέρος των στοιχείων ενδέχεται να έχει καταστραφεί από την πυρκαγιά και την επιχείρηση κατάσβεσης της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη ένας ένοικος της πολυκατοικίας, ενώ η Αντιτρομοκρατική, σε συνεργασία με υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης και της κεντρικής ΕΛ.ΑΣ., συλλέγει υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και εργαστηριακά ευρήματα, με στόχο την πλήρη ανασύνθεση των κρίσιμων λεπτών πριν και μετά την επίθεση.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στην ταυτοποίηση της ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται όσο και στο ενδεχόμενο να σχετίζεται με άλλες δύο υποθέσεις που εξετάζουν οι Αρχές. Ζητούμενο παραμένει ο ακριβής αριθμός των δραστών και το αν πρόκειται για τον ίδιο πυρήνα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς αναδεικνύει τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση αυτοσχέδιων εμπρηστικών και εκρηκτικών μηχανισμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., την περίοδο 2024–2026 έχουν καταγραφεί 191 δικογραφίες για παρόμοιες επιθέσεις στην Αττική και έχουν πραγματοποιηθεί 159 συλλήψεις, ενώ τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων αναμένονται τις επόμενες ημέρες και εκτιμάται ότι θα συμβάλουν καθοριστικά στην ταυτοποίηση των δραστών.

Συγκλονίζει μαρτυρία ενοίκου

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενοίκου της πολυκατοικίας, ο οποίος νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτειο και πήρε εξιτήριο. Μιλώντας στο ΕΡΤnews περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, τις εκρήξεις, τους καπνούς και την προσπάθεια διάσωσης της Αφροδίτης Νέστορα.

«Περιμένουμε να βρεθούν οι δράστες. Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση. Το γεγονός όμως ότι χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή τα επισκιάζει όλα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε όσο γίνεται στην καθημερινότητά μας, αλλά ήταν ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τα γεγονότα, ανέφερε ότι κατέβηκε μόλις άκουσε τον θόρυβο και αντίκρισε το όχημα να καίγεται. «Δεν ρίσκαρα να βγω πιο έξω γιατί φοβήθηκα μήπως γίνει έκρηξη. Ανέβηκα αμέσως στο διαμέρισμα και μέσα σε ένα-δύο λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη. Έσπασαν πόρτες και τζάμια και το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα», είπε.

Όπως σημείωσε, οι καπνοί εξαπλώθηκαν ακαριαία στο κτίριο, δημιουργώντας αποπνικτική κατάσταση. «Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Ένιωθες αμέσως κάψιμο στο στήθος», ανέφερε.

Περιέγραψε επίσης τη στιγμή που η Αφροδίτη Νέστορα, κόρη του θύματος, ανέβηκε στο διαμέρισμά τους αναζητώντας καταφύγιο. «Η κυρία Αφροδίτη είχε ανέβει επάνω, έψαχνε κάποια πόρτα και μπήκε στο δικό μας διαμέρισμα. Τη βρήκα στο μπαλκόνι σε κατάσταση λιποθυμίας και σοκ. Προσπαθήσαμε να τη συνεφέρουμε και φώναξα τους διασώστες να ανέβουν να την παραλάβουν», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα έφερε εγκαύματα στα άκρα και, όταν συνήλθε, ρωτούσε συνεχώς για τους γονείς της.

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος τόνισε ακόμη ότι οι ένοικοι δεν είχαν αντιληφθεί καμία προειδοποίηση ή ύποπτη ένδειξη πριν την επίθεση. «Δεν είχαμε κάποιο απειλητικό μήνυμα ή άλλο περιστατικό. Είναι μια γειτονιά με κατοικίες και λίγα μικρά καταστήματα. Δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μας», κατέληξε.