Θεσσαλονίκη: Εργαστηριακά ευρήματα, κάμερες και στέκια αντιεξουσιαστών λύνουν τον γρίφο

Snapshot Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται σε μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπανικολάου μετά από επίθεση με γκαζάκια που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της στη Θεσσαλονίκη.

Οι αρχές εξετάζουν εργαστηριακά ευρήματα, βιντεοληπτικό υλικό και στέκια αντιεξουσιαστών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, με τουλάχιστον τρία άτομα να θεωρούνται ύποπτα και οργανωμένοι ρόλοι στους δράστες.

Η έρευνα εστιάζει σε συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως ο Βαρδάρης, η Ναυαρίνου και το Φάληρο, ενώ εξετάζεται και πιθανή υποστηρικτική ομάδα κοντά στους δράστες.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή, με κατηγορίες για προβοκάτσια και εκμετάλλευση του τραγικού συμβάντος από πολιτικά κόμματα.

Στη Βουλή σημειώθηκαν διαφωνίες και καβγάδες σχετικά με διαδικαστικά ζητήματα και υπονοούμενα περί σεξισμού απέναντι στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Snapshot powered by AI

Από τα ευρήματα στα εργαστήρια και από τις κάμερες αναμένουν οι αρχές να λύσουν τον γρίφο των επιθέσεων στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που κόστισαν τη ζωή στην μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας. Η ίδια νοσηλεύεται σε μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Την ίδια στιγμή από χθες οι αρχές διαρρέουν ότι σύντομα θα υπάρξουν αποτελέσματα στις έρευνες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι στην υπόθεση έχουν εμπλακεί τουλάχιστον τρία άτομα και ότι οι εμπρηστικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν και στις τρεις περιπτώσεις έχουν την ίδια μορφή. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Κάποιος τοποθέτησε τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες των στόχων, άλλος λειτούργησε ως τσιλιαδόρος, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρχε υποστηρικτική ομάδα σε κοντινή απόσταση.

Εργαστηριακά ευρήματα:

Στα χέρια τους έχουν οι αρχές κομμάτια από την μονωτική ταινία, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ. Αυτό είναι σημαντικό επειδή η κολλώδης ουσία πίσω συνήθως έχει αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Οι κάμερες:

Οι αρχές «ξεκοκαλίζουν» βιντεοληπτικό υλικό αρκετές μέρες πίσω. Έχει εντοπιστεί μοτοσικλέτα μικρού κυβισμού που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση και εξετάζεται ο αριθμός κυκλοφορίας του.

Τα στέκια των αντιεξουσιαστών:

Στο στόχαστρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής βρίσκονται και στα στέκια του αντιεξουσιαστικού χώρου στη συμπρωτεύουσα και συγκεκριμένα:

-Κέντρο Θεσσαλονίκης (Βαρδάρη)

-Ναυαρίνου

-Φάληρο

Υπάρχουν όμως και άτομα που μπορεί να μην έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη και να λειτουργούν περιφερειακά

Σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης προκειμένου να ενημερωθεί για τις έρευνες.

Κόντρα στη Βουλή

Χθες η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας εξελίχθηκε σε πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η πρόσφατη επίθεση με γκαζάκια εναντίον στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κυριάρχησαν στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και των βουλευτών.

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αμφισβήτησε τις εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν για τους δράστες της επίθεσης, αφήνοντας αιχμές ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί διαφορετικό ενδεχόμενο σχετικά με την ταυτότητά τους.

«Είναι αριστεροί αυτοί που επιτέθηκαν; Πώς ξέρετε ότι δεν είναι κάποια μέλη από τις εγκληματικές οργανώσεις μέσα στις οποίες βρίσκονται στελέχη σας; Ντροπή και αιδώς», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αφήνοντας αιχμές για προβοκάτσια.

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι διατυπώνει αβάσιμους υπαινιγμούς και εργαλειοποιεί μια τραγική υπόθεση για πολιτικούς λόγους. Επικαλέστηκε, μάλιστα, δημόσιες δηλώσεις της, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν τόσο τα θύματα όσο και τις οικογένειές τους.

«Βγήκατε το πρωί στο Mega και είπατε επί λέξει, είναι ύποπτη η δήλωση του Μητσοτάκη και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει αυτό με ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών ενδονεοδημοκρατών. Ντροπή σας, ντροπή σας!», απάντησε σε υψηλούς τόνους ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας πως προσβάλλει τα θύματα της επίθεσης.

Συνεχίζοντας την επίθεσή του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην υπόθεση των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική εκμετάλλευση τραγικών γεγονότων έχει προκαλέσει την αντίδραση της κοινής γνώμης.

«Βγήκε Ασλανίδης, ένα από τα σύμβολα των Τεμπών και σας κατήγγειλε και είπε για τον ρόλο σας στα Τέμπη που έχουμε αηδιάσει να σας βλέπουμε, ο Ασλανίδης, αποκάλυψε στον ελληνικό λαό, είπε την αλήθεια. Καμία ενσυναίσθηση. Το μόνο που κάνετε είναι εκμετάλλευση όποιο νεκρού βλέπετε μπροστά σας και ευτυχώς ο ελληνικός λαός σας πήρε είδηση και στις δημοσκοπήσεις πάτε όλο και χειρότερα, έχει αηδιάσει ο λαός με την συμπεριφορά σας. Να ζητήσετε συγγνώμη από την ΝΔ, για αυτά τα αίσχη που έχετε πει», είπε ο υπουργός.

Διαφωνία για τον λόγο και αιχμές περί σεξισμού

Λίγο νωρίτερα, η ατμόσφαιρα είχε ήδη ηλεκτριστεί εξαιτίας διαδικαστικής διαφωνίας για τη σειρά των κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Πάρι Κουκουλόπουλο, ζητώντας να γίνει σεβαστό το δικαίωμά της να λάβει τον λόγο. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής απάντησε ότι της είχε ήδη δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθεί και απέδωσε στην ίδια την ευθύνη για την εξέλιξη της διαδικασίας.

«Έχετε υποχρέωση να με σέβεστε!», φώναξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον αντιπρόεδρο της Βουλής με τον κ. Κουκουλόπουλο να ανταπαντά:«Κι εσείς έχετε υποχρέωση να σέβεστε τον εαυτό σας και την αλήθεια. Εγώ σας έδωσα το λόγο. Εσείς αφαιρέσατε τον λόγο από τον εαυτό σας».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι αντιμετωπίζεται διαφορετικά επειδή είναι γυναίκα και αρχηγός κόμματος, αφήνοντας αιχμές ότι στη Βουλή επικρατούν συμπεριφορές που ευνοούν τους άνδρες πολιτικούς.

«Eίμαι η αρχηγός που ενοχλεί. Τολμάω να είμαι αρχηγός ενώ είμαι γυναίκα. Δεν υπάρχει ένα παράδειγμα άνδρα κοινοβουλευτικού αρχηγού που να τον έχετε μεταχειριστεί με αυτόν τον τρόπο. Λυπάμαι για εσάς κ. Μάντζο. Δεν είναι το boys club εδώ», σχολίασε η κα Κωνσταντοπούλου.

Η απάντηση του Δημήτρη Μάντζου

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος απέρριψε κάθε υπαινιγμό περί σεξιστικής συμπεριφοράς.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι στην ελληνική πολιτική σκηνή υπήρξαν γυναίκες αρχηγοί κομμάτων που άνοιξαν τον δρόμο για μεγαλύτερη ισότητα, κάνοντας ειδική αναφορά στη Φώφη Γεννηματά. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχεται προσωπικές αιτιάσεις που, όπως είπε, αμφισβητούν τη στάση του απέναντι στις γυναίκες.

«Αφήσατε υπόνοιες για σεξιστική συμπεριφορά. Υπήρξαν πριν από εσάς και άλλες γυναίκες αρχηγοί που έσπασαν τη γυάλινη οροφή των διακρίσεων, μία από αυτές τυγχάνει να είναι η Φώφη Γεννηματά, σε αυτήν οφείλουμε πολλοί από εμάς το πολιτικό μας "είναι". Στο δικό μου το πρόσωπο δεν έχετε το δικαίωμα να ασκείτε κριτική για δήθεν σεξιστική συμπεριφορά!», απάντησε οργισμένα ο Δημήτρης Μάντζος.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με νέα ανταλλαγή αιχμών ανάμεσα στην κ. Κωνσταντοπούλου, τον κ. Μάντζο και τον Πάρι Κουκουλόπουλο, με τη συζήτηση να διακόπτεται επανειλημμένα από παρεμβάσεις και έντονες λεκτικές αντιδράσεις.

«Είστε ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει με αυτόν τον τρόπο σε εμένα. Είστε ο τελευταίος που μπορεί να με επιτιμά επειδή εγώ δεν κερδίζω τον σεβασμό, ενώ κάποιες άλλες γυναίκες πρόεδροι τον κέρδισαν. Είστε ενδοτικός, ψηφίζετε υπέρ στις άρσεις ασυλίας μου», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ στρεφόμενη προς τον Πάρι Κουκουλόπουλο πρόσθεσε: «Το πολλά βαρύ ύφος, αλλού κύριε Κουκουλόπουλε. Στον αρχηγό σας να μιλάτε έτσι». «Τα χάσατε όλα και τώρα ψάχνετε τόπο να σταθείτε κα πρόεδρε», σχολίασε σκωπτικά ο προεδρεύοντας.

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