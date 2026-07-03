Πλεύρης: Ο Τσίπρας νομοθέτησε η μεταφορά εκρηκτικών να είναι πλημμέλημα

«Πέθανε ένας άνθρωπος από την τρομοκρατία της Αριστεράς», κατηγόρησε μερίδα της αντιπολίτευσης για την εν γένει στάση της, ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης με αφορμή τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

«Έβγαιναν και έλεγαν για τα δικαιώματα του Κουφοντίνα», συμπλήρωσε μιλώντας σήμερα στο Mega.

Επίσης είπε ότι «ο Τσίπρας νομοθέτησε η μεταφορά εκρηκτικών να είναι πλημμέλημα», ενώ χαρακτήρισε «πολιτικό οχετό» την Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Τα καδρόνια και τις μολότοφ των καταλήψεων τα έχουν αυτοί που έριξαν τα γκαζάκια», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

Για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά τόνισε: «Αν γίνει κόμμα Σαμαρά εμείς οι δεξιοί της παράταξης πρέπει να πείσουμε ότι η δεξιά εκπροσωπείται μόνο από την ΝΔ»

Διαβάστε επίσης