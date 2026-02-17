Πρώην διαγωνιζόμενη του «America's Next Top Model» καταγγέλει ότι η Tyra Banks της έκανε bullying

Είκοσι χρόνια μετά η Tiffany Richardson που έγινε viral μέσα από τον επικό καβγά της με την Tyra Banks στο διάσημο ριάλιτι μόδας, «σπάει» τη σιωπή της και αποκαλύπτει το παρασκήνιο της κόντρα τους

Πρώην διαγωνιζόμενη του «America's Next Top Model» καταγγέλει ότι η Tyra Banks της έκανε bullying
  • Η Tiffany Richardson κατηγόρησε δημόσια την Tyra Banks για bullying και ψευδή συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του «America's Next Top Model».
  • Η Richardson ισχυρίστηκε ότι ο καβγάς τους μονταρίστηκε ώστε να φαίνεται πως η Banks είχε συμπόνια προς εκείνη, κάτι που αρνήθηκε.
  • Η Tyra Banks παραδέχτηκε σε ντοκιμαντέρ ότι έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης με τη Richardson.
  • Ο Jay Manuel αποκάλυψε ότι η ένταση του επεισοδίου ήταν τέτοια που η παραγωγή απομάκρυνε την Banks από το πλατό.
  • Η Richardson τονίζει ότι η πραγματική συμπεριφορά της Banks ήταν πολύ χειρότερη από ό,τι προβλήθηκε στην τηλεόραση.
Δύο δεκαετίες μετά τον περιβόητο καβγά τους στο «America’s Next Top Model» που είχε γίνει viral, η Tiffany Richardson εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Tyra Banks, κατηγορώντας για bullying.

Οι fans του show θυμούνται τη στιγμή που η Banks φώναζε στη διαγωνιζόμενη του Cycle 4 το θρυλικό «We were all rooting for you= Όλοι ήμασταν με το μέρος σου».

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, η Richardson δεν μάσησε τα λόγια της, κατηγορώντας τη supermodel πως ήταν «bully» και αποκαλώντας την «ψεύτρα σκύλα». «Ξέρεις πώς μου φερόσουν όλο αυτό το διάστημα, μπροστά και πίσω από τις κάμερες. ΗΣΟΥΝ ΝΤΑΗΣ!!!» έγραψε. «Μου φέρθηκες χάλια και είπες τα πιο απαίσια πράγματα για μένα και τον γιο μου».

Η πρώην παίκτρια ισχυρίστηκε ακόμη ότι ο καβγάς τους «μονταρίστηκε» ώστε να φαίνεται πως η Banks νοιαζόταν πραγματικά για εκείνη. «F–K YOU @tyrabanks. Στοίχημα δεν θα κάτσεις απέναντί μου να το συζητήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο!!!» πρόσθεσε, κατηγορώντας παράλληλα και την οικογένειά της ότι δεν τη «υπερασπίστηκε» ποτέ.

tyra-banks-richardson-2.jpg

Η Tyra Banks / Instagram

Η Richardson, η οποία από το 2017 εργάζεται σε δομή φιλοξενίας στο Μαϊάμι υποστηρίζοντας άτομα με νοητικές αναπηρίες, σημείωσε επίσης πως σήμερα «έχει περισσότερα χρήματα και βοηθά περισσότερους ανθρώπους από πολλά top models». «Ντροπή… Είναι σαν να συνεχίζετε να μισείτε το μικρό μαύρο κορίτσι που ήμουν», έγραψε, κλείνοντας με ένα ειρωνικό: «@tyrabanks απλώς άφησέ το, έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια».

tyra-banks-richardson-1.jpg

Η Tiffany Richardson / Instagram

Η αντίδραση της Tiffany έρχεται μετά την τοποθέτηση της Tyra Banks στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Reality Check: Inside America’s Next Top Model» για την σφοδρή αντιπαράθεσή της με την πρώην διαγωνιζόμενη του ΑNTM, σημειώνοντας ότι «έχασε τον έλεγχο εκείνη τη στιγμή». «Το πήγα πολύ μακριά. Ξέφυγα», δήλωσε η παρουσιάστρια.

Ο Jay Manuel, τότε creative director του show, χαρακτήρισε το περιστατικό «τη δυσκολότερη στιγμή που έζησα ποτέ σε γύρισμα», αποκαλύπτοντας πως μετά το τέλος της σκηνής «η παραγωγή κυριολεκτικά απομάκρυνε την Tyra από το πλατό». Όπως ανέφερε, «ειπώθηκαν πολύ περισσότερα από όσα είδαμε. Προφανώς δεν θα επαναλάβω ποτέ τι ακριβώς ακούστηκε εκείνη τη μέρα».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Buzzfeed το 2017, η Richardson είχε υποστηρίξει πως το ξέσπασμα της Banks ήταν «χίλιες φορές χειρότερο» στην πραγματικότητα απ’ ό,τι προβλήθηκε. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η ίδια της είπε: «Μπορείς να επιστρέψεις σπίτι σου και να κοιμηθείς στο στρώμα στο πάτωμα με το μωρό σου».

