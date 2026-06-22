Μουντιάλ 2026: Το τουρνουά των αυτογκόλ – Νέο αρνητικό ρεκόρ με 8 σε μόλις 37 αγώνες

Το φαινόμενο των αυτογκόλ στο εφετινό Μουντιάλ έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Μέσα σε μόλις 10 ημέρες αγωνιστικής δράσης και 37 αναμετρήσεις, έχει εξελιχθεί σε τουρνουά μεγάλων λαθών. Αν τα αυτογκόλ ήταν ένας… ποδοσφαιριστής, αυτήν τη στιγμή θα οδηγούσαν με μεγάλη διαφορά την κούρσα για το Χρυσό Παπούτσι, αφήνοντας πίσω ακόμη και κορυφαία «αστέρια» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Τα οκτώ αυτογκόλ που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα, με χρονολογική σειρά:

Νταμιάν Μπομπαντίγια (Παραγουάη)

Ηνωμένες Πολιτείες – Παραγουάη: 4–1 (12 Ιουνίου)

Το πρώτο αυτογκόλ της διοργάνωσης σημειώθηκε στο Λος Άντζελες. Μόλις στο 7ο λεπτό, έπειτα από επικίνδυνη ενέργεια του Κρίστιαν Πούλισικ, ο μέσος της Παραγουάης, Νταμιάν Μπομπαντίγια, προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα, αλλά την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του.

Μίρο Μούχαϊμ (Ελβετία)

Ελβετία – Κατάρ: 1–1 (13 Ιουνίου)

Στη Σάντα Κλάρα, κατεγράφη ένα από τα πλέον δραματικά αυτογκόλ της φάσης των ομίλων. Η Ελβετία βρισκόταν κοντά στη νίκη, όμως, στις καθυστερήσεις ο Μίρο Μούχαϊμ, πιεζόμενος από τον Μπουαλέμ Κουκί, έστειλε με άτυχη κεφαλιά την μπάλα στην εστία της ομάδας του, χαρίζοντας στο Κατάρ τον βαθμό της ισοπαλίας.

Μοχάμεντ Χάνι (Αίγυπτος)

Βέλγιο – Αίγυπτος: 1–1 (15 Ιουνίου)

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του Ρομέλου Λουκάκου στον αγώνα, ο Αιγύπτιος αμυντικός Μοχάμεντ Χάνι επιχείρησε να απομακρύνει επικίνδυνη σέντρα, αλλά κατέληξε να σκοράρει εις βάρος της ομάδας του.

Αϊμέν Χουσεΐν (Ιράκ)

Νορβηγία – Ιράκ: 4–1 (16 Ιουνίου)

Ο Αϊμέν Χουσεΐν βρέθηκε σε ρόλο αμυνόμενου σε στατική φάση και έστειλε την μπάλα σε λάθος εστία. Αργότερα, ωστόσο, σκόραρε και υπέρ της ομάδας του, καταγράφοντας μία σπάνια επίδοση: Γκολ και αυτογκόλ στον ίδιο αγώνα.

Γιαζάν Αλ–Αράμπ (Ιορδανία)

Αυστρία – Ιορδανία: 3–1 (16 Ιουνίου)

Λίγες ώρες αργότερα, ο αμυντικός της Ιορδανίας Γιαζάν Αλ–Αράμπ επιχείρησε να απομακρύνει την μπάλα με κεφαλιά μέσα στην περιοχή, αλλά κατέληξε να τη στείλει στα δίχτυα της ομάδας του, συμβάλλοντας στη νίκη της Αυστρίας.

Κάμερον Μπούργκες (Αυστραλία)

Ηνωμένες Πολιτείες – Αυστραλία: 2–0 (19 Ιουνίου)

Στο Σιάτλ, ο Κάμερον Μπούργκες σημείωσε αυτογκόλ που «άνοιξε» το σκορ υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν το δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ευνοήθηκε από αυτογκόλ αντιπάλου.

Μοχάμεντ Μανάι (Κατάρ)

Καναδάς – Κατάρ: 6–0 (18 Ιουνίου)

Το Κατάρ, που είχε προηγουμένως ωφεληθεί από αυτογκόλ αντιπάλου, βρέθηκε αυτή τη φορά στη δυσάρεστη θέση του θύματος. Ο Μοχάμεντ Μανάι, προσπαθώντας να ανακόψει παράλληλη μπαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του κατά τη διάρκεια της ευρείας νίκης του Καναδά.

Χασάν Αλταμπακτί (Σαουδική Αραβία)

Ισπανία – Σαουδική Αραβία: 4–0 (21 Ιουνίου)

Το πιο πρόσφατο αυτογκόλ καταγράφηκε στην Ατλάντα. Ο Χασάν Αλταμπακτί δεν κατάφερε να ελέγξει την πορεία του μετά από γρήγορη επιθετική ανάπτυξη της Ισπανίας και έστειλε άθελά του την μπάλα στην εστία της ομάδας του, διαμορφώνοντας το τελικό 4–0.

Στα Παγκόσμια Κύπελλα έχουν καταγραφεί συνολικά 62 αυτογκόλ από το 1930 έως σήμερα. Τα οκτώ αυτογκόλ των πρώτων 10 ημερών του εφετινού τουρνουά αντιστοιχούν σχεδόν στο 12% του συνολικού αριθμού.

Το απόλυτο αρνητικό ρεκόρ ανήκει στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018, όπου σημειώθηκαν 12 αυτογκόλ. Με τη διοργάνωση του 2026 να περιλαμβάνει 104 αγώνες λόγω της συμμετοχής 48 ομάδων, πολλοί εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο ρεκόρ θα καταρριφθεί.