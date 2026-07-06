Εορτολόγιο 6 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων εικοσιτεσσάρων Μαρτύρων και του Αγίου Σισώη

Γιάννης Φιλιππάκος

Γιορτή σήμερα - Όσιος Σισώης ο Μέγας
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Λύκιος, Λυκίας, Λυκία
  • Σάτυρος, Σάτος
  • Σισώης

Όσιος Σισώης ο Μέγας

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Όσιος Σισώης, γνωστός και ως Σισώης ο Μέγας, είναι άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας που έζησε τον 5ο αι. μ.Χ. στην Αίγυπτο.

Ανήκε σε πτωχή οικογένεια με πολλά παιδιά. Οι πρώτες καταγραφές του βίου του εντοπίζονται τον 14ο αι. Σύμφωνα με την παράδοση, μετά από εμφάνιση αγγέλου και την προτροπή να φύγει για την έρημο, εκείνος πήγε και συνάντησε τον Αββά Ιωάννη τον Κοντό. Μετά από κοινή συμβίωση λίγων μηνών ο Κοντός τον προέτρεψε να ασκητέψει μόνος του. Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αντωνίου ο Σισώης αναχώρησε για το βουνό του Μεγάλου Αντωνίου, όπου παρέμεινε για 72 χρόνια. Πέθανε σε ηλικία 97 ετών και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 6 Ιουλίου.

Ο Όσιος Σισώης στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο Όσιος Σισώης επεσκέφθη κάποτε τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν στάθηκε μπροστά και αναλογίσθηκε το μεγαλείο, στο οποίο έζησε ο ενδοξώτατος αυτός βασιλιάς των Ελλήνων, την δόξα που απέκτησε με τα κατορθώματά του στους πολέμους, που τον έκαμαν ήρωα και κατακτητή της εποχής εκείνης, έφριξε με την σκέψη πόσο άστατη είναι η ζωὴ και πόσο πρόσκαιρη η δόξα. Έκλαψε και θρήνησε για τη ματαιότητα όλης αυτής μιας προσπάθειας που κατέλαβε όλη του την ζωή και που δεν του προσέφερε κανένα καλό στην ψυχή του.

Οι μαθητές του Αββά Σισώη ζωγράφισαν την εικόνα του πνευματικού τους πατέρα κοντά στον τάφο, και έγραψαν και το εξής επίγραμμα:

«Ὁρῶν σε τάφε, δειλιῶ σου τὴν θέαν καὶ καρδιοστάλακτον δάκρυ χέω, χρέος τὸ κοινόφλητον εἰς νοῦν λαμβάνων, πῶς οὖν μέλλω διελθεῖν πέρας τοιοῦτον; Αἴ, αἴ, θάνατε, τίς δύναται φυγεῖν σε;»

Απολυτίκιον

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ἐκ παιδὸς γεωργήσας ζωὴν τὴν κρείττονα, τῶν κατ' αὐτῆς ἐνεπλήσθης θεουργικῶν ἀγαθῶν, τῶν Ἀγγέλων μιμητὰ Σισώη Ὅσιε, ὅθεν ὡς ἥλιος λαμπρός, ἀπαυγάζεις τηλαυγῶς, ἐν ὥρᾳ τῆς σῆς ἐξόδου, δηλοποιῶν τὴν σὴν δόξα, καὶ καταλάμπων τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο στο Παγκράτι με τον θάνατο άνδρα που βρέθηκε τυλιγμένος σε σεντόνια – Εξετάζεται ο 63χρονος αδελφός του

06:44LIFESTYLE

4 σειρές που κλείνουν τη χρονιά – Από τη «Γη της ελιάς» στο «Σόι σου»

06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «πόλεμος» των αντικυκλώνων πάνω από την Ευρώπη - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα έως 10 Ιουλίου

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρός άνδρας μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με μελτέμια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας η Δευτέρα

06:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ηρωική πρόκριση της Αγγλίας των 10 παικτών με κορυφαίο τον Μπέλιγχαμ

05:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 80.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 10 Ιουλίου

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 3 Ιουλίου

04:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Πορτοκαλί προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Δευτέρα 6 Ιουλίου

04:22ΠΑΙΔΕΙΑ

Βρεφονηπιακοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Στους 3.342 οι νεκροί από τους σεισμούς – Μαζικοί ενταφιασμοί αταυτοποίητων θυμάτων στη Λα Γουάιρα

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικά πλήγματα άφησαν χωρίς ρεύμα τη Σεβαστούπολη – Εκρήξεις στο Κίεβο

03:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τέλος εποχής – Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την Εθνική Βραζιλίας

02:56ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Στο ΕΤ η προκήρυξη για τις 315 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και δομές Υγείας (ΠΕ/ΤΕ)

02:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεξικό – Αγγλία: Με μία ώρα καθυστέρηση η σέντρα, λόγω καιρικών συνθηκών

02:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Τραμπ στη Μελόνι: Ανάρτησε φωτογραφία της και έκανε λόγο για «περιοριστικά μέτρα»

01:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έτσι ο Χάαλαντ έστειλε… σπίτι τη Βραζιλία: Δείτε τα highlights του αγώνα

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κινηματογραφική κλοπή στο μουσείο Lalique – Άρπαξαν κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει

06:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ηρωική πρόκριση της Αγγλίας των 10 παικτών με κορυφαίο τον Μπέλιγχαμ

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε γάμο στο Κορωπί: Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε το μυστήριο και φίλησε τον ιερέα στο στόμα

00:48ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Με δυσκολίες η επιστροφή προς Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων από Αγίους Θεοδώρους μέχρι Ελευσίνα

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή στο αυτοκίνητο

01:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Το… θαύμα της φύσης, Έρλινγκ Χάαλαντ, σόκαρε τη Βραζιλία που απέτυχε και πάλι!

22:33LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι φωτογραφίες από τις ΗΠΑ και το δημόσιο «ευχαριστώ» στο κοινό του

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Βρέθηκε νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα - Έχει προσαχθεί ο αδελφός του - «Μύριζε έντονα τις τελευταίες δέκα ημέρες», λένε οι κάτοικοι

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο ρόλος της σκούπας-ρομπότ στη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σάλος στο Μουντιάλ: Παρέμβαση Τραμπ στη FIFA για να «σβήσει» την τιμωρία του Μπαλογκάν – Οργή στο Βέλγιο πριν από το ματς με τις ΗΠΑ

21:55ΕΛΛΑΔΑ

Γάλλος ποδηλάτης έκανε τον γύρο της Ευρώπης και τον λήστεψαν στο Μενίδι - «Το GPS με έβαλε σε καταυλισμό Ρομά»

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το ελληνικό «Θιβέτ»: Ανακαλύψαμε το μοναδικό Βουδιστικό Κέντρο Απομόνωσης στην Ορεινή Κορινθία

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

23:55LIFESTYLE

Θανάσης Αντετοκούνμπο: Παντρεύτηκε την επί 13 χρόνια σύντροφό του - Κουμπάρος ο αδερφός του, Γιάννης

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί απείλησε τέσσερις 17χρονους που αρνήθηκαν να πληρώσουν διπλάσιο κόμιστρο

03:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τέλος εποχής – Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την Εθνική Βραζιλίας

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και νέα επιδείνωση του καιρού για 48 ώρες - Προειδοποίηση Αρναούτογλου

01:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έτσι ο Χάαλαντ έστειλε… σπίτι τη Βραζιλία: Δείτε τα highlights του αγώνα

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός καλοκαιριού για εργαζόμενους γονείς: Επιλογές, κόστη και δικαιώματα στην εργασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ