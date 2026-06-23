Κόντρα Τραμπ - Μελόνι: Ηχητικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Πώς ξέσπασε η σύγκρουση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και της Ιταλίδας πρωθυπουργού
Διαστάσεις λαμβάνει η κόντρα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι.
Σήμερα το πρωί, το ιταλικό δίκτυο La7 δημοσίευσε το πλήρες ηχητικό της τηλεφωνικής κλήσης στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στην Τζόρτζια Μελόνι την περασμένη εβδομάδα.
Αυτή ήταν η πρώτη επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ εναντίον της Ιταλίδας πρωθυπουργού, αμέσως μετά την επιστροφή του στην Ουάσιγκτον από τη σύνοδο κορυφής της G7 το βράδυ της 18ης Ιουνίου.
Η εκπομπή L'Aria che Tira του David Parenzo κατάφερε να δημοσιεύσει το πλήρες ηχητικό της τηλεφωνικής κλήσης μεταξύ του δημοσιογράφου Daniele Compatangelo και του προέδρου των ΗΠΑ μια εβδομάδα αργότερα, αφού ο Λευκός Οίκος ενέκρινε τη δημοσίευσή της χθες. Και από την ηχογράφηση, είναι σαφές ότι ο ίδιος ο Τραμπ ήταν αυτός που έφερε τη συζήτηση στην Τζόρτζια Μελόνι.
Τι είπε ο Τραμπ για τη Μελόνι: Το πρωτότυπο ηχητικό
Μόλις συνδέθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Κομπατάντζελο συστήθηκε σύντομα και στη συνέχεια προσπάθησε να ρωτήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τις πραγματικές του προθέσεις σχετικά με τις προοπτικές των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Ο Τραμπ δεν ανταποκρίνεται και αμέσως ρωτάει για την Τζόρτζια Μελόνι. «Πώς είναι η πρόεδρός σας;» Και ο Κομπατάντζελο απαντάει: «Λοιπόν, μόλις τη συναντήσατε στη Σύνοδο Κορυφής της G7».
«Φυσικά», απαντά ο Τραμπ.. «Είναι χαρούμενη; Λοιπόν, φυσικά, θα χαρεί που της μίλησα. Δεν ήμουν υποχρεωμένος».
Και ο Τραμπ συνεχίζει: «Ήθελε τόσο πολύ τη φωτογραφία μου. Με παρακάλεσε για μια φωτογραφία ». Ο Κομπατάντζελο γέλασε και στη συνέχεια ρώτησε τον Τραμπ ποιο σοβαρό μήνυμα έχει για τους Ευρωπαίους ηγέτες. «Τα πήγαν άσχημα με την ενέργεια και τη μετανάστευση. Είναι καταστροφή. Αν δεν λύσουν (αυτά τα δύο προβλήματα), η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια», επανανέλαβε ο Τραμπ.
«Πρέπει να φύγω τώρα, αντίο», είπε έπειτα. .