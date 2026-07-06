Μεξικό – Αγγλία: Με μία ώρα καθυστέρηση η σέντρα, λόγω καιρικών συνθηκών

Έντονη βροχόπτωση και κεραυνοί στην πόλη του Μεξικό, με αποτέλεσμα η σέντρα στον αγώνα των διοργανωτών με τα «τρία λιοντάρια» να μετατεθεί για τις 4:00 ώρα Ελλάδας. 

Newsbomb

Μεξικό – Αγγλία: Με μία ώρα καθυστέρηση η σέντρα, λόγω καιρικών συνθηκών
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Η πρόβλεψη των καιρικών φαινομένων για την πόλη του Μεξικό, δεν ήταν ενθαρρυντική. Η FIFA είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγής ώρας στο Μεξικό – Αγγλία για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κάτι που τελικά δεν έγινε.

Αρκετή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης στο «Αζτέκα», οι ουρανοί… άνοιξαν. Έντονη βροχόπτωση και κεραυνοί έκαναν την εμφάνισή τους. Έτσι η FIFA ανακοίνωσε πως θα υπάρξει 60λεπτη καθυστέρηση στη σέντρα του ματς.

Αρχικά ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει το παιχνίδι στις 3:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7), όμως τελικά αποφασίστηκε αυτό να συμβεί στις 4:00. Αν το επιτρέψει ο καιρός…

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