Θεσσαλονίκη: «Το κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα», είπε ένοικος της πολυκατοικίας της Αφροδίτης Νέστορα

Snapshot Ο Γιώργος Παπαδόπουλος περιέγραψε τη νύχτα της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε εκρήξεις και πυκνούς καπνούς στην πολυκατοικία του.

Οι κάτοικοι περιμένουν την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης των ζημιών.

Δεν υπήρχαν προηγούμενες απειλές ή ενδείξεις που να προειδοποιούν για την επίθεση στην ήσυχη γειτονιά.

Η απώλεια της Βάγιας Νέστορα επισκιάζει την προσπάθεια επιστροφής στην καθημερινότητα των ενοίκων. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενοίκου της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη όπου σημειώθηκε η εμπρηστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια.

Ο ίδιος, αφού νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτειο και πήρε εξιτήριο, μίλησε στην ΕΡΤ για τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι ένοικοι, περιγράφοντας εκρήξεις, πυκνούς καπνούς και την προσπάθεια διάσωσης της κόρης του θύματος.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι κάτοικοι αναμένουν την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στην πολυκατοικία.

«Περιμένουμε να βρεθούν οι δράστες. Έχουν αρχίσει οι εργασίες αποκατάστασης, όμως η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής επισκιάζει τα πάντα. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά πρόκειται για ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας τη νύχτα της επίθεσης, σημείωσε ότι κατέβηκε αμέσως μόλις άκουσε τον θόρυβο και είδε το όχημα να φλέγεται.

«Δεν τόλμησα να βγω πιο έξω γιατί φοβήθηκα πιθανή έκρηξη. Ανέβηκα στο διαμέρισμα και μέσα σε λίγα λεπτά ακολούθησε δεύτερη έκρηξη. Τα τζάμια και οι πόρτες έσπασαν και το κλιμακοστάσιο μετατράπηκε σε καμινάδα», δήλωσε.

Όπως είπε, μέσα σε ελάχιστο χρόνο ο καπνός είχε γεμίσει ολόκληρο το κτίριο, δημιουργώντας αποπνικτικές συνθήκες.

«Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις, ένιωθες έντονο κάψιμο στο στήθος», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην Αφροδίτη Νέστορα, που προσπάθησε να σωθεί από τις φλόγες, περιέγραψε πως κατέληξε στο διαμέρισμά τους αναζητώντας διέξοδο.

«Η Αφροδίτη ανέβηκε στον πάνω όροφο, ψάχνοντας πόρτα διαφυγής και μπήκε στο σπίτι μας. Τη βρήκα στο μπαλκόνι σε κατάσταση σοκ και λιποθυμίας. Προσπαθήσαμε να τη συνεφέρουμε και ειδοποίησα τους διασώστες να την παραλάβουν», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έφερε εγκαύματα στα άκρα και όταν συνήλθε αναζητούσε συνεχώς τους γονείς της.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι ένοικοι δεν είχαν ποτέ αντιληφθεί κάτι ύποπτο ή προειδοποιητικό πριν την επίθεση.

«Δεν είχαμε δεχθεί απειλές ούτε είχε συμβεί κάτι ανησυχητικό. Πρόκειται για μια ήσυχη γειτονιά με κατοικίες και λίγα καταστήματα. Τίποτα δεν μας είχε προετοιμάσει γι’ αυτό που συνέβη», κατέληξε.

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