Θεσσαλονίκη: Πώς κινούνταν οι δράστες των επιθέσεων - Στο επίκεντρο και τέταρτος συνεργός

Snapshot Οι εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.

Η επίθεση στη Χαριλάου προκάλεσε τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τραυματισμούς σε τέσσερα άτομα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε ανάλυση υπολειμμάτων εμπρηστικών μηχανισμών, βιντεοληπτικό υλικό και ανασύνθεση της διαδρομής των δραστών.

Εκτιμάται ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα με δύο δίκυκλα, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή τέταρτου ατόμου με υποστηρικτικό ρόλο.

Η νυχτερινή ώρα και οι ζημιές από τη φωτιά δυσκολεύουν την ταυτοποίηση των δραστών, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό των ατόμων που βρίσκονται πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών. Στόχοι έγιναν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, στην Τούμπα, καθώς και της πολιτεύτριας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα, στη Χαριλάου.

Η επίθεση στη Χαριλάου είχε τραγική κατάληξη, καθώς έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, ενώ η ίδια, ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι τραυματίστηκαν.

Οι τρεις βασικοί άξονες της έρευνας

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας επικεντρώνονται σε τρία βασικά πεδία σύμφωνα με το thestival.

Το πρώτο αφορά την εξέταση των υπολειμμάτων των αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών. Οι αστυνομικοί αναλύουν αντικείμενα όπως μονωτικές ταινίες, φιάλες υγραερίου και πλαστικά δοχεία, αναζητώντας γενετικό υλικό και αποτυπώματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Οι ερευνητές προσπαθούν να εντοπίσουν τις κινήσεις των υπόπτων, καθώς και τα οχήματα που χρησιμοποίησαν πριν και μετά τις επιθέσεις.

Τρίτος άξονας αποτελεί η ανασύνθεση της διαδρομής των δραστών. Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν από πού ξεκίνησαν, πώς προμηθεύτηκαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, με ποιον τρόπο προσέγγισαν τους στόχους τους και ποια διαδρομή ακολούθησαν για να διαφύγουν.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η κατασκευή των μηχανισμών είναι ιδιαίτερα απλή και δεν προσφέρει σημαντικά στοιχεία ως προς τη μεθοδολογία των δραστών. Παράλληλα, εκτίμησε ότι δεν αναμένεται ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις, καθώς από αυτές προκλήθηκαν θάνατος και τραυματισμοί.

Εξετάζεται και η εμπλοκή τέταρτου ατόμου

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία φαίνεται πως κινήθηκαν χρησιμοποιώντας δύο δίκυκλα.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο εμπλοκής ενός ακόμη προσώπου, το οποίο ενδέχεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο είτε κατά την προετοιμασία είτε μετά την ολοκλήρωση των επιθέσεων.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η νυχτερινή ώρα κατά την οποία εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις δυσχεραίνει σημαντικά την ταυτοποίηση των δραστών μέσω των καμερών ασφαλείας, ενώ αρκετά από τα πειστήρια υπέστησαν φθορές ή καταστράφηκαν εξαιτίας της φωτιάς και των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Παρά τις δυσκολίες, οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.

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