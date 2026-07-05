Ψάχνουν στο ΑΠΘ τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα - Τα πρόσωπα που είναι στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

Snapshot Εντεκα εκκενώσεις καταλήψεων σε πέντε χρόνια στη Θεσσαλονίκη συνδέονται με την αύξηση του σκληρού αντιεξουσιαστικού πυρήνα της πόλης.

Η κατάληψη Libertatia και το πρώην Στέκι του Βιολογικού συνδέονται με την τριπλή δολοφονική επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.

Τουλάχιστον πέντε άτομα που εμφανίζονται σε βιντεοληπτικό υλικό εμπρησμών αναζητούνται από την Αντιτρομοκρατική ανάμεσα σε περίπου 30 άτομα ηλικίας 25

30 ετών.

Οι αρχές εκτιμούν ότι παλαιοί γνώριμοι με εγκληματικό παρελθόν στρατολογούν νεότερα άτομα για επιθέσεις, ενώ υπάρχει πιθανός κεντρικός συντονισμός δράσεων.

Το πρώην Στέκι του Βιολογικού, που λειτουργούσε ως κατάληψη από το 1987 έως το 2021, εκκενώθηκε αιφνιδιαστικά και μετατρέπεται σε βιβλιοθήκη, προκαλώντας συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Snapshot powered by AI

Εντεκα εκκενώσεις καταλήψεων μέσα σε πέντε χρόνια τροφοδοτούν τον «σκληρό αντιεξουσιαστικό πυρήνα» της Θεσσαλονίκης.

Δύο από αυτές, το πρώην Στέκι του Βιολογικού και η Libertatia, φέρονται να συνδέονται με την τριπλή δολοφονική επίθεση στα γραφεία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Τουλάχιστον πέντε άτομα που αποτυπώνονται σε βιντεοληπτικό υλικό να κινούνται ανάμεσα στα σημεία των τριών εμπρησμών, αναζητούνται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία μέσα σε «δεξαμενή» περίπου 30 ατόμων ηλικίας 25 έως 30 ετών με παρουσία σε καταλήψεις της πόλης.

Εμπρησμοί, συμπλοκές με αστυνομικούς κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων και άλλες ενέργειες που απασχολούν τις αρχές στη συμπρωτεύουσα, σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματικούς έχουν ως «πρωταγωνιστές» πρόσωπα τα οποία έχουν εκδιωχθεί από στέκια και καταλήψεις μετά τις αλλεπάλληλες επιχειρήσεις εκκενώσεων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας που φέρνει στη δημοσιότητα ο «Ε.Τ.», μόνο τα τελευταία δύο χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά οκτώ εκκενώσεις καταλήψεων σε όλη τη χώρα. Σε αυτές τις επιχειρήσεις έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Οι επτά από τις εκκενώσεις έλαβαν χώρα το 2025.

«Στη Θεσσαλονίκη, πριν από τρία χρόνια, υπήρχαν δεκάδες καταλήψεις, με σκληρά άτομα που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήρια αυτές τις καταλήψεις. Υπήρχαν καταλήψεις ενεργές και πολύ σκληρές μέσα στο πανεπιστήμιο. Σήμερα, το πανεπιστήμιο κλείνει στις 22:00 για όλα. Αυτά όλα δεν υπάρχουν», ανέφερε με νόημα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μόνο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι αρχές είχαν εκκενώσει κατά την τελευταία τετραετία καταλήψεις στο πρώην Στέκι Βιολογικού, στο αυτοδιαχειριζόμενο κυλικείο Ιατρικής και στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

Παλαιάς κοπής

Κοινή παρουσία σε αυτές τις καταλήψεις φέρονται να έχουν κάποιοι παλαιοί γνώριμοι των αρχών, αλλά και το «νέο αίμα» των αχαρτογράφητων προσώπων. Οι πρώτοι λειτουργούν ως στρατολογητές, ενώ οι δεύτεροι, σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματικούς, «γεμίζουν» τη δεξαμενή του αντιεξουσιαστικού χώρου. Είναι ενδεικτικό ότι στις επιχειρήσεις εκκενώσεων οι προσαγωγές κατά ένα ποσοστό που αγγίζει το 70% αφορούν σε άτομα άγνωστα στις αρχές, ηλικίας από 15 έως 25 χρόνων.

Το «νέο αίμα», σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., συντονίζεται, όπως έχει διδάξει το παρελθόν, από «παλαιό» κέντρο, που κατευθύνει και καθοδηγεί την εκδήλωση επιθέσεων. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί δεν αποκλείουν να υπάρχει κεντρικός συντονισμός αυτών των μικρών ομάδων, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί επιχειρησιακά και ανάλογα προβαίνουν σε χαμηλού αλλά και αναβαθμισμένου χαρακτήρα ενέργειες, όπως από το σπάσιμο τζαμαρίας μέχρι εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια ή καταδρομικά χτυπήματα.

«Υπάρχουν νοσταλγοί της παλιάς κατάστασης. Ατομα πολλά εκ των οποίων είναι και εγκληματίες και έχουν θητεύσει στις φυλακές. Προφανώς οι ίδιοι δεν εμφανίζονται, χωρίς όμως να έχουν αλλάξει την ιδεολογία της βίας και του μίσους. Αυτοί λοιπόν βάζουν μικρά παιδιά, νέα παιδιά, να δράσουν με αυτόν τον τρόπο. Να όμως που και τα γκαζάκια σκοτώνουν», σημείωνε μετά τους δολοφονικούς εμπρησμούς, ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Επιχειρήσεις

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής για τον πυρήνα των εμπρηστών βρίσκεται η κατάληψη της Libertatia που λειτουργούσε για χρόνια σε διατηρητέο κτίριο στη Λεωφόρο Στρατού. Τον Ιανουάριο του 2018, ο χώρος είχε καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς από εμπρησμό που σημειώθηκε στο περιθώριο συλλαλητηρίου για το Μακεδονικό.

Η πρώτη επιχείρηση της Αστυνομίας είχε πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου 2020, λίγες ημέρες μετά την εκκένωση άλλης κατάληψης, της Terra Incognita. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 12 προσαγωγές ατόμων που βρίσκονταν στον χώρο και εκτελούσαν εργασίες.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 28 Αυγούστου 2024, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε νέα επιχείρηση έπειτα από καταγγελία για παράνομες οικοδομικές εργασίες στο διατηρητέο κτίριο κατά την οποία προσήχθησαν τουλάχιστον 10-11 άτομα.

Παρά το γεγονός ότι ο χώρος σφραγίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στις 25 Σεπτεμβρίου 2024 πραγματοποιήθηκε για τρίτη φορά εκκένωση, καθώς άτομα του χώρου προχώρησαν σε ανακατάληψη του κτιρίου. Κατά την επιχείρηση της Αστυνομίας προσήχθησαν 19 άτομα, με τα τέσσερα να συλλαμβάνονται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και κατά περίπτωση για διατάραξη κοινής ειρήνης και περί προστασίας αρχαιοτήτων. Εκτοτε, οι κατηγορούμενοι, ηλικίας 24 έως 29 ετών, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών.

Μια κατάληψη που κράτησε 34 χρόνια

Από το 1987 μέχρι και το 2021, το πρώην Στέκι του Βιολογικού, στο ισόγειο του κτιρίου του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, αποτελούσε μία από τις μακροβιότερες καταλήψεις σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Τα ξημερώματα της 31ης Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., κατά την οποία όμως δεν εντοπίστηκαν άτομα στον χώρο. Μεταξύ άλλων, είχαν κατασχεθεί κράνη, ξύλινα κοντάρια, μπουκάλια και δοχεία με εύφλεκτα υλικά.

Αμεσα ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης εσωτερικών κατασκευών που είχαν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της κατάληψης, ενώ η πρυτανεία ανακοίνωσε ότι ο χώρος θα μετατρεπόταν σε βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών. Αυτές οι εργασίες πυροδότησαν κύμα αντιδράσεων και παρουσία των ΜΑΤ για την ασφαλή ολοκλήρωση της βιβλιοθήκης. Για σχεδόν δύο μήνες, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2022, στους χώρους του εργοταξίου σημειώθηκαν επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»