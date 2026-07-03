Θεοδωρικάκος: Να συλληφθούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα

Snapshot Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ζήτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα από τη δικαιοσύνη.

Καταδίκασε τις τρομοκρατικές ενέργειες ως πρωτοφανείς και άθλιες, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει χώρο για τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις.

Το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη στοχεύει σε δικαιότερη αγορά με πλήρη ενημέρωση, πλαφόν αποπληρωμής και δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών.

Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αποσκοπούν στην προστασία των καταναλωτών και στη βελτίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ τραπεζών και πολιτών.

Το μέτρο του πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα οδήγησε σε μειώσεις τιμών και θα διατηρηθεί για δύο μήνες σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων, ενώ παγώνουν οι τιμές σε όλα τα προϊόντα. Snapshot powered by AI

Την άμεση σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία από τη δικαιοσύνη των άνανδρων δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα ζήτησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μιλώντας στο ertnews, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως «κάθε λογικός άνθρωπος σε αυτή τη χώρα είναι αγανακτισμένος από την δολοφονία μιας αθώας γυναίκας, που έκανε το έγκλημα να είναι μητέρα στελέχους της ΝΔ. Έγιναν και άλλες δύο επιθέσεις, αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα, άθλια και καταδικαστέα από το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει χώρος για τρομοκράτες δολοφόνους και τρομοκρατικές ενέργειες. Δεν χωρούν τέτοιου είδους ενέργειες στον 21ο αιώνα, η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα».

«Το μήνυμα της μεγάλης λαϊκής παράταξης της ΝΔ είναι η εγγύηση της αληθινής δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ενότητας όλων των Ελλήνων. Οι Έλληνες δεν έχουμε την πολυτέλεια να διχαζόμαστε, ούτε να μπαίνουμε σε τοξικές αντιπαραθέσεις", δήλωσε χαρακτηριστικά και προσέθεσε πως "το να καταδικάζουν τα κόμματα είναι το επιβεβλημένο και το σωστό. Όσοι αφήνουν αστερίσκους, θα πρέπει να τους αποσύρουν. Η τρομοκρατία είναι καταδικαστέα απ' όλους και αυτό που έχει σημασία, ώστε να υπάρξει δικαίωση και να μπει ένα τέλος σε όσους κάνουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, είναι να συλληφθούν αμέσως οι δολοφόνοι και να τιμωρηθούν όπως προβλέπει ο νόμος».

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο βρίσκεται προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, σημειώνοντας πως «βασικός στόχος μας είναι να κάνουμε την αγορά πιο δίκαιη, υγιώς ανταγωνιστική και προστατευτική για τους καταναλωτές. Αφορά καταναλωτικά, επισκευαστικά δάνεια, κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα, υπάρχει πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών για τα δάνεια που θα συνάπτουν, ενώ μπαίνει πλαφόν στην αποπληρωμή του δανείου. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν έχει γίνει στην έκταση που γίνεται στην Ελλάδα. Εδώ εφαρμόζουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία με τον πλέον θετικό τρόπο. Υπάρχει επίσης δικαίωμα υπαναχώρησης από μια σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες, όπως και το δικαίωμα να μιλήσεις με φυσικό πρόσωπο και όχι με μηχάνημα. Είναι μια σειρά από ρυθμίσεις που βάζουν τέλος σε καταχρηστικές συμπεριφορές και δημιουργούν καλύτερες σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στο τραπεζικό σύστημα και τους πολίτες. Περιμένω να το υποστηρίξουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι αυτονόητα και θετικά πράγματα, ώστε να μην υπάρχει υπερχρέωση για τους δανειολήπτες και να μην δημιουργείται κοινωνικό πρόβλημα».

Για την πρόσφατη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα που είχε το μέτρο του πλαφόν σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές. «Όμως, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν και χωρίς σοβαρό ανταγωνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα», γι' αυτό και όπως επισήμανε «τους δύο καλοκαιρινούς μήνες θα διατηρηθούν σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων - ανάμεσά τους και πολλά τρόφιμα - οι μεσοσταθμικές μειώσεις 6% που υπήρξαν χάρη στο μέτρο του πλαφόν και στους αυστηρούς ελέγχους, ενώ παγώνουν οι τιμές σε όλα τα προϊόντα».

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