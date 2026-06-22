Μουντιάλ 2026: Οι «τρέλες» των οπαδών που έκλεψαν την παράσταση - Βίντεο

Το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη και οι εκπλήξεις εντός αγωνιστικών χώρων δεν λείπουν, αλλά η ομορφότερη έκπληξη προέρχεται από τις ευφάνταστες αντιδράσεις των οπαδών διαφόρων εθνικών ομάδων.

Οι οπαδοί της Νορβηγίας κατέκλυσαν την Κυριακή την Τάιμς Σκουέαρ στη Νέα Υόρκη, φωνάζοντας το σύνθημα «Viking Row» και... κωπηλατώντας, εν όψει του αγώνα τους εναντίον της Σενεγάλης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί σήμερα στο New York New Jersey Stadium.

Norway fans took over Times Square in New York City on Sunday with their “Viking Row” chant ahead of their match against Senegal at the World Cup on Monday at New York New Jersey Stadium. pic.twitter.com/iZLsqzXzJq — CBS News (@CBSNews) June 22, 2026

Ο πυρετός του Παγκοσμίου Κυπέλλου επεκτάθηκε και στο νορβηγικό κοινοβούλιο στο Όσλο, όπου οι βουλευτές ένωσαν τις δυνάμεις τους για να εκτελέσουν μια «κωπηλατική κίνηση των Βίκινγκ» ως ένδειξη υποστήριξης προς την εθνική ομάδα της χώρας τους.

World Cup fever spread to Norway's parliament in Oslo where lawmakers joined together to perform a "Viking Row" to show support for their country's squad. https://t.co/NmPmfbx08v pic.twitter.com/2SJC545q86 — ABC News (@ABC) June 22, 2026

Από την άλλη Αυστραλοί οπαδοί εκδήλωσαν με ιδιαίτερο τρόπο την αγάπη της χώρας τους για το σέρφινγκ.

These Australian World Cup fans took their country's love of surfing to the next level. https://t.co/OzsdhEYcZB pic.twitter.com/5M1japJDd9 — ABC News (@ABC) June 22, 2026

Μια... γενναία πάπια, τυλιγμένη με τη σημαία της Σκωτίας, ηγήθηκε μιας παρέλασης με γκάιντες στο Ρόουντ Άιλαντ.

A brave duck draped in the flag of Scotland led a bagpipe march through Rhode Island. pic.twitter.com/snpq00BZbK — ABC News (@ABC) June 22, 2026

Πολλοί Ιάπωνες οπαδοί παρέμειναν στο γήπεδο μετά τη νίκη τους με 4-0 επί της Τυνησίας, μαζεύοντας σκουπίδια από τις κερκίδες. Η πρακτική αυτή είναι γνωστή στην Ιαπωνία ως «gomi hiroi», η οποία δίνει έμφαση στην ανάληψη ευθύνης για τους κοινόχρηστους χώρους.

Many Japanese fans stayed behind after celebrating their 4-0 victory over Tunisia, by collecting rubbish from the stands. The practice is known in Japan as gomi hiroi, which emphasises on taking responsibility for shared spaces. pic.twitter.com/qkBSKSv7Hs — AJE Sport (@AJE_Sport) June 22, 2026

Τρεις Μεξικανοί κουρείς προσέφεραν κουρέματα στους οπαδούς κοντά στην είσοδο του σταδίου πριν από τον αγώνα Βελγίου-Ιράν στο Μουντιάλ 2026.

Mexican barbers cut fans’ hair before Belgium–Iran match



? Three Mexican barbers offer haircuts to fans near stadium entrance ahead of Belgium–Iran World Cup match pic.twitter.com/JwgtoNj3fx — Anadolu English (@anadoluagency) June 22, 2026

Επίσης οι οπαδοί του Μεξικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο έφτιαξαν μια γέφυρα από ποτήρια μπύρας και πέταξαν ανθρώπους από πάνω της...

?TRENDING: Mexico fans at World Cup made a bridge out of beer cups and tossed people over the top ?? pic.twitter.com/rM6AvWgqP4 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 20, 2026

Γενικά οι Μεξικανοί το γλεντάνε λίγο περισσότερο από τους υπολοίπους.

Has anyone been doing the World Cup quite like the Mexican fans? ? pic.twitter.com/0KOI82Awaa — Sleeper Football (@SleeperFooty) June 21, 2026

Άλλοι οπαδοί έκαναν θραύση στο Παγκόσμιο Κύπελλο καπνίζοντας μέσα από το κύπελλο!

They really smoked out of the World Cup ?? pic.twitter.com/PZime6lcBM — Daily Loud (@DailyLoud) June 21, 2026

Εικόνες κατέγραψαν οπαδούς του Βελγίου να κατευθύνονται προς το SoFi Stadium για την αναμέτρηση με το Ιράν και μεταξύ τους ήταν και ο... Οβελίξ!

?? Belgium fans are making their way to SoFi Stadium ahead of the clash with Iran.



Obelix among them. ? pic.twitter.com/CfxnJoCgWb — Sports on Predict (@predictdotsport) June 21, 2026

Ένας αστυνομικός της Βοστώνης επιδεικνύει με άνεση τις δεξιότητές του στο «keepie-uppie» έξω από μια παμπ, και μια ομάδα οπαδών της Σκωτίας ζητωκραυγάζουν.