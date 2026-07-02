Η συγκινητική ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα για την αδερφή της λίγες ώρες πριν τις επιθέσεις

Συγκινεί η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα, λίγες ώρες πριν από τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στα σπίτια της ίδιας και άλλων δύο πολιτευτών της ΝΔ, που στοίχισαν την ζωή στην μητέρα της, Βάγια.

Η άλλη κόρη της Βάγιας και αδερφή της Αφροδίτης, Νικολέτα Νέστορα, πέθανε το 2021 μετά από σοβαρή ασθένεια, αφήνοντας πίσω της ένα παιδί που μεγάλωνε με τους παππούδες του, Βάγια και Παναγιώτη Νέστορα.

Η πολιτεύτρια της ΝΔ πριν τις επιθέσεις είχε θυμίσει μια παλιά φωτογραφία με την αδερφή της σε ανάρτησή της στα social media γράφοντας: Σαν σήμερα και για πάντα...

Πριν από λίγα χρόνια η Αφροδίτη Νέστορα είχε χάσει την αδελφή της, Νικολέτα, μετά από γενναία μάχη αντιμετωπίζοντας σοβαρή ασθένεια. Η Νικολέτα Νέστορα, έφυγε «μαχήτρια» το 2021 σε ηλικία μόλις 37 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους της και αφήνοντας πίσω ένα παιδί και τον σύζυγό της.