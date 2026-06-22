Μουντιάλ 2026: Οι «τρέλες» των οπαδών που έκλεψαν την παράσταση - Βίντεο
Ο πυρετός του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους οπαδούς
Το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη και οι εκπλήξεις εντός αγωνιστικών χώρων δεν λείπουν, αλλά η ομορφότερη έκπληξη προέρχεται από τις ευφάνταστες αντιδράσεις των οπαδών διαφόρων εθνικών ομάδων.
Οι οπαδοί της Νορβηγίας κατέκλυσαν την Κυριακή την Τάιμς Σκουέαρ στη Νέα Υόρκη, φωνάζοντας το σύνθημα «Viking Row» και... κωπηλατώντας, εν όψει του αγώνα τους εναντίον της Σενεγάλης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί σήμερα στο New York New Jersey Stadium.
Ο πυρετός του Παγκοσμίου Κυπέλλου επεκτάθηκε και στο νορβηγικό κοινοβούλιο στο Όσλο, όπου οι βουλευτές ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εκτελέσουν μια «κωπηλατική κίνηση των Βίκινγκ» ως ένδειξη υποστήριξης προς την εθνική ομάδα της χώρας τους.
Από την άλλη Αυστραλοί οπαδοί εκδήλωσαν με ιδιαίτερο τρόπο την αγάπη της χώρας τους για το σέρφινγκ.
Μια... γενναία πάπια, τυλιγμένη με τη σημαία της Σκωτίας, ηγήθηκε μιας παρέλασης με γκάιντες στο Ρόουντ Άιλαντ.
Πολλοί Ιάπωνες οπαδοί παρέμειναν στο γήπεδο μετά τη νίκη τους με 4-0 επί της Τυνησίας, μαζεύοντας σκουπίδια από τις κερκίδες. Η πρακτική αυτή είναι γνωστή στην Ιαπωνία ως «gomi hiroi», η οποία δίνει έμφαση στην ανάληψη ευθύνης για τους κοινόχρηστους χώρους.
Τρεις Μεξικανοί κουρείς προσέφεραν κουρέματα στους οπαδούς κοντά στην είσοδο του σταδίου πριν από τον αγώνα Βελγίου-Ιράν στο Μουντιάλ 2026.
Επίσης οι οπαδοί του Μεξικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο έφτιαξαν μια γέφυρα από ποτήρια μπύρας και πέταξαν ανθρώπους από πάνω της...
Γενικά οι Μεξικανοί το γλεντάνε λίγο περισσότερο από τους υπολοίπους.
Άλλοι οπαδοί έκαναν θραύση στο Παγκόσμιο Κύπελλο καπνίζοντας μέσα από το κύπελλο!
Εικόνες κατέγραψαν οπαδούς του Βελγίου να κατευθύνονται προς το SoFi Stadium για την αναμέτρηση με το Ιράν και μεταξύ τους ήταν και ο... Οβελίξ!
Ένας αστυνομικός της Βοστώνης επιδεικνύει με άνεση τις δεξιότητές του στο «keepie-uppie» έξω από μια παμπ, και μια ομάδα οπαδών της Σκωτίας ζητωκραυγάζουν.