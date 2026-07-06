Σαν σήμερα 6 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 6 Ιουλίου.
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 371 π.Χ. – Μάχη των Λεύκτρων: Οι Θηβαίοι, υπό τον Επαμεινώνδα, νικούν τους Σπαρτιάτες του Κλεόμβροτου Α΄.
- 1189 – Ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος γίνεται βασιλιάς της Αγγλίας.
- 1785 – Το Δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου.
- 1819 – Η Σοφί Μπλανσάρ γίνεται η πρώτη γυναίκα που σκοτώνεται σε αεροπορικό δυστύχημα, όταν το αερόστατό της παίρνει φωτιά κατά την διάρκεια επιδείξεων στο Παρίσι.
- 1827 – Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου για τη σύσταση ελληνικού κράτους. Στην Τουρκία επιβάλλεται η αποδοχή της Αυτονομίας της Ελλάδας, η προστασία των Ελλήνων και η διμερής κατάπαυση των εχθροπραξιών. Η μη συμμόρφωση της Τουρκίας είχε ως αποτέλεσμα την αποστολή των τριών Στόλων στα ελληνικά ύδατα και στη συνέχεια τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου.
- 1921 – Ο Ελληνικός Στρατός (Γ΄ ΣΣ), μετά από σκληρή και αποφασιστική μάχη καταλαμβάνει το Δορύλαιο (Εσκί Σεχίρ) της Μικράς Ασίας.
- 1971 – Πεθαίνει ο Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός, Λούις Άρμστρονγκ.
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