Λιονέλ Μέσι: Η ζωή, η καριέρα, τα ρεκόρ και ο τελευταίος «χορός» στο Μουντιάλ 2026

Αναμφισβήτητα, ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Με το μοναδικό του ταλέντο, την αφοσίωση και τις αμέτρητες διακρίσεις του, ο 39χρονος από την Αργεντινή έχει καταφέρει να εμπνεύσει εκατομμύρια φιλάθλους σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Από την αρχή της καριέρας του στην Μπαρτσελόνα μέχρι και τον «τελευταίο του χορό» στο Μουντιάλ του 2026, ακολουθούν τα σημαντικότερα επιτεύγματα ενός ποδοσφαιριστή που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία του αθλήματος.

Τα πρώτα του βήματα

Γεννημένος στο Ροζάριο της Αργεντινής στις 24 Ιουνίου του 1987, ο Μέσι είναι γιος του Χόρχε Οράσιο Μέσι, ο οποίος εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο κατασκευών σιδήρου και της Σέλια Μαρία Κουτσιτίνι, η οποία εργαζόταν σε ένα εργαστήριο κατασκευής μαγνητών. Έχει δύο μεγαλύτερους αδερφούς και μια μικρότερη αδερφή.

Μεγαλώνοντας σε μια δεμένη, ποδοσφαιρόφιλη οικογένεια, ο «Λίο» ανέπτυξε πάθος για το άθλημα από μικρή ηλικία, παίζοντας συνεχώς με τους μεγαλύτερους αδελφούς του, τον Ροντρίγκο και τον Ματίας, καθώς και με τους ξαδέλφους του, τον Μαξιμιλιάνο και τον Εμανουέλ Μπιάνκουτσι, οι οποίοι και οι δύο έγιναν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρό σε ηλικία πέντε ετών στην τοπική ομάδα Γκραντόλι του Ροσάριο, όπου προπονητής ήταν ο πατέρας του. Το εξαιρετικό του ταλέντο έγινε γρήγορα εμφανές και, σε ηλικία οκτώ ετών, εντάχθηκε στις ακαδημίες της Νιούελς Ολντ Μπόις, όπου ξεχώρισε για την ταχύτητα και το ταλέντο του.

Ο Λίονελ Μέσι ως παιδί

Η καριέρα στην Μπαρτσελόνα και η μεταγραφή στην PSG και την Ίντερ Μαϊάμι

Σε ηλικία 11 ετών, διαγνώστηκε με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, μια πάθηση που εμπόδιζε τη σωματική του ανάπτυξη. Αυτό ήταν το πρόβλημα που οδήγησε την οικογένειά του να μετακομίσει στην Ισπανία, όπου και ξεκίνησε να παίζει στην ομάδα U14 της Μπαρτσελόνα, η οποία ανέλαβε το κόστος της θεραπείας του.

Ο Αργεντινός ανέβηκε γρήγορα στις κατηγορίες, εντυπωσιάζοντας όλους με τις εξαιρετικές του ικανότητες και το ταλέντο του. Στα 17 του, έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα του συλλόγου και έγινε βασικός παίκτης για τους «Μπλαουγκράνα».

Η συνεργασία του Μέσι με τη Μπαρτσελόνα αποδείχτηκε ότι ήταν μια από τις καλύτερες όλων των εποχών.

Κατά τη διάρκεια της 17ετούς καριέρας του με την ομάδα, η Μπαρτσελόνα κατέκτησε πολλαπλούς τίτλους, μεταξύ των οποίων:

4 τίτλους στο Τσάμπιονς Λιγκ (2005/06, 2008/09, 2010/11 και 2014/15)

(2005/06, 2008/09, 2010/11 και 2014/15) 10 τίτλους στην Λα Λίγκα (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 και 2018/19)

(2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 και 2018/19) 7 στο Κύπελλο Ισπανίας (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 και 2020/21)

(2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 και 2020/21) 3 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (2009, 2011 και 2015)

(2009, 2011 και 2015) 3 στο Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ (2009/10, 2011/12 και 2015/16)

(2009/10, 2011/12 και 2015/16) 8 στο Σούπερ Καπ της Ισπανίας (2005/06, 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17 και 2018/19)

Είναι επίσης ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη La Liga, αφού έχει σκοράρει 474 γκολ.

Ο Λιονέλ Μέσι στην Μπαρτσελόνα Getty Images

Στις 10 Αυγούστου 2021, δύο ημέρες αφότου αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα, ο Μέσι εντάχθηκε στη γαλλική υπερδύναμη της Παρί Σεν Ζερμέν, όπου και αγωνίστηκε για δύο χρόνια.

Επέλεξε το νούμερο 30 ως αριθμό στην φανέλα του, το οποίο ήταν και το νούμερο που φορούσε όταν έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Σκόραρε το πρώτο του γκολ για τον σύλλογο σε μια νίκη στη φάση των ομίλων του Champions League επί της Μάντσεστερ Σίτι του πρώην προπονητή του, Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο 39χρονος ποδοσφαιριστής βοήθησε την Παρί να κατακτήσει 2 τίτλους στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Γαλλίας (2021/22 και 2022/23) και έναν τίτλο στο Σούπερ Καπ της Γαλλίας (2022/23).

Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νάσερ Αλ-Κελάιφι με τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος κρατά τη φανέλα του, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο γήπεδο (PSG) στο Παρίσι, στις 11 Αυγούστου 2021. Getty Images

Στο τέλος της σεζόν, αποχώρησε από την ομάδα και στις 15 Ιουλίου του 2023, η Inter Miami CF ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δυόμισι ετών με τον Μέσι.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Goal, η άφιξη του Μέσι στις ΗΠΑ συνέβαλε στην ενίσχυση της φήμης Αμερικανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου (MLS) τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος Επιχειρησιακών Λειτουργιών της Ίντερ Μαϊάμι, Ξαβιέ Ασένσι, δήλωσε ότι για την MLS «υπάρχει μια περίοδος πριν από τον Μέσι και μία μετά από αυτόν. Έχει αλλάξει τα πάντα».

Μετά την ένταξη του Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι, τα εισιτήρια για τους αγώνες του συλλόγου άρχισαν να εξαντλούνται. Ο ενθουσιασμός για την άφιξή του ονομάστηκε «Μανία για τον Μέσι» (Messimania), και η φανέλα με τον αριθμό 10 που φορά ο Αργεντίνος επιθετικός στην Ίντερ Μαϊάμι έγινε η νούμερο 1 φανέλα στο πρωτάθλημα όσον αφορά τις πωλήσεις στις ΗΠΑ αλλά και στο εξωτερικό.

Με την βοήθεια του Μέσι, η Ίντερ Μαϊάμι κατέκτησε έναν τίτλο στο Κύπελλο πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου των ΗΠΑ και του Μεξικού (2023), έναν τίτλο στο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ (2025), αλλά και ένα βραβείο Supporters' Shield, το οποίο απονέμεται στην ομάδα του πρωταθλήματος της MLS με την καλύτερη επίδοση σε μια σεζόν.

Ο Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι το 2026 AP

Τα σκαμπανεβάσματα με την Αργεντινή και η κατάκτηση του Μουντιάλ 2022

Ο Μέσι ξεκίνησε τη καριέρα του με την Αργεντινή στην ομάδα U20 της χώρας το 2004 ενώ έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα ανδρών τον Αύγουστο του 2005, σε ηλικία 18 ετών, σε έναν φιλικό αγώνα εναντίον της Ουγγαρίας.

Ωστόσο, εκείνο το ματς αποδείχτηκε μοιραίο για τον Αργεντίνο.

Φορώντας μια φαρδιά φανέλα χωμένη μέσα στο σορτς του, ο 18χρονος μπήκε στο γήπεδο στη θέση του Λισάντρο Λόπεζ στο 63ο λεπτό. Ωστόσο, μόλις 47 δευτερόλεπτα αργότερα πήρε κόκκινη κάρτα αφού χτύπησε με τον αγκώνα του τον Ούγγρο Βίλμος Βάντσακ, ο οποίος άρπαξε τη φανέλα του σε μια προσπάθεια να τον σταματήσει.

Το πρώτο του γκολ με την εθνική της Αργεντινής το σκόραρε έναν χρόνο αργότερα, το 2006, σε ένα φιλικό ματς με την Κροατία.

¡A 15 AÑOS DEL PRIMER GOL DE LEO EN LA SELECCIÓN MAYOR!



Un 1/3, pero del 2006, Messi marcó con la camiseta de Argentina en un amistoso con derrota 3-2 ante Croacia disputado en Suiza, en la previa del Mundial de Alemania. Recuperó, encaró y definió con su sello. pic.twitter.com/FZG2xFL7yH — TyC Sports (@TyCSports) March 1, 2021

Στο Μουντιάλ του 2006, έγινε ο νεότερος παίκτης της Αργεντινής που σκόραρε σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού κατάφερε να βάλει γκολ στον αγώνα που έκανε το ντεμπούτο του, όπου έπαιξε ενάντια στην εθνική της Σερβίας Μαυροβουνίου.

Το 2007, ανακηρύχθηκε ως ο καλύτερος νεαρός παίκτης του πρωταθλήματος της Κόπα Αμέρικα, κατά τη διάρκεια του οποίου σκόραρε δύο γκολ και έδωσε μία ασίστ. Σε μια ήττα-έκπληξη, η Αργεντινή έχασε τον τελικό 3–0 από την ομάδα της Βραζιλίας.

Στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, οι οποίοι διεξήχθησαν στο Πεκίνο, ο Μέσι βοήθησε την ομάδα του, την U23 της Αργεντινής, να κατακτήσει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, αφού νίκησαν την Νιγηρία.

Ο Μέσι πανηγυρίζει ένα γκολ κατά τη διάρκεια του προημιτελικού αγώνα ανδρών μεταξύ Αργεντινής και Ολλανδίας στο Στάδιο της Σαγκάης, την 8η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου 2008, στις 16 Αυγούστου 2008 στη Σαγκάη της Κίνας. Getty Images

Με την αποχώρηση του Χουάν Ρομάν Ρικέλμε από την εθνική ομάδα της Αργεντινής το 2009, ο Μέσι πήρε την φανέλα με το 10, και από τότε έχει γίνει ένας ιστορικός αριθμός στο ποδόσφαιρο. Εν όψει του Κόπα Αμέρικα του 2011, η Αργεντινή έχτισε την ομάδα της γύρω από τον Μέσι, αν και ο τότε 23χρονος ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να σκοράρει κανένα γκολ κατά την διάρκεια του τουρνουά.

Σε ηλικία 24 ετών, ο Μέσι έγινε αρχηγός της εθνικής του ομάδας, αν και μέσα στα επόμενα χρόνια δεν κατάφερε να χαρίσει στην Αργεντινή κάποιο πρωτάθλημα.

Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 2014, η Αργεντινή ηττήθηκε από τη Γερμανία στον τελικό, ενώ την επόμενη χρονιά ηττήθηκε από τη Χιλή στον τελικό του Κόπα Αμέρικα 2015, όπως και το 2016 και τις δύο χρονιές στα πέναλτι (Στο Κόπα Αμέρικα του 2016, ο Μέσι έχασε ένα από τα πέναλτι).

Αφού η Αργεντινή ηττήθηκε για τρεις συνεχόμενες χρονιές σε τελικούς, ο Μέσι αποφάσισε να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της χώρας το 2016.

«Για μένα, η εθνική ομάδα τελείωσε», είχε δηλώσει τότε. «Έκανα ό,τι μπορούσα. Πονάει το να μην είσαι πρωταθλητής».

Ωστόσο, μια εθνική εκστρατεία τον έπεισε να επιστρέψει ξανά στην εθνική ομάδα της Αργεντινής για να την οδηγήσει στο Μουντιάλ του 2018. Σε εκείνο το τουρνουά, η Αργεντινή κινδύνευε να αποκλειστεί από την προκριματική φάση, αλλά ένα χατ-τρικ του Μέσι εξασφάλισε την πρόκρισή της.

Ωστόσο, στη συνέχεια, η Αργεντινή ηττήθηκε από τη Γαλλία στην φάση των «16».

Ο Μέσι το 2018 Getty Images

Στο Κόπα Αμέρικα του 2019, που διεξήχθη στη Βραζιλία, ο Μέσι σκόραρε το μοναδικό γκολ της Αργεντινής απέναντι στην Παραγουάη (1–1) στο δεύτερο αγώνα του ομίλου, χαρίζοντας τον πρώτο βαθμό στην ομάδα του, ο οποίος βοήθησε στην πρόκριση της στην φάση των «8». Εκείνη την χρονιά, η Αργεντινή έφτασε στους ημιτελικούς όπου και ηττήθηκε από τη Βραζιλία με 2–0.

Η μεγάλη δικαίωση για τον Μέσι ήρθε το καλοκαίρι του 2021 στο Κόπα Αμέρικα. Η Αργεντινή είχε μια εξαιρετική πορεία και έφτασε στον τελικό απέναντι στη Βραζιλία, ο οποίος διεξήχθη στο στάδιο Μαρακανά. Με γκολ του Άνχελ Ντι Μαρία επικράτησε με 1-0, κατακτώντας το πρώτο μεγάλο τρόπαιο του Μέσι με την εθνική ομάδα έπειτα από πολλά χρόνια προσπαθειών. Ο ίδιος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας το τουρνουά ως πρώτος σκόρερ με τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ. Η κατάκτηση του τροπαίου θεωρήθηκε ιστορική, καθώς έβαλε τέλος σε αναμονή 28 ετών χωρίς σημαντικό τίτλο για την Αργεντινή.

Το 2022, η Αργεντινή κατέκτησε το Finalissima, αφού νίκησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ιταλία, στο Γουέμπλεϊ. Η Αργεντινή επικράτησε με 3-0, με τον Μέσι να είχε μια εξαιρετική εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα του βρισκόταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση λίγους μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η κορυφαία στιγμή της διεθνούς καριέρας του Μέσι ήρθε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

Παρά την απρόσμενη ήττα από τη Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα, η Αργεντινή αντέδρασε εντυπωσιακά, τερματίζοντας πρώτη στον όμιλό της και αποκλείοντας στη συνέχεια την Αυστραλία, την Ολλανδία και την Κροατία.

Στον μεγάλο τελικό απέναντι στη Γαλλία, ο Μέσι σκόραρε δύο γκολ σε έναν από τους εντυπωσιακούς τελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης, ενώ η Αργεντινή επικράτησε στα πέναλτι με 4-2, κατακτώντας το τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της και πρώτο μετά το 1986. Εκείνη την χρονιά, ο Μέσι αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης, κατακτώντας τη Χρυσή Μπάλα του Μουντιάλ, ενώ ολοκλήρωσε το τουρνουά με επτά γκολ και τρεις ασίστ.

Επιτεύγματα και ρεκόρ που έχει καταρρίψει

Ο Μέσι έχει μια από τις πιο εντυπωσιακές συλλογές ατομικών βραβείων στην ιστορία του ποδοσφαίρου, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του παρουσία στην κορυφή του παγκόσμιου αθλήματος.

Από τη Χρυσή Μπάλα και τις διακρίσεις της FIFA μέχρι βραβεία κορυφαίου σκόρερ και καλύτερου παίκτη σε διεθνείς διοργανώσεις, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έχει κατακτήσει:

8 Χρυσές Μπάλες (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)

1 βραβείο «Παίκτης της Χρονιάς τη FIFA» (2009)

3 βραβεία «The Best της FIFA» (2019, 2022, 2022)

6 Ευρωπαϊκά Χρυσά Παπούτσια (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19)

2 βραβεία Αθλητισμού Laureus (2019, 2022)

8 βραβεία Πίτσιτσι της LaLiga (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21)

9 τίτλους MVP της LaLiga (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2016/17 · 2017/18, 2018/19)

6 βραβεία πρώτου σκόρερ του Champions League (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2014/15, 2018/19)

1 βραβείο Bravo (2007)

1 βραβείο FIFA FIFPro (2006)

2 Χρυσές Μπάλες για Μουντιάλ (2014, 2022)

2 βραβεία «Παίκτης της Χρονιάς» (2010/11, 2014/15)

1 βραβείο Golden Boy (2005)

2 τίτλους MVP για Κόπα Αμέρικα (2015 · 2021)

4 βραβεία Onze d'Or (2009, 2011, 2012, 2018)

Ο Λιονέλ Μέσι παράλαβε την 7η Χρύση Μπάλα της καριέρας του στο Θέατρο du Chatelet στις 29 Νοεμβρίου 2021 στο Παρίσι της Γαλλίας. Getty Images

Πέρα από τους τίτλους και τα βραβεία του, ο Μέσι έχει καταρρίψει μια σειρά από ιστορικά ρεκόρ σε συλλογικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Μέσα από την απίστευτη καριέρα του, ο Μέσι έχει γίνει:

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στον ίδιο σύλλογο

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην Μπαρτσελόνα

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη LaLiga

Ο κορυφαίος σκόρερ του 21ου αιώνα

Κορυφαίος σκόρερ στο «El Clásico»

Παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως κορυφαίος σκόρερ για σύλλογο (91 γκολ)

Κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών των εθνικών ομάδων της Νότιας Αμερικής

MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2014 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022

Παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Μπαρτσελόνα

Παίκτης με τα περισσότερα τρόπαια στην ιστορία της Μπαρτσελόνα

Παίκτης με τα περισσότερα γκολ σε μια σεζόν της LaLiga (50 γκολ)

Κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο Champions League με την ίδια ομάδα

Παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Αργεντινής

Αργεντινός με τις περισσότερες διακρίσεις

Κορυφαίος Αργεντινός σκόρερ όλων των εποχών

Ο παιδικός έρωτας με την Αντονέλα και η προσωπική του ζωή

Η ιστορία του Μέσι με την Αντονέλα Ροκούτσο ξεκινά πολύ πριν ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής γίνει παγκόσμιο είδωλο στο ποδόσφαιρο.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Ροσάριο της Αργεντινής όταν ήταν μόλις πέντε ετών, καθώς ο Μέσι ήταν στενός φίλος με τον ξάδελφό της, Λούκας Σκαλία, με τον οποίο έπαιζε ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Νιούελς Ολντ Μπόις. Μέσα από αυτή τη φιλική σχέση, ο Μέσι επισκεπτόταν συχνά το σπίτι της οικογένειας Ροκούτσο, όπου γνώρισε την Αντονέλα, αναπτύσσοντας από μικρή ηλικία έναν ιδιαίτερο δεσμό μαζί της.

Το 2000, ο Μέσι μετακόμισε στη Βαρκελώνη για να ενταχθεί στη Μασία της Μπαρτσελόνα, γεγονός που τους χώρισε σε πολύ μικρή ηλικία. Ωστόσο, το 2005, μετά από μια δύσκολη προσωπική στιγμή που είχε η Αντονέλα, ο Μέσι ταξίδεψε από την Ισπανία στην Αργεντινή για να τη στηρίξει, γεγονός που θεωρείται από πολλούς ως καθοριστικό για την επανασύνδεσή τους.

Ο Λιονέλ Μέσι με την σύζυγό του, Αντονέλα Ροκούτσο, τον Μάιο του 2023 στο Παρίσι Getty Images

Το ζευγάρι κράτησε για αρκετά χρόνια χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τη δημοσιότητα, παρά τη μεγάλη φήμη του Μέσι. Η πρώτη τους δημόσια επιβεβαίωση ως ζευγάρι έγινε το 2009, ενώ με τα χρόνια η Αντονέλα άρχισε να τον συνοδεύει σε σημαντικές στιγμές της καριέρας του.

Το 2012, γεννήθηκε ο πρώτος τους γιος, ο Τιάγκο, το 2015 ακολούθησε ο Ματέο και το 2018 ο Σίρο.

Ο Λιονέλ Μέσι με την σύζυγό του, Αντονέλα Ροκούζο και τα τρία του παιδιά, τον Τιάγκο, τον Ματέο και τον Σίρο Getty Images

Στις 30 Ιουνίου 2017, ο Μέσι και η Αντονέλα παντρεύτηκαν στο Ροσάριο, στην πόλη όπου μεγάλωσαν και γνωρίστηκαν. Ο γάμος τους αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα στον χώρο του ποδοσφαίρου, με την παρουσία πολλών συμπαικτών και προσωπικοτήτων του αθλήματος. Παρά τη διεθνή φήμη τους, το ζευγάρι έχει επιλέξει να διατηρεί έναν σχετικά ιδιωτικό τρόπο ζωής, επικεντρωμένο στην οικογένεια και τα παιδιά τους.

Η Αντονέλα έχει σταθεί διαχρονικά στο πλευρό του Μέσι, προσφέροντάς του σταθερότητα και στήριξη σε κάθε στάδιο της καριέρας του, από τα χρόνια της Μπαρτσελόνα μέχρι τη μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν, την Ίντερ Μαϊάμι και τις μεγάλες επιτυχίες με την Εθνική της Αργεντινής.

Ο τελευταίος «χορός» στο Μουντιάλ του 2026;

Κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου αγώνα της Αργεντινής στο Μουντιάλ, ο οποίος διεξήχθη στις 16 Ιουνίου, ο Μέσι πέτυχε το πρώτο του χατ-τρικ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς η Αργεντινή νίκησε την Αλγερία με 3–0.

Έγινε ο δεύτερος άνδρας ποδοσφαιριστής, μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που έχει σκοράρει σε πέντε διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα, και ο πρώτος άνδρας ποδοσφαιριστής που έχει συμμετάσχει σε έξι διοργανώσεις του τουρνουά.

Ο αγώνας αυτός ήταν η 200ή διεθνής εμφάνισή του στην ανδρική εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Στις 22 Ιουνίου, αφού σκόραρε δύο γκολ εναντίον της Αυστρίας εξασφαλίζοντας την νίκη για την Αργεντινή με σκoρ 2–0, ο Μέσι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, έχοντας σημειώσει 18 γκολ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, ξεπερνώντας τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος κατείχε το ρεκόρ με 16 γκολ.

Στις 27 Ιουνίου, ο Μέσι σκόραρε το 19ο γκολ της καριέρας του σε Μουντιάλ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ιορδανία (3-1) στη φάση των ομίλων, καθιστώντας τον πρώτο παίκτη που έχει σκοράρει σε επτά συνεχόμενους αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Αργεντινός Λιονέλ Μέσι πανηγυρίζει μετά το τρίτο γκολ της ομάδας του κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα του Ομίλου J του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Ιορδανίας και Αργεντινής στο Άρλινγκτον του Τέξας, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026. AP

Στην πρώτη φάση των νοκ-άουτ του Μουντιάλ, η οποία διεξήχθη το βράδυ της Παρασκευής, ο Μέσι σκόραρε για όγδοο σερί ματς Παγκόσμιου Κυπέλλου, φτάνοντας τα επτά γκολ στη φετινή διοργάνωση και συνολικά τα 20 στον θεσμό, καθώς η Αργεντινή επικράτησε επί του Πράσινου Ακρωτηρίου με σκορ 3–2.

Lionel Messi’s 20 World Cup goals:



⚽ vs. Montenegro (2006)

⚽ vs. Bosnia and Herzegovina (2014)

⚽ vs. Iran (2014)

⚽⚽ vs. Nigeria (2014)

⚽ vs. Nigeria (2018)

⚽ vs. Saudi Arabia (2022)

⚽ vs. Mexico (2022)

⚽ vs. Australia (2022)

⚽ vs. Netherlands (2022)

⚽ vs. Croatia… https://t.co/btsLqu3qkj pic.twitter.com/sz8sI07hec — Squawka (@Squawka) July 3, 2026

Το Μουντιάλ του 2026 αποτελεί ένα ακόμη ιστορικό κεφάλαιο στην καριέρα του Λιονέλ Μέσι, ανεξάρτητα από το αν θα είναι η τελευταία του συμμετοχή σε αυτήν την διοργάνωση. Ο Αργεντινός επιθετικός, έχοντας ήδη κατακτήσει το τρόπαιο το 2022, έφτασε στην φετινή διοργάνωση έχοντας ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία.

Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο διεξάγεται στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, ο ρόλος του Μέσι είναι καθοριστικός για την Αργεντινή. Ακόμη και αν δεν είναι πλέον στο άνθος της νιότης του, ένα ολόκληρο έθνος βασίζεται πάνω του.

Είτε η Αργεντινή καταφέρει να κατακτήσει και πάλι το Μουντιάλ είτε όχι, ο Μέσι θα συνεχίζει να είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 21ου αιώνα, με την κληρονομιά του να παραμένει ανεξίτηλη για τις επόμενες γενιές.

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