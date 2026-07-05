Γάλλος ποδηλάτης έκανε τον γύρο της Ευρώπης και τον λήστεψαν στο Μενίδι

Snapshot Ένας 22χρονος Γάλλος ποδητης δέχθηκε ληστεία στο Μενίδι κατά τη διάρκεια του γύρου της Ευρώπης με ποδήλατο.

Η λανθασμένη καθοδήγηση του GPS τον οδήγησε σε καταυλισμό στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας, όπου δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων.

Του αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα και εξοπλισμός απαραίτητος για τη συνέχιση του ταξιδιού του, αφήνοντάς τον χωρίς μέσα επικοινωνίας.

Ο νεαρός κατέφυγε σε Αστυνομικό Τμήμα με τη βοήθεια περαστικού και οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για την υπόθεση.

Παρά το περιστατικό, ο ποδηλάτης συνεχίζει το ταξίδι του, έχοντας βιώσει μια δύσκολη εμπειρία στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Μια οδυνηρή εμπειρία βίωσε στο Μενίδι ένας 22χρονος Γάλλος ποδηλάτης, ο οποίος ταξίδευε σε όλη την Ευρώπη με στόχο να πραγματοποιήσει τον γύρο της ηπείρου αποκλειστικά με ποδήλατο, σε ένα απαιτητικό πλάνο επτά μηνών. Το όνειρό του, ωστόσο, διακόπηκε απότομα και βίαια κατά τη διέλευσή του από την Αττική.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου και της τηλεόρασης του Star είχε ήδη καλύψει χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, μια λανθασμένη καθοδήγηση από το σύστημα πλοήγησης που χρησιμοποιούσε αποδείχθηκε μοιραία, οδηγώντας τον σε μια διαδρομή που θα μετατρεπόταν σε εφιάλτη μέσα σε λίγα λεπτά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Μενιδίου, όταν ο νεαρός, κινούμενος προς την Αθήνα, ακολούθησε οδηγίες GPS που τον πέρασαν μέσα από καταυλισμό στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του σημείου.

Εκεί, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από ομάδα ατόμων που τον περικύκλωσαν και του αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα και εξοπλισμό απαραίτητο για τη συνέχιση του ταξιδιού του.

Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές, ο 22χρονος δήλωσε στο Star: «Χθες το πρωί ήμουν στην Θήβα και θα πήγαινα στην Αθήνα. Το GPS μου έδειξε καταυλισμό Ρομά, χωρίς να το ξέρω». Παράλληλα, ανέφερε για την επίθεση: «Περίπου πέντε ή έξι γύρω μου και άλλα τρία άτομα έρχονταν από πίσω και πήραν το τσαντάκι μου που είχα μέσα το κινητό μου».

Η ξαφνική αυτή ενέργεια τον άφησε χωρίς μέσα επικοινωνίας και αποπροσανατολισμένο σε μια άγνωστη χώρα, επιβαρύνοντας σημαντικά την ψυχολογική του κατάσταση.

Μόνος και χωρίς βοήθεια

Άτομο από το περιβάλλον του σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μόνος του σε μια ξένη χώρα, χωρίς να μιλάει τη γλώσσα, φοβισμένος, τρομαγμένος». Μετά το περιστατικό, ο νεαρός προσπάθησε να βρει βοήθεια και τελικά οδηγήθηκε σε Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής με τη βοήθεια περαστικού.

Οι αστυνομικές Aρχές παρείχαν άμεσα υποστήριξη και ξεκίνησαν έρευνες, αξιοποιώντας τις περιγραφές του παθόντα και προχωρώντας σε ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί μετέβησαν μαζί του στο σημείο προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να εντοπιστούν οι δράστες, καθώς και τα κλοπιμαία.

Παρά το σοκ που υπέστη, ο νεαρός ποδηλάτης συνεχίζει το ταξίδι του, έχοντας πλέον όμως μια ιδιαίτερα δύσκολη εμπειρία να τον συνοδεύει από το πέρασμά του από την Ελλάδα.