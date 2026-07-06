Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρός άνδρας μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Snapshot Πυρκαγιά ξέπασε σε διαμέρισμα ισογείου στην Καλλιθέα Αττικής τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκε άνδρας περίπου 70 ετών χωρίς τις αισθήσεις του.

Το άτομο παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για μεταφορά σε νοσοκομείο.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα Αττικής. Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ειναι 70 ετών, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7), στις 03:35 όταν ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική για την πυρκαγιά, που ξέσπασε σε διαμέρισμα του ισογείου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.