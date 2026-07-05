Θανάσης Αντετοκούνμπο: Παντρεύτηκε την επί 13 χρόνια σύντροφό του - Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης

Το ζευγάρι, το οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά και διατηρεί χαμηλό προφίλ όλα αυτά τα χρόνια, επισφράγισε τη μακροχρόνια σχέση του με έναν λαμπερό γάμο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Θανάσης Αντετοκούνμπο: Παντρεύτηκε την επί 13 χρόνια σύντροφό του - Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την επί 13 χρόνια σύντροφό του, Κάτια, σε τελετή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
  • Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά και διατηρεί χαμηλό προφίλ όλα αυτά τα χρόνια.
  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κουμπάρος του Θανάση, υπογραμμίζοντας τους οικογενειακούς δεσμούς.
  • Ο στενός φίλος και κουμπάρος του Γιάννη, Πάνος Φιλιππάκος, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο.
Snapshot powered by AI

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την επί 13 χρόνια σύντροφό του, Κάτια, σε μια όμορφη τελετή που πραγματοποιήθηκε παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

Το ζευγάρι, το οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά και διατηρεί χαμηλό προφίλ όλα αυτά τα χρόνια, επισφράγισε τη μακροχρόνια σχέση του με έναν λαμπερό γάμο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Ιδιαίτερη στιγμή της ημέρας αποτέλεσε η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε τον ρόλο του κουμπάρου, στηρίζοντας τον αδελφό του σε αυτή τη σημαντική προσωπική του στιγμή και αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς.

Στιγμιότυπα από τον γάμο μοιράστηκε και ο στενός φίλος και κουμπάρος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Πάνος Φιλιππάκος, αποτυπώνοντας το γιορτινό κλίμα της ημέρας.

anartisi-1.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος στο Μουντιάλ: Παρέμβαση Τραμπ στη FIFA για να «σβήσει» την τιμωρία του Μπαλογκάν – Οργή στο Βέλγιο πριν από το ματς με τις ΗΠΑ

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μια λαμπερή βραδιά στο Ρέθυμνο με εκλεκτούς καλεσμένους

23:55LIFESTYLE

Θανάσης Αντετοκούνμπο: Παντρεύτηκε την επί 13 χρόνια σύντροφό του - Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία-μαμούθ στο μουσείο Lalique στη Γαλλία - Κοσμήματα εκατομμυρίων έκαναν «φτερά»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι 10 παραλίες της Κρήτης που «σαρώνουν» στο Google

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές: Πάνω από το 10% των ετήσιων συλλήψεων σε μόλις πέντε ημέρες του Ιουλίου

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί απείλησε τέσσερις 17χρονους που αρνήθηκαν να πληρώσουν διπλάσιο κόμιστρο

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Στις 8 Ιουλίου η συνεδρίαση των ηγετών του ΝΑΤΟ – Το αναλυτικό πρόγραμμα

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπανδρέου στον Light: Το γκάλοπ που δοκίμασε τις γνώσεις της νέας γενιάς

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η Κοστιαντινίφκα «δεν έχει πέσει» - «Οι μάχες συνεχίζονται», λέει ο Ζελένσκι

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Συνελήφθη ηλικιωμένος που ήθελε να πουλήσει οικογενειακό τάφο σε δημοτικό κοιμητήριο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άγριος καβγάς σε ξενοδοχείο κατέληξε σε τραυματισμούς

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε 48 ώρες - Συνεχής μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

22:33LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι φωτογραφίες από τις ΗΠΑ και το δημόσιο «ευχαριστώ» στο κοινό του

22:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ελλάδας: Τι ψάχνει στην Β' φάση του για να προκριθεί στο MundoBasket μετά τη νέα ήττα

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που «χτυπούσε» κοσμηματοπωλεία - Ληστείες σε χρόνο-ρεκόρ και λεία χιλιάδων ευρώ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/7/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.100.000 ευρώ

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Γάλλος ποδηλάτης έκανε τον γύρο της Ευρώπης και τον λήστεψαν στο Μενίδι - «Το GPS με έβαλε σε καταυλισμό Ρομά»

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Χριστιανικά χωριά του Λιβάνου θέλουν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει

23:55LIFESTYLE

Θανάσης Αντετοκούνμπο: Παντρεύτηκε την επί 13 χρόνια σύντροφό του - Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε γάμο στο Κορωπί: Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε το μυστήριο και φίλησε τον ιερέα στο στόμα

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή στο αυτοκίνητο

22:33LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι φωτογραφίες από τις ΗΠΑ και το δημόσιο «ευχαριστώ» στο κοινό του

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο ρόλος της σκούπας-ρομπότ στη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Βρέθηκε νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα - Έχει προσαχθεί ο αδελφός του - «Μύριζε έντονα τις τελευταίες δέκα ημέρες», λένε οι κάτοικοι

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Γάλλος ποδηλάτης έκανε τον γύρο της Ευρώπης και τον λήστεψαν στο Μενίδι - «Το GPS με έβαλε σε καταυλισμό Ρομά»

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το ελληνικό «Θιβέτ»: Ανακαλύψαμε το μοναδικό Βουδιστικό Κέντρο Απομόνωσης στην Ορεινή Κορινθία

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Συνελήφθη ηλικιωμένος που ήθελε να πουλήσει οικογενειακό τάφο σε δημοτικό κοιμητήριο

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί απείλησε τέσσερις 17χρονους που αρνήθηκαν να πληρώσουν διπλάσιο κόμιστρο

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπανδρέου στον Light: Το γκάλοπ που δοκίμασε τις γνώσεις της νέας γενιάς

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι 10 παραλίες της Κρήτης που «σαρώνουν» στο Google

22:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ελλάδας: Τι ψάχνει στην Β' φάση του για να προκριθεί στο MundoBasket μετά τη νέα ήττα

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

07:45WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Πότε «πέφτει» η Πανσέληνος Ιουλίου: Αντίστροφη μέτρηση για το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Μια λαμπερή βραδιά στο Ρέθυμνο με εκλεκτούς καλεσμένους

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 16χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο σπίτι της – Την έσωσε με ΚΑΡΠΑ η μητέρα της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ