Νέα επίθεση Τραμπ στη Μελόνι: Ανάρτησε φωτογραφία της και έκανε λόγο για «περιοριστικά μέτρα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε στην κόντρα που έχει ξεσπάσει με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, ανεβάζοντας εικόνα της με ειρωνική λεζάντα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Νέα επίθεση Τραμπ στη Μελόνι: Ανάρτησε φωτογραφία της και έκανε λόγο για «περιοριστικά μέτρα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε ειρωνική φωτογραφία της Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτηρίζοντάς τη «εμμονική» μαζί του και ζητώντας «περιοριστικά μέτρα».
  • Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από τις επικρίσεις του Τραμπ προς την Ιταλία για την υποτιθέμενη μη υποστήριξη των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν.
  • Η Μελόνι απάντησε ότι οι επιθέσεις του Τραμπ είναι «απρόκλητες» και τόνισε ότι η δημοτικότητά της βασίζεται στην υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντος της Ιταλίας.
  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της κυριαρχίας της χώρας της και την τήρηση των συμφωνιών για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.
  • Η ένταση μεταξύ Τραμπ και Μελόνι σημειώνεται μετά από προηγούμενη στενή σχέση και συνοδεύεται από επικρίσεις του Τραμπ προς το ΝΑΤΟ για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν.
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Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ με την Τζόρτζια Μελόνι σημειώθηκε την Κυριακή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναρτά φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού, συνοδεύοντάς τη με ειρωνικό σχόλιο.

Στην εικόνα, η Μελόνι εμφανίζεται να κοιτάζει προς το μέρος του Τραμπ, με τον ίδιο να χρησιμοποιεί το στιγμιότυπο για να την παρουσιάσει ως «εμμονική» μαζί του.

«Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα», έγραφε η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση.

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Η συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε μέσα σε ένα μπαράζ δημοσιεύσεων του Τραμπ, στις οποίες περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, φωτογραφίες του με τον Χαλκ Χόγκαν, στιγμιότυπα από ομιλίες του στο Μάουντ Ράσμορ και αλλού, καθώς και παλαιότερη φωτογραφία του από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 με τη Μάρλα Μέιπλς και τον Μακόλεϊ Κάλκιν.

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Ο Τραμπ ανάρτησε επίσης παραποιημένη εικόνα του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα να επιβιβάζονται στο Air Force One, πάνω στο οποίο φαίνονταν γραμμένα συνθήματα όπως «BLM» και «Yes We Can», καθώς και αραβική γραφή.

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Η κόντρα για την Ιταλία και τον πόλεμο με το Ιράν

Η νέα επίθεση κατά της Μελόνι έρχεται μετά τις επικρίσεις του Τραμπ προς την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τις οποίες κατηγόρησε ότι δεν στήριξαν επαρκώς τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με τη Μελόνι στη Σύνοδο της G7 στη Γαλλία, επειδή, όπως είπε, η Ιταλία δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν «διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης» στη χώρα, προκαλώντας, κατά τον ίδιο, «μεγάλη υλικοτεχνική δυσκολία».

«Θέλει να είμαστε ξανά φίλοι για να ανεβάσει τα νούμερά της. Όχι, ευχαριστώ», είχε γράψει ο Τραμπ.

Η απάντηση της Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός απάντησε χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις του Τραμπ «απρόκλητες» και «παράλογες», απορρίπτοντας την εκτίμηση ότι η σχέση της μαζί του θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά τη δημοτικότητά της στην Ιταλία.

«Η δημοτικότητά μου εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπίζομαι το εθνικό συμφέρον της Ιταλίας, και αυτό ακριβώς έκανα πάντα», ανέφερε.

Η Μελόνι σημείωσε ότι το ίδιο έπραξε και στο ζήτημα των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιταλία, η χρήση των οποίων, όπως είπε, διέπεται από συμφωνίες που η Ρώμη σέβεται, αλλά δεν μπορεί να παραβιάσει όσο εκείνη είναι πρωθυπουργός.

«Η Ιταλία παραμένει κυρίαρχο κράτος. Σε κάθε περίπτωση, η δημοτικότητά μου δεν σας αφορά. Σας προτείνω να ασχοληθείτε με τη δική σας», πρόσθεσε.

Από τη στενή σχέση στην ανοιχτή σύγκρουση

Η ένταση ανάμεσα στους δύο ηγέτες προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς στο παρελθόν ο Τραμπ εμφανιζόταν να διατηρεί μία από τις καλύτερες σχέσεις του με Ευρωπαίο ηγέτη με την Τζόρτζια Μελόνι.

Σε ομιλία του τον περασμένο χρόνο, μάλιστα, είχε αναφερθεί σε εκείνη με κολακευτικά σχόλια, αποκαλώντας την «όμορφη νεαρή γυναίκα» και λέγοντας ότι μια τέτοια φράση θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να θεωρηθεί πολιτικά επικίνδυνη.

Το τελευταίο διάστημα, πάντως, ο Τραμπ έχει ανεβάσει τους τόνους και απέναντι στο ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τη Συμμαχία ότι δεν έκανε αρκετά για να στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν.

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