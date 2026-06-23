Κόντρα Τραμπ - Μελόνι: Ηχητικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Διαστάσεις λαμβάνει η κόντρα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.

Σήμερα το πρωί, το ιταλικό δίκτυο La7 δημοσίευσε το πλήρες ηχητικό της τηλεφωνικής κλήσης στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στην Τζόρτζια Μελόνι την περασμένη εβδομάδα.

Αυτή ήταν η πρώτη επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ εναντίον της Ιταλίδας πρωθυπουργού, αμέσως μετά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον από τη σύνοδο κορυφής της G7 το βράδυ της 18ης Ιουνίου.

Η εκπομπή L'Aria che Tira του David Parenzo κατάφερε να δημοσιεύσει το πλήρες ηχητικό της τηλεφωνικής κλήσης μεταξύ του δημοσιογράφου Daniele Compatangelo και του προέδρου των ΗΠΑ μια εβδομάδα αργότερα, αφού ο Λευκός Οίκος ενέκρινε τη δημοσίευσή της χθες. Και από την ηχογράφηση, είναι σαφές ότι ο ίδιος ο Τραμπ ήταν αυτός που έφερε τη συζήτηση στην Τζόρτζια Μελόνι.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni accused her one-time close ally Donald Trump of fabricating a story about her, after ‌the US president told an Italian TV channel that she had 'begged' him to take a photo with her at the G7 summit https://t.co/lMm0HYeIZi pic.twitter.com/PCAtaSRv8j — Reuters (@Reuters) June 19, 2026

I’m married to a beautiful Italian-American spitfire who could be Prime Minister Meloni’s sister. I know that posture well. This conversation was not a pleasant one for our President.pic.twitter.com/N2UKHPQL76 — Bruce Crossing (@SenatorCrossing) June 19, 2026

? WOW! President Trump just OBLITERATED Italian PM Giorgia Meloni after she publicly sounded off on him



47 says Italy did NOTHING for America during the war



"After the United States defeated Iran militarily, she wants to be friends again in order to get her “numbers up.” No… pic.twitter.com/t5gFqdcRi1 — QUANTUM GUARD ™️ (@QuantumGuard17) June 22, 2026

Τι είπε ο Τραμπ για τη Μελόνι: Το πρωτότυπο ηχητικό

Μόλις συνδέθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Κομπατάντζελο συστήθηκε σύντομα και στη συνέχεια προσπάθησε να ρωτήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τις πραγματικές του προθέσεις σχετικά με τις προοπτικές των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Τραμπ δεν ανταποκρίνεται και αμέσως ρωτάει για την Τζόρτζια Μελόνι. «Πώς είναι η πρόεδρός σας;» Και ο Κομπατάντζελο απαντάει: «Λοιπόν, μόλις τη συναντήσατε στη Σύνοδο Κορυφής της G7».

«Φυσικά», απαντά ο Τραμπ.. «Είναι χαρούμενη; Λοιπόν, φυσικά, θα χαρεί που της μίλησα. Δεν ήμουν υποχρεωμένος».

Και ο Τραμπ συνεχίζει: «Ήθελε τόσο πολύ τη φωτογραφία μου. Με παρακάλεσε για μια φωτογραφία ». Ο Κομπατάντζελο γέλασε και στη συνέχεια ρώτησε τον Τραμπ ποιο σοβαρό μήνυμα έχει για τους Ευρωπαίους ηγέτες. «Τα πήγαν άσχημα με την ενέργεια και τη μετανάστευση. Είναι καταστροφή. Αν δεν λύσουν (αυτά τα δύο προβλήματα), η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια», επανανέλαβε ο Τραμπ.

«Πρέπει να φύγω τώρα, αντίο», είπε έπειτα. .

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