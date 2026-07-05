Φωτιά τώρα στη Λέρο: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά κοντά στον Ξηρόκαμπο - Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού
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- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Λέρο, κοντά στον Ξηρόκαμπο, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.
- Στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, καθώς και οχήματα του Δήμου, δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού και εθελοντές.
- Η κατάσταση παρακολουθείται στενά λόγω των καιρικών συνθηκών και της μορφολογίας του εδάφους.
- Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/7) στη Λέρο, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στον Ξηρόκαμπο, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η φωτιά καίει σε υπαίθριο χώρο, σε μικρή απόσταση από την Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναφερθεί απειλή για κατοικημένες περιοχές.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και 2 οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για τον περιορισμό της εστίας και την αποτροπή επέκτασής της.
Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν οχήματα του Δήμου Λέρου, δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και εθελοντές, συνδράμοντας στο έργο της κατάσβεσης.