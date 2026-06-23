Μελόνι: «Σοκαρισμένη από αυτό που συνέβη με τον Τραμπ - Δεν επιθυμώ να συνεχιστεί η αντιπαράθεση»

Σοκαρισμένη από το επεισόδιο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Μιλώντας στην εκδήλωση «Ημέρα της La Verità» και σε συνέντευξή της στον διευθυντή της εφημερίδας, Maurizio Belpietro, η Μελόνι τόνισε ότι «δεν βλέπει κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων», καθώς πρόκειται για δύο χώρες με τόσο μακρά και σταθερή ιστορία συνεργασίας, ώστε μια αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μην μπορεί να την ανατρέψει ή να την επανακαθορίσει.

«Είμαι σοκαρισμένη από αυτό που συνέβη με τον Τραμπ, αλλά η διμερής μας συνεργασία με τις ΗΠΑ πρέπει να επιστρέψει στο φυσιολογικό. Διάβασα όλες τις αναφορές που υπονοούσαν ότι η στάση μου ήταν δυναμική ή ότι υπήρξε προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή από τον πόλεμο στο Ιράν», είπε η Τζόρτζια Μελόνι στη συνέντευξή της.

«Δεν μπορώ να πω αν αυτές οι αναφορές είναι αληθινές, αλλά δεν σκοπεύω να τροφοδοτήσω αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι η διμερής μας συνεργασία με τις ΗΠΑ πρέπει να επιστρέψει στο φυσιολογικό. Ο Ταγιάνι είχε δίκιο που ακύρωσε την αποστολή σε εκείνο το σημείο, αλλά μόλις το μήνυμα γίνει κατανοητό, δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε παραπέρα. Η κυβέρνηση θα είναι παρούσα στη συνάντηση της 2ας Ιουλίου στη Villa Taverna, επειδή δεν αλλάζω γνώμη: η εξωτερική πολιτική θα είναι η ίδια όπως ήταν τα τελευταία 80 χρόνια. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια σταθερή σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης» συνέχισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη επίσκεψη του Ιταλού υπουργού Άμυνας στην Ουάσιγκτον, καθώς και στην αύξηση των ιταλικών εξαγωγών, παρά την επιβολή αμερικανικών δασμών. Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι τα ιταλικά προϊόντα εξακολουθούν να έχουν ισχυρή απήχηση στην αμερικανική αγορά.

«Πιστεύω ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έπραξε σωστά ακυρώνοντας προσωρινά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ για να σταλεί ένα σαφές μήνυμα. Όταν όμως το μήνυμα έχει γίνει κατανοητό, δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουμε περαιτέρω», ανέφερε.

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