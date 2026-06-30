Γεωργιάδης: Υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας η 57χρονη που έβαλε φωτιά στην Κορινθία

Snapshot Υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας στην Κορινθία συνελήφθη να βάζει φωτιά σε ξερόχορτα κοντά σε δάσος.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Κυριακή 29 Ιουνίου στην περιοχή της Κορινθίας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατήγγειλε την πράξη ως ενέργεια που βλάπτει την Ελλάδα και συνδέει τη συμπεριφορά με την τοξικότητα της ηγεσίας της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε την ενέργεια ως αποτέλεσμα ψυχασθένειας και απειλή για τη Δημοκρατία.

Η υπόθεση χρησιμοποιήθηκε για να τονιστεί η ανάγκη υπεράσπισης της δημοκρατικής ορθολογικής πορείας της χώρας. Snapshot powered by AI

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στη γυναίκα που πιάστηκε να βάζει φωτιά σε ξερόχορτα στην Κορινθία, αποκάλυψε ότι πρόκειται για υποψήφια βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Μία υποψήφια βουλευτής της @pl_eleftherias στην Κορινθία εκεί που περπατούσε για να βγάλει βόλτα τον σκύλο της, σταμάτησε εν ψυχρώ και έβγαλε σπίρτα και έβαλε φωτιά στα ξερόχορτα δίπλα στο δάσος», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Ακολούθως, κλιμάκωσε την επίθεσή του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τη φαντάζομαι να μας βρίζει ως "δολοφόνους", "χούντα" κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια.

Εκεί όμως οδηγεί όλη αυτή η καθημερινή τοξικότητα και οι συνεχείς ύβρεις και αμφισβήτηση της Δημοκρατίας μας. Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μας στην οδό της λογικής», καταλήγει η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Κυριακή (29/6) στην Κορινθία.