Θανάσης Αντετοκούνμπο: Παντρεύτηκε την επί 13 χρόνια σύντροφό του - Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης

Snapshot Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την επί 13 χρόνια σύντροφό του, Κάτια, σε τελετή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά και διατηρεί χαμηλό προφίλ όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κουμπάρος του Θανάση, υπογραμμίζοντας τους οικογενειακούς δεσμούς.

Ο στενός φίλος και κουμπάρος του Γιάννη, Πάνος Φιλιππάκος, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο. Snapshot powered by AI

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την επί 13 χρόνια σύντροφό του, Κάτια, σε μια όμορφη τελετή που πραγματοποιήθηκε παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

Το ζευγάρι, το οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά και διατηρεί χαμηλό προφίλ όλα αυτά τα χρόνια, επισφράγισε τη μακροχρόνια σχέση του με έναν λαμπερό γάμο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Ιδιαίτερη στιγμή της ημέρας αποτέλεσε η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος είχε τον ρόλο του κουμπάρου, στηρίζοντας τον αδελφό του σε αυτή τη σημαντική προσωπική του στιγμή και αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς.

Στιγμιότυπα από τον γάμο μοιράστηκε και ο στενός φίλος και κουμπάρος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Πάνος Φιλιππάκος, αποτυπώνοντας το γιορτινό κλίμα της ημέρας.