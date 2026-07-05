Μυστήριο στην Αυστραλία: Ξεβράστηκαν μεταλλικές σφαίρες σε παραλία - «Είναι εξωγήινες»

Snapshot Έξι ύποπτα αντικείμενα που ξεβράστηκαν σε παραλίες της Βόρειας Κουίνσλαντ πιθανώς είναι διαστημικές σφαίρες από εκτοξεύσεις πυραύλων.

Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία ερευνά τη φύση και προέλευση των αντικειμένων, τα οποία θεωρούνται ενδεχομένως επικίνδυνα λόγω τοξικών χημικών.

Τα αντικείμενα έχουν ασφαλιστεί ή βρίσκονται σε διαδικασία εξουδετέρωσης, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος για την τοπική κοινότητα.

Οι διαστημικές σφαίρες πιθανόν περιέχουν δοχεία καυσίμου υπό πίεση και μπορεί να προέρχονται από ρωσικό πύραυλο Fregat.

Το πρόβλημα των διαστημικών απορριμμάτων αυξάνεται λόγω της αύξησης των εκτοξεύσεων, με πάνω από 30.000 κομμάτια να βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Snapshot powered by AI

Έξι κομμάτια ύποπτων διαστημικών απορριμμάτων που ξεβράστηκαν σε παραλίες της Βόρειας Κουίνσλαντ ενδέχεται να είναι «διαστημικές σφαίρες» που συχνά μένουν πίσω μετά από εκτοξεύσεις πυραύλων, σύμφωνα με έναν ειδικό.

Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι προσπαθεί να προσδιορίσει τη φύση και την προέλευση των μυστηριωδών αντικειμένων, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία θεωρούνται ύποπτα ότι περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

The national security room is overseeing an investigation in North Queensland after mysterious canisters washed up on a secluded beach near Ingham. While initially thought to be harmless space junk there are fears it's more sinister as authorities try to work out where it came… pic.twitter.com/QAK3ci4m5s — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) July 4, 2026

Αναφορές ανέφεραν ότι τα αντικείμενα, που ξεβράστηκαν στις παραλίες της περιοχής Forrest Beach κοντά στο Townsville, έμοιαζαν με μεγάλες σφαίρες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κουίνσλαντ δήλωσε την Κυριακή ότι συνολικά έξι αντικείμενα είχαν εντοπιστεί στις παραλίες. Πέντε είχαν «ασφαλιστεί μέσα σε βαρέλια» και ένα έκτο βρισκόταν σε διαδικασία «εξουδετέρωσης», σύμφωνα με εκπρόσωπο.

Ένα τοπικό ψαρομαγειρείο, το Forrest Beach Takeaway, ήδη πουλούσε ένα «σνακ με διαστημικά σκουπίδια», με έναν πίνακα κιμωλίας που έγραφε: «σε αντίθεση με κάποια πράγματα που ξεβράζονται στην παραλία μας, αυτά τουλάχιστον μπορείτε να τα αναγνωρίσετε».

Η αστυνομία ανέφερε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για την τοπική κοινότητα και δεν διεξάγεται έρευνα για το περιστατικό».

Σε ανακοίνωσή της, η πυροσβεστική υπηρεσία σημείωσε ότι «είναι πιθανό να εμφανιστούν περισσότερα συντρίμμια στην περιοχή τις επόμενες ημέρες» και ότι, παρότι «δεν υπάρχει επί του παρόντος κίνδυνος για την τοπική κοινότητα», οι κάτοικοι θα πρέπει να συμβουλεύονται τις οδηγίες της Αυστραλιανής Διαστημικής Υπηρεσίας.

«Η φύση των συντριμμιών και η προέλευσή τους εξακολουθούν να διερευνώνται», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Εκπρόσωπος της Αυστραλιανής Διαστημικής Υπηρεσίας, που συνεργάζεται με την αστυνομία και την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, επιβεβαίωσε ότι τα αντικείμενα θεωρούνται πιθανότατα διαστημικά απορρίμματα.

Σε δήλωση αναφέρεται: «Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία υποστηρίζει τις τοπικές αρχές σχετικά με ύποπτα διαστημικά απορρίμματα που εντοπίστηκαν στο Forrest Beach στη Βόρεια Κουίνσλαντ. Η Υπηρεσία εργάζεται για να καθορίσει τη φύση των συντριμμιών και την προέλευσή τους».

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Άλις Γκόρμαν, αρχαιολόγος του διαστήματος και ειδικός στα διαστημικά σκουπίδια στο Πανεπιστήμιο Flinders, εξέτασε τηλεοπτικό υλικό και δήλωσε ότι τα αντικείμενα δεν φαίνεται να έχουν ίχνη καύσης ή μαυρίσματος.

«Αυτό δείχνει ότι μπορεί να προέρχονται από στάδιο πυραύλου – ίσως πρώτο ή δεύτερο – που έχει επιστρέψει στη Γη, ενώ το υπόλοιπο στάδιο συνεχίζει για να μεταφέρει το φορτίο στο διάστημα», είπε.

«Φαίνεται να είναι συνεπή με στοιχεία ενός συστήματος καυσίμων. Πρόκειται για δοχεία καυσίμου υπό πίεση, κατασκευασμένα από κράματα τιτανίου με πολύ υψηλό σημείο τήξης.

Στην πραγματικότητα είναι γνωστά ως “space balls” και μπορούν να βρεθούν χρόνια μετά από μια εκτόξευση. Είναι κάτι που πιθανότατα κανείς δεν θα έβλεπε να προσγειώνεται».

Η Γκόρμαν ανέφερε επίσης ότι είναι πιθανό τα αντικείμενα να μην προέρχονται καν από τη διαστημική βιομηχανία και να έχουν θαλάσσια προέλευση.

Ωστόσο, είπε ότι αν πρόκειται για τέτοιες «διαστημικές σφαίρες», μπορεί να περιείχαν υπολείμματα υδραζίνης – ενός εξαιρετικά τοξικού καυσίμου πυραύλων.

Υπέθεσε ότι μπορεί να προέρχονται από ρωσικό πύραυλο Fregat, ο οποίος χρησιμοποιεί παρόμοια δοχεία πίεσης στα στάδια καυσίμου του.

Οι «space balls» – να μην συγχέονται με την αμερικανική κωμωδία της δεκαετίας του ’80 – είναι «τα πιο συχνά κομμάτια διαστημικών απορριμμάτων», όπως είπε η Γκόρμαν, και έχουν εντοπιστεί σε όλο τον κόσμο.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 30.000 κομμάτια διαστημικών απορριμμάτων – από λειτουργικούς δορυφόρους μέχρι ανενεργά τμήματα πυραύλων – σε τροχιά γύρω από τη Γη.

«Τα διαστημικά σκουπίδια συνήθως πέφτουν πάνω από τη θάλασσα, αλλά η Αυστραλία είναι μια πολύ μεγάλη ξηρά, οπότε δεχόμαστε αρκετά συχνά τέτοια αντικείμενα», είπε η Γκόρμαν.

Πρόσθεσε ότι το πρόβλημα των διαστημικών απορριμμάτων αυξάνεται, λόγω της απότομης αύξησης των εκτοξεύσεων.

«Έχουμε περισσότερες εκτοξεύσεις τα τελευταία πέντε χρόνια από ό,τι σε ολόκληρη την προηγούμενη ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και περισσότερες επανεισόδοι στην ατμόσφαιρα».