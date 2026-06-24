Μουντιάλ 2026 – Ο Κλόζε αποθέωσε τον Μέσι: «Ο καλύτερος όλων των εποχών»

Για περισσότερο από μία δεκαετία, το όνομά του βρισκόταν μόνο στην κορυφή των σκόρερ των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Ο Μίροσλαβ Κλόζε είδε τελικά το ιστορικό του ρεκόρ να καταρρίπτεται από τον Λιονέλ Μέσι και έσπευσε να αποθεώσει τον Αργεντινό θρύλο.

Τα δύο γκολ του Μέσι απέναντι στην Αυστρία τον έφεραν στα 18 συνολικά τέρματα σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, αφήνοντας πίσω τα 16 του Γερμανού και γράφοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην ήδη μυθική καριέρα του.

Ο πρώην διεθνής επιθετικός, που συνδέθηκε με τη «χρυσή εποχή» της Γερμανίας και την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2014 στη Βραζιλία, παραδέχθηκε πως θεωρούσε αναπόφευκτο να σπάσει κάποτε το ρεκόρ του. Όταν αυτό συνέβη, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καταλληλότερο διάδοχο.

«Για εμένα, ο Λιονέλ Μέσι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Το ρεκόρ αργά ή γρήγορα θα καταρριπτόταν και είμαι πραγματικά χαρούμενος που το έκανε εκείνος», τόνισε.

Πλέον, ο Αργεντινός βρίσκεται μόνος στην κορυφή της λίστας των σκόρερ του Μουντιάλ με 18 γκολ, αφήνοντας δεύτερο τον Κλόζε με 16 και τρίτο τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο με 15. Από τους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές, ο μοναδικός που δείχνει ικανός να απειλήσει το νέο ρεκόρ είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έχει ήδη φτάσει τα 14 τέρματα σε ηλικία μόλις 27 ετών.