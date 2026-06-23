Ιμπραΐμοβιτς: «Υποκλίθηκε» στον Μέσι και αυτοσαρκάστηκε - «Εγώ σε δυο Μουντιάλ είχα μηδέν γκολ»

Ο Μέσι το κατάφερε και αυτό! Με τα δύο του γκολ απέναντι στην Αυστρία στο τελικό 2-0 κατάφερε να οδηγήσει την Αργεντινή στους 6 βαθμούς και αυτόματα στη πρώτη θέση και στα νοκ άουτ του Μουντιάλ, ενώ παράλληλα έγινε και ο πρώτος σκόρερ όλων στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων με 18 τέρματα.

Όμως το μεγαλύτερο κατόρθωμα του από τη χθεσινή βραδιά δεν ήταν τα ρεκόρ που έσπασε, αλλά το γεγονός πως κατάφερε να τον αποθεώσει ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ο Σουηδός παλαίμαχος επιθετικός, είναι γνωστό πως δε συνηθίζει να λέει καλό λόγο για άλλους, ωστόσο μετά την αναμέτρηση της Αργεντινής με την Αυστρία, αποφάσισε να κάνει μια εξαίρεση και να... πλέξει το εγκώμιο του πρώην συμπαίκτη του.

Δείτε τα γκολ του Μέσι:

«Έχει στιγμές όπου φαίνεται ανθρώπινος επειδή χάνει πέναλτι. Έχει και τις στιγμές που δεν δείχνει να είναι άνθρωπος. Αυτός είναι ο Μέσι! Μέχρι στιγμής, είναι το δικό του παγκόσμιο Κύπελλο. Και ακόμα δεν έχει αγωνιστεί κόντρα στην Ιορδανία (σ.σ. το ματς της 3ης αγωνιστικής στον όμιλο της Αργεντινής).