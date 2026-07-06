Τραγωδία στην Καλλιθέα: Νεκρός άνδρας μετά από φωτιά σε διαμέρισμα
Οι πυροσβέστες εντόπισαν στο διαμέρισμα ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του και το παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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- Πυρκαγιά ξέπασε σε διαμέρισμα ισογείου στην Καλλιθέα Αττικής τα ξημερώματα της Δευτέρας.
- Στο διαμέρισμα εντοπίστηκε άνδρας περίπου 70 ετών χωρίς τις αισθήσεις του.
- Το άτομο παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για μεταφορά σε νοσοκομείο.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα Αττικής. Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ειναι 70 ετών, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/7), στις 03:35 όταν ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική για την πυρκαγιά, που ξέσπασε σε διαμέρισμα του ισογείου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
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