Γαλλία: Κινηματογραφική κλοπή στο μουσείο Lalique – Άρπαξαν κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ

Στόχος διαρρηκτών έγινε το μουσείο που είναι αφιερωμένο στον Ρενέ Λαλίκ, στην ανατολική Γαλλία. Οι δράστες άρπαξαν περίπου 20 κοσμήματα, με τη ζημία να εκτιμάται ακόμη και κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Γαλλία: Κινηματογραφική κλοπή στο μουσείο Lalique – Άρπαξαν κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Διάρρηξη σημειώθηκε στο μουσείο Lalique στην ανατολική Γαλλία, με κλοπή περίπου 20 κοσμημάτων αξίας κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ.
  • Οι δράστες έσπασαν έξι βιτρίνες και άρπαξαν κοσμήματα από κρύσταλλο χωρίς πολύτιμους λίθους, τα οποία δεν μπορούν να λιώσουν.
  • Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε, αλλά υπήρξε καθυστέρηση στην επέμβαση της εταιρίας φύλαξης, με την αστυνομία να ειδοποιείται τελικά από καθαρίστρια.
  • Ο δήμαρχος του Βίνγκεν σιρ Μοντέρ κατήγγειλε μεγάλο κενό στη φύλαξη και την καθυστέρηση στην κινητοποίηση μετά τη διάρρηξη.
  • Η διάρρηξη χαρακτηρίστηκε ως απαράδεκτη προσβολή στην πολιτιστική κληρονομιά και το μουσείο θα παραμείνει κλειστό προσωρινά για την ασφαλή επαναλειτουργία του.
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Διάρρηξη σημειώθηκε την Κυριακή στο μουσείο Lalique, στην ανατολική Γαλλία, από όπου εκλάπησαν κοσμήματα αξίας «μερικών εκατομμυρίων ευρώ», σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Το μουσείο είναι αφιερωμένο στον Ρενέ Λαλίκ, τον διάσημο δημιουργό κοσμημάτων και υαλουργό που συνδέθηκε με την Art Nouveau και την Art Deco, και βρίσκεται στο Βίνγκεν σιρ Μοντέρ, κοντά στο ομώνυμο εργοστάσιο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δράστες άρπαξαν περίπου 20 κοσμήματα. Η ακριβής αποτίμηση της ζημίας βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ποσό που μπορεί να φτάνει αρκετά εκατομμύρια ευρώ, πιθανόν κοντά στα 4 εκατομμύρια.

Έσπασαν βιτρίνες και άρπαξαν κοσμήματα

Όπως ανέφερε άλλη πηγή προσκείμενη στην έρευνα, άτομα που φορούσαν μάσκες διέρρηξαν πόρτα του μουσείου και έσπασαν έξι βιτρίνες στις οποίες φυλάσσονταν κοσμήματα.

Τα αντικείμενα που εκλάπησαν ήταν κοσμήματα από κρύσταλλο, χωρίς πολύτιμους λίθους, ενώ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν μπορούν να λιώσουν.

Παρότι ήχησε συναγερμός, φαίνεται ότι υπήρξε καθυστέρηση στην κινητοποίηση. «Ένας συναγερμός ήχησε, αλλά μέχρι η εταιρία φύλαξης να το επαληθεύσει, μια καθαρίστρια που έφθασε πρώτη στο σημείο ήταν αυτή που κάλεσε την αστυνομία», δήλωσε πηγή κοντά στην έρευνα.

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«Υπήρξε μεγάλο κενό στη φύλαξη»

Ο δήμαρχος του Βίνγκεν σιρ Μοντέρ, Κριστιάν Ντόρσνερ, δήλωσε «οργισμένος» στην περιφερειακή εφημερίδα Les Dernières nouvelles d'Alsace.

«Όλοι οι συναγερμοί λειτούργησαν, όπως πρέπει. Και μετά, με την εταιρία φύλαξης, κατά τα φαινόμενα, υπήρξε ένα μεγάλο κενό στη δράση της: δεν παρενέβησαν αμέσως, δεν ειδοποίησαν τη χωροφυλακή», ανέφερε.

Μετά τη διάρρηξη, το μουσείο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό για λίγες ημέρες, προκειμένου να προετοιμαστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του.

«Απαράδεκτη προσβολή στην πολιτιστική μας κληρονομιά»

Το μουσείο Lalique θεωρείται «ευαίσθητος χώρος», στον οποίο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή μετά την κλοπή στο μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι, τον Οκτώβριο του 2025.

«Υπήρχε μηχανισμός προστασίας, αλλά όχι επαρκής», σχολίασε πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας Γκραν Εστ, Φρανκ Λερουά, χαρακτήρισε τη διάρρηξη «μια απαράδεκτη προσβολή στην πολιτιστική μας κληρονομιά».

«Πέρα από τα έργα που εκλάπησαν, αυτό είναι ένα εμβληματικό μέρος της ιστορίας μας, της τεχνογνωσίας μας και του πολιτισμού μας που επλήγη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

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