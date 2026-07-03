Παναγιώτης Νέστορας: «Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία»

Snapshot Ο Παναγιώτης Νέστορας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την εμπρηστική επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο της συζύγου του, Βάγιας Νέστορα.

Εκφράζει την ευχή να μην υπάρξουν άλλα θύματα από παρόμοιες επιθέσεις και ζητά δικαιοσύνη για τον άδικο θάνατο της γυναίκας του.

Η οικογένειά του βιώνει μεγάλη δυσκολία, έχοντας ήδη χάσει πριν χρόνια την κόρη του, ενώ το εγγόνι τους είναι καλά.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή τέταρτου ατόμου στις εμπρηστικές επιθέσεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται με ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας και συλλογή καταθέσεων για την ταυτοποίηση των δραστών. Snapshot powered by AI

Η έρευνα των Αρχών για τις εμπρηστικές επιθέσεις που είχαν στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη εισέρχεται σε νέα φάση, την ώρα που ο Παναγιώτης Νέστορας πήρε εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο το πρωί της Παρασκευής (03/07). Ο ίδιος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε μετά την εμπρηστική επίθεση, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η σύζυγός του, Βάγια Νέστορα.

Ιδιαίτερα φορτισμένος, ο Παναγιώτης Νέστορας προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο, εκφράζοντας την ευχή να μην υπάρξουν άλλα θύματα από ανάλογες επιθέσεις.

«Τους εύχομαι να μην πάθουν το ίδιο. Να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας, έχει την δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως κάνει πάντα. Απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άνανδρα», ανέφερε στην τηλεόραση του Mega ο πατέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει η οικογένειά του, λέγοντας:

«Είναι μία δύσκολη στιγμή για όλη την οικογένειά μας. Πριν 5 χρόνια έχασα τη μικρή μου κόρη, τώρα τη γυναίκα μου, έχουμε μείνει εγώ και η κόρη μου η Αφροδίτη, κάποια αρρωστημένα μυαλά, εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορεί να προκαλέσουν».

«Είναι ένας άδικος θάνατος μίας αθώας γυναίκας που το μόνο που ήξερε είναι να μεγαλώσει μία σωστή οικογένεια και να αγαπά τον κόσμο. Το εγγόνι μας είναι καλά. Ευτυχώς, δεν ήταν μαζί μας γιατί τον είχα πάει στον πατέρα του», ανέφερε.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ένοικος της πολυκατοικίας που τραυματίστηκε κατά την επίθεση, περιγράφοντας την κατάσταση της υγείας του αλλά και το ψυχολογικό βάρος που βιώνουν οι κάτοικοι.

«Εγώ είμαι καλά, ευτυχώς δεν μπήκα με σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσαν. Πηγαίνω καλά από άποψη υγείας, ψυχολογικά είμαστε όλοι καταρρακωμένοι».

Οι έρευνες στρέφονται και σε πιθανό τέταρτο εμπλεκόμενο

Παράλληλα, οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου ατόμου στην οργάνωση και εκτέλεση της επίθεσης, πέρα από τους τρεις που είχαν αρχικά τεθεί στο μικροσκόπιο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, αναλύεται υλικό από κάμερες ασφαλείας σε ευρεία ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, ενώ παράλληλα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις και μαρτυρίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

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