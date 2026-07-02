Η συγκινητική ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα για την αδερφή της λίγες ώρες πριν τις επιθέσεις

Η πολιτεύτρια της ΝΔ πριν τις επιθέσεις είχε θυμήσει μια παλιά φωτογραφία με την αδερφή της σε ανάρτησή της στα social media. 

Μάνος Χατζηγιάννης

Η συγκινητική ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα για την αδερφή της λίγες ώρες πριν τις επιθέσεις
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκινεί η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα, λίγες ώρες πριν από τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια της ίδιας και άλλων δύο πολιτευτών της ΝΔ, που στοίχισαν την ζωή στην μητέρα της, Βάγια.

Η άλλη κόρη της Βάγιας και αδερφή της Αφροδίτης, Νικολέτα Νέστορα, πέθανε το 2021 μετά από σοβαρή ασθένεια, αφήνοντας πίσω της ένα παιδί που μεγάλωνε με τους παππούδες του, Βάγια και Παναγιώτη Νέστορα.

Η πολιτεύτρια της ΝΔ πριν τις επιθέσεις είχε θυμίσει μια παλιά φωτογραφία με την αδερφή της σε ανάρτησή της στα social media γράφοντας: Σαν σήμερα και για πάντα...

1782990049751-969300793-anarthsh.jpg

Πριν από λίγα χρόνια η Αφροδίτη Νέστορα είχε χάσει την αδελφή της, Νικολέτα, μετά από γενναία μάχη αντιμετωπίζοντας σοβαρή ασθένεια. Η Νικολέτα Νέστορα, έφυγε «μαχήτρια» το 2021 σε ηλικία μόλις 37 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους της και αφήνοντας πίσω ένα παιδί και τον σύζυγό της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον υποψήφιο γ.γ. του ΟΗΕ Macky Sall

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Επεισόδιο στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου - Ένας άνδρας στο νοσοκομείο

15:15WHAT THE FACT

Το πιο ακριβό γράμμα στον κόσμο είναι και... το πιο βαρετό: Γιατί αξίζει πάνω από 5 εκατ. δολάρια

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ταυτοποιήθηκε ο πιλότος που έριξε αεροσκάφος στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου - Είχε χρόνια προβλήματα αϋπνίας και άγχους

15:07ANNOUNCEMENTS

Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn - Βίντεο

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, να τη νομοθετήσει άμεσα

15:04ΕΛΛΑΔΑ

«Η μαμά Βάγια και η Νικολέτα θα ζουν για πάντα»: Η συγκινητική ανάρτηση για την Αφροδίτη Νέστορα

15:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ για θάνατο Βάγιας Νέστορα: «Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία»

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μέσα σε 17 λεπτά έδρασαν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα - Σφίγγει ο κλοιός των Αρχών

14:40ANNOUNCEMENTS

Το incharge της Motor Oil “οδηγεί” την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Diddy είχε προσκαλέσει την ηθοποιό Ντέιβι Τσέις σε afterparty όταν ήταν 12 ετών - Δείτε βίντεο

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Μεσοχώρι στην Ανάβυσσο

14:30ΕΥ ΖΗΝ

Μπορούν τα συμπληρώματα κολλαγόνου να βελτιώσουν την υγεία δέρματος και αρθρώσεων;

14:26LIFESTYLE

Τζένιφερ Άνιστον: Ρομαντικές στιγμές με τον Τζιμ Κέρτις - Οι νέες φωτογραφίες που μοιράστηκε

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον υποψήφιο γ.γ. του ΟΗΕ Rafael Grossi στο Μαξίμου

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ξύλο και τεράστιες ουρές για ένα κλιματιστικό ενόψει δεύτερου κύματος καύσωνα

14:15ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5,2R στην Κάρπαθο

14:12ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Μετά τον καύσωνα το «έστρωσε» στις Άλπεις - Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη χώρα

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα για την αδερφή της λίγες ώρες πριν τις επιθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει τριήμερο αστάθειας με καταιγίδες και χαλάζι - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Τριτοκοσμικές εικόνες στην Ελαφόνησο: Πλοίο μπήκε στο λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη κι επιβιβάστηκε άνδρας από θαλάσσης

10:49LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης

14:15ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5,2R στην Κάρπαθο

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μέσα σε 17 λεπτά έδρασαν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα - Σφίγγει ο κλοιός των Αρχών

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα για την αδερφή της λίγες ώρες πριν τις επιθέσεις

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ξύλο και τεράστιες ουρές για ένα κλιματιστικό ενόψει δεύτερου κύματος καύσωνα

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Μεσοχώρι στην Ανάβυσσο

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Τον έσπρωξε στον καναπέ και του έβαλε το μαξιλάρι στο κεφάλι» - Συγκλονίζει η περιγραφή της μητέρας για το περιστατικό σε βάρος του 8χρονου γιου της

17:17ΚΑΙΡΟΣ

Το φετινό super El Niño θα ξεπεράσει 1982, το 1997 και το 2015; Τι ισχύει για την Ελλάδα

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η ανάρτηση του συζύγου της Βάγιας Νέστορα: «Πήγε να βρει την κόρη μας τη Νικολέτα να της πει τα νέα για τον γιο της...»

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Μεγάλωνε το εγγόνι της κόρης της Νικολέτας η Βάγια Νέστορα»

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Παναγιώτης Νέστορας: «Είναι δολοφόνοι, το γκαζάκι ήταν η σφαίρα τους»

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

11:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση στη Λούτσα: Τα τελευταία ίχνη της Τινγκ, τα σχέδια για την Αλβανία και η κινέζικη μαφία - Πού στρέφονται οι έρευνες

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Τρίχες είχαν κολλήσει στο μπέργκερ του και τις κατανάλωσε - Έχασε μέρος του εντέρου του

09:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Αναλυτικό πρόγραμμα

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Στο νοσοκομείο 10χρονη μετά από ατύχημα με πατίνι – Το συγκινητικό μήνυμα του πατέρα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ