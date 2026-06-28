Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι «έλαμψε» ξανά, «τριάρα» η Αργεντινή και φουλ για back to back

Με το άνετο 3–1 επί της Ιορδανίας «έκλεισε» το πρωί της Κυριακής (28/06) η παρουσία της Αργεντινής στους ομίλους του εφετινού Μουντιάλ, με την «αλμπισελέστε» να κάνει το «3 στα 3» και να συνεχίζει στη φάση των «32», όπου και θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι (04/07, 01:00).

Γκολάρες με φάουλ από Λο Σέλσο και Μέσι (πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 60’, έφτασε τα 6 γκολ στο θεσμό), πρώτο γκολ σε Μουντιάλ για Λαουτάρο Μαρτίνες και χαμός στο τέρμα των Ιορδανών από τον Αλ Ταμάρι.

Ιορδανία (Τζαμάλ Σελάμι): Αμπντουλαΐλα, Νασίμπ, Αλ–Αράμπ, Αμπουνταχάμπ (90’ Ομπάιντ), Χαντάντ, Ρασντάν, Ραουαμπντές, Τάχα, Αζαϊέχ (46’ Αλ Ταμάρι), Ολβάν (90’ Σαράχ), Φακούρι (46’ Αλ Μάρντι).

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες, Σιμεόνε (71’ Μπάρκο), Οταμέντι, Σενέσι, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Παλάσιος, Παζ (60’ ΜακΆλιστερ), Λο Σέλσο (60’ Αλμάδα), Άλβαρες (82’ Λόπες), Λαουτάρο Μαρτίνες (60’ Μέσι).