Βενεζουέλα: Στους 3.342 οι νεκροί από τους σεισμούς – Μαζικοί ενταφιασμοί θυμάτων στη Λα Γκουάιρα

Ολοένα και βαρύτερος γίνεται ο απολογισμός των θυμάτων από τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Βενεζουέλα: Στους 3.342 οι νεκροί από τους σεισμούς – Μαζικοί ενταφιασμοί θυμάτων στη Λα Γκουάιρα
AP
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  • Ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα ανέρχεται πλέον σε 3.342, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό της 5ης Ιουλίου.
  • Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 16.740, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αναθεωρείται συνεχώς προς τα πάνω.
  • Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημο αριθμό αγνοουμένων, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από 10.000 έως και 50.000 άτομα.
  • Περισσότερα από 150 μη ταυτοποιημένα πτώματα θάβονται στο κοιμητήριο της Λα Γκουάιρα, ενώ συνεχίζονται οι μαζικοί ενταφιασμοί με τη χρήση μηχανημάτων.
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Στους 3.342 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από τον καταστροφικό διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο προσωρινό απολογισμό που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση την Κυριακή.

«Επίσημος απολογισμός ως την 5η Ιουλίου: 3.342 νεκροί, 16.740 τραυματίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση των αρχών.

Ο αριθμός των θυμάτων αναθεωρείται συνεχώς προς τα πάνω. Μόλις το Σάββατο, ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 2.954 νεκρούς.

Σιωπή για τους αγνοούμενους

Οι αρχές μέχρι στιγμής αποφεύγουν να δώσουν αριθμό για τους αγνοούμενους, την ώρα που οι εκτιμήσεις παραμένουν εξαιρετικά ανησυχητικές.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να φτάνουν ακόμη και τους 50.000, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 10.000 ανθρώπους.

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Κάτοικοι της Βενεζουέλας βρίσκονται σε απόγνωση καθώς διασώστες αναζητούν για επιζώντες σε κτήρια που κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια των σεισμών που έπληξαν τη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας

AP

Ταφές θυμάτων που δεν έχουν αναγνωριστεί

Στη Λα Γκουάιρα, περισσότερα από 150 πτώματα θυμάτων που δεν έχουν ταυτοποιηθεί θάβονται στο κοιμητήριο της πόλης, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ομάδα του AFP κατέγραψε 159 ατομικούς τάφους για θύματα που δεν έχουν αναγνωριστεί, σε δύο μεγάλα τμήματα του κοιμητηρίου Λα Εσπεράνσα. Σε απομακρυσμένο σημείο του ίδιου κοιμητηρίου εντοπίστηκαν ακόμη 95 τάφοι θυμάτων που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Την ίδια ώρα, συνεργεία με μηχανήματα έργου ανοίγουν νέες τάφρους, καθώς συνεχίζεται η διαδικασία ταφής και άλλων θυμάτων.

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