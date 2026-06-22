Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι έγραψε ιστορία και έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών - Βίντεο

Η απόλυτη στιγμή για τον Λιονέλ Μέσι έφτασε κατά τη διάρκεια του αγώνα Αργεντινή - Αυστρία για το Μουντιάλ 2026. Ο καλύτερος παίκτης της εποχής μας παρότι αστόχησε στο πέναλτι κόντρα λυτρώθηκε, ανοίγοντας το σκορ στο 38' και ταυτόχρονα έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Χάρη στο χατ-τρικ στον πρώτο αγώνα κόντρα στην Αλγερία, ο Λιονέλ Μέσι είχε σκαρφαλώσει στην κορυφή και μέχρι πρότινος μοιραζόταν την πρώτη θέση με τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ.

Το όμορφο τελείωμά του κόντρα στους Αυστριακούς του εξασφάλισε την πρωτιά και μαζί μια θέση στην αιωνιότητα.

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